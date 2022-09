Η Lady Gaga ξεσπά σε κλάματα επειδή αναγκάστηκε να διακόψει συναυλία της στο Μαϊάμι λόγω βροχής

Κλείσιμο

Μια καταιγίδα στο Μαϊάμι ανάγκασε την Lady Gaga να διακόψει τη συναυλία της για λόγους ασφαλείας του κοινού και του προσωπικού της.Οι συνθήκες μέσα και γύρω από το «Hard Rock Stadium» θεωρήθηκαν πολύ επικίνδυνες, καθώς καταρρακτώδης βροχή έπληξε την περιοχή πριν από την παράσταση.Η ποπ σταρ δεν έκρυψε τη θλίψη της μετά την ακύρωση της συναυλίας, δημοσιεύοντας μάλιστα ένα βίντεο στο οποίο απευθυνόμενη στους θαυμαστές της δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει.«Προσπαθήσαμε πραγματικά να τελειώσουμε το σόου απόψε στο Μαϊάμι, αλλά δεν μπορέσαμε, γιατί ακόμα και όταν σταμάτησαν οι βροχές, υπήρχαν αστραπές που χτυπούσαν το έδαφος τόσο κοντά μας», είπε η Lady Gaga.Η Lady Gaga αναγνώρισε ότι είναι εδώ και καιρό γνωστή για το ρίσκο που παίρνει, αλλά τόνισε ότι αυτό που πραγματικά θέλει είναι να είναι «υπεύθυνη και αγαπητή» όσον αφορά την ασφάλεια των θαυμαστών της και δήλωσε ότι δεν ξέρει πώς θα αντιδρούσε αν συνέβαινε κάτι σε κάποιον από το κοινό ή σε μέλος της ομάδας της στη σκηνή.«Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να τελειώσω το σόου, ήταν πολύ επικίνδυνο οι κεραυνοί ήταν απρόβλεπτοι και άλλαζαν από στιγμή σε στιγμή», πρόσθεσε η τραγουδίστρια σε άλλη ανάρτηση στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Η ηθοποιός του «A Star Is Born» ζήτησε επίσης συγγνώμη που δεν ερμήνευσε το «Rain on Me» στη βροχή, αν και υπήρχαν θαυμαστές της που έμειναν στο χώρο για να το τραγουδήσουν οι ίδιοι.«Για χρόνια κάποιοι από εσάς με αποκαλούσαν 'μητέρα τέρας', αλλά μέσα μου ήξερα ότι ήταν καλύτερο να σας κρατήσω ασφαλείς, σας ευχαριστώ που πιστεύετε σε μένα», συνέχισε.«Φυσικά, ήθελα να τραγουδήσω το 'Rain on me' για σας στη βροχή».Η Lady Gaga έκλεισε το μήνυμά της με ένα ευχαριστώ στους θαυμαστές της και επανέλαβε ότι «η ασφάλεια προηγείται», μετά την ακύρωση της συναυλίας στο Μαϊάμι, η οποία ήταν ο τελευταίος σταθμός της διεθνούς περιοδείας της «Chromatica Ball» με 18 πόλεις.