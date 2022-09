Έλενα Χαραλαμπούδη: Η πιο viral μαμά

Κλείσιμο

Φόρεμα Sandy, Vassilis Zoulias

Φόρεμα, DNA Stars

Από παιδί έγινε μια έφηβη γεμάτη όνειρα, ύστερα μια συνειδητοποιημένη ηθοποιός, σύντροφος και μητέρα. Πόσο άλλαξε τη ζωή της η μητρότητα; «Μου έδωσε έμπνευση. Οχι ότι πριν δεν είχα, αλλά μου άνοιξε έναν καινούριο κόσμο που δεν τον γνώριζα και μέσα από αυτόν αντλώ καθημερινά δύναμη και μαθαίνω σε βάθος τον εαυτό μου.Η αλήθεια είναι ότι δεν σκεφτόμουν να κάνω παιδί σε τόσο νεαρή ηλικία, αλλά ερωτεύτηκα. Πολύ. Και είπα ότι θέλω να κάνω παιδί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σίγουρα τα πρώτα χρόνια προσπάθησα να βρω τα πατήματά μου, αλλά έχω τόση αγάπη και υποστήριξη από τον σύντροφό μου, που όλα κυλάνε ομαλά. Το μόνο που άλλαξε προς το χειρότερο είναι ο φόβος. Φοβάμαι υπερβολικά για διάφορα πράγματα. Ας πούμε, να είμαι στη στάση και να με πατήσει το λεωφορείο. Τι θα κάνει το παιδί μου μόνο του; Μιλάμε για υπερβολές. Το δουλεύω όμως. Είπαμε, μ' αρέσει η ψυχοθεραπεία. Επίσης άλλαξε η άποψή μου για τον χρόνο. Γιατί να μην έχουμε 54 ώρες την ημέρα; Ηρεμα ρωτάω».Από όλες τις συμβουλές που της έχει δώσει η μητέρα της, η Ελενα κρατάει την παρακάτω: «"Βγες μια βόλτα και άσε και σε κάποιον άλλον το παιδί". Οι μαμάδες το ξεχνάμε αυτό και βυθιζόμαστε μέσα στα παιδιά μας. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Αλλά για να πάρουμε δύναμη να συνεχίζουμε με την ίδια ορμή καθημερινά, πρέπει να έχουμε ουσιαστικό χρόνο για μας. Μιλάω για πράξεις που θα μας κάνουν να ξαναβρίσκουμε την παιδικότητά μας για να μη γεμίσει ο κόσμος με ενήλικους που βαριούνται και φοβούνται (ακόμα και ένα λεωφορείο)».Της στέλνουν δεκάδες μηνύματα στο Instagram . Της ζητούν συμβουλές, την αποθεώνουν, τη θέλουν για φίλη τους. Ως ηθοποιός έχει μάθει να παρατηρεί και να δημιουργεί απίθανους χαρακτήρες και κόσμους. «Η "5 Minute Mum" είναι μια περσόνα που εμπεριέχει όλες τις εμπειρίες μου, τις εικόνες μου για τη μητρότητα, τις φίλες μου, όλες τις γυναίκες που υπήρξαν στη ζωή μου και με επηρεάζουν. Είναι μια μαμά που κουβαλάει το παρελθόν της κλείνοντάς του το μάτι και προχωρώντας μπροστά με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. "I'm every woman", που λέει και το τραγούδι», αναφέρει η Ελενα.Η ιδέα ξεκίνησε όταν η Λίζα Αποστολοπούλου και η Ζωή Κρονάκη αποφάσισαν να φτιάξουν ένα κανάλι αποκλειστικά για μαμάδες. Εκείνη είχε αποφασίσει να απέχει για έναν χρόνο θεατρικά και τηλεοπτικά για να μεγαλώσει το παιδί της και έτσι αποφάσισε να το δοκιμάσει. Τέσσερα χρόνια μετά έχουν αλλάξει τα δεδομένα και το ελληνικό YouTube έχει κουραστεί από την ιδέα της τέλειας Instagrammer μαμάς με τις άψογες φωτογραφίες και τα giveaways. Το «5 Minute Mum» ήρθε σαν αστεία σανίδα σωτηρίας για τις νέες μητέρες που αναζητούν λίγη διασκέδαση. «Στην πορεία βέβαια subscribers του καναλιού έγιναν και μπαμπάδες και άλλοι άνθρωποι που ζητούσαν όλο και περισσότερο την αλήθεια, το χιούμορ και ταυτίστηκαν μαζί μου. Τα βίντεο είναι αυθόρμητες στιγμές που μετά ξαφνικά λέμε με το συνεργείο: "Ωραία, πάμε τώρα να το γυρίσουμε αυτό." Εχει πολύ αυτοσχεδιασμό, όπως είναι μια παρέα που κουβεντιάζει και γελάει», μου λέει.Η Ελενα θέλει να κάνει ένα βίντεο με την Τζένιφερ Λόπεζ , γιατί είναι μια γυναίκα παθιασμένη με τη δουλειά της, τα παιδιά της, τους έρωτές της και στα 53 της νιώθει πιο σέξι από ποτέ. Είναι αλήθεια η Λόπεζ πρότυπο; «Καμία γυναίκα δεν γεννήθηκε μαμά. Ολες μαθαίνουμε στην πορεία. Οπότε μια νέα μαμά θα κάνει και λάθη, δεν θα νιώθει συνέχεια χαρούμενη και ευτυχισμένη. Εκεί χωράνε το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός, για να την κάνουν να νιώσει άνετα και να εμπιστευτεί τις δυνάμεις της. Ναι, είμαστε εύθικτοι ως λαός, δεν ξεκολλάμε εύκολα από τα ιερά πρότυπα, αλλά έχω εμπιστοσύνη στη γενιά μου. Δεν φάγαμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης για το τίποτα. Νομίζω ότι η εικόνα της σύγχρονης μητέρας αλλάζει και τελικά απελευθερώνεται από τα στερεότυπα»