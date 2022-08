Ο Ντουέιν Τζόνσον έβγαλε τον Black Adam από το «Shazam!»

«Όταν μας ήρθε το πρώτο προσχέδιο της ταινίας, ήταν ένας συνδυασμός Black Adam και Shazam: Two origin stories in one movie», είπε πρόσφατα ο Τζόνσον στο Vanity Fair. «Τώρα αυτός ήταν ο στόχος -επομένως δεν ήταν μια πλήρης έκπληξη. Αλλά όταν το διάβασα, κατάλαβα ότι "Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ταινία έτσι". Θα κάναμε απίστευτο κακό στον Black Adam. Θα ήταν καλό για τον Shazam να συγκλίνουν οι δύο ιστορίες προέλευσης σε μια ταινία, αλλά όχι καλό για τον Black Adam».Ο Τζόνσον συνέχισε: «Έκανα ένα τηλεφώνημα. Είπα: "Πρέπει να μοιραστώ τις σκέψεις μου εδώ. Είναι πολύ αντιδημοφιλές..." γιατί όλοι σκέφτηκαν: "Γεια, αυτό το σενάριο είναι υπέροχο, ας πάμε να κάνουμε αυτή την ταινία". Είπα: "Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να γίνει το Shazam!, να γίνει αυτή η ταινία μόνη της με τον δικό της ρυθμό. Και νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τον Black Adam"».