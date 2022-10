Γιάννης Σπαλιάρας: «Θα έβαζα με το ζόρι τον Ντάνο στο Survivor All Star»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cniu0divubwx)

Για το Survivor All Star μίλησε οκαι αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Ντάνου.Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», απάντησε επίσης, στο αν θα συμμετάσχει ο ίδιος στο πρότζεκτ.«Δεν έχω υπογράψει κάτι, οπότε δεν έχω κάτι να πω. Τα ραντεβού που κάνουμε δεν τα ανακοινώνουμε, τα ανακοινώνουμε όταν υπογράψουμε», είπε χαρακτηριστικά.Όσο για τον Γιώργο Αγγελόπουλο, δήλωσε πως θα πρέπει να είναι εκεί, όταν ξεκινήσει το Survivor All Star. «Αν ξεκινούσα εγώ το All Star από τον Ντάνο θα ξεκινούσα, θα πήγαινα να τον πιάσω και θα τον έβαζα με το ζόρι», δήλωσε.Τέλος, απάντησε με χιούμορ στην ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με το ποιος θα κρατούσε τη γάτα του, σε περίπτωση που εκείνος έφευγε. «Η γειτόνισσα», απάντησε.