Ο «Λύκος της Τσέλσι»... ψάχνεται για επενδύσεις στη Μύκονο

Το όνομα του Τoντ Μπόλι φιγουράρισε τον περασμένο Μάιο σε όλα τα διεθνή μέσα, όταν αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι εκμεταλλευόμενος αστραπιαία τις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία και ανάγκασαν τον Ρομάν Αμπράμοβιτς να την πουλήσει

Ο Τοντ Μπόλι στη συναυλία του Ρέμου στην Ψαρού

Στις κερκίδες με την ποπ σταρ Κριστίνα Αγκιλέρα

Ο Τοντ Μπόλι με τη σύζυγό του Κέιτι και τους τρεις γιους τους, Κλέι, Ζακ και Νικ

Την περασμένη εβδομάδα ο 49χρονος επενδυτής εθεάθη στο Νησί των Ανέμων. Αφού εντυπωσιάστηκε από τις εγκαταστάσεις και το πρότζεκτ του «Nammos», διασκέδασε -χωρίς να σπάσει πιάτα- στο πάρτι του DJ Βασίλη Τσιλιχρήστου και έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τον ξενοδοχειακό τομέα και τις real estate business, διαβλέποντας προφανώς ότι οι ευκαιρίες στη Μύκονο κάθε άλλο παρά έχουν εξαντληθεί

O Αμερικανός μεγιστάνας του real estate, του αθλητισμού και των τηλεοπτικών θεαμάτων, Τοντ Μπόλι, ένας από τους πιο κερδισμένους ανθρώπους του-έστω διά της… ποδοσφαιρικής τεθλασμένης οδού-, ήταν χρονικά ο τελευταίος εκ των κροίσων του παγκόσμιου τζετ σετ που βρέθηκε στη Μύκονο.Την περασμένη εβδομάδα ο 49χρονος επενδυτής εθεάθη στο Νησί των Ανέμων, από το οποίο έχουν παρελάσει φέτος μερικοί από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του πλανήτη, όπως ο Ελον Μασκ, αλλά και από τους πιο εκκεντρικούς, όπως ο περίφημος (ή περιβόητος;) Τζόρνταν Μπέλφορτ, άλλως και «Λύκος της Γουόλ Στριτ». Με την επισήμανση, σε σχέση με τον Μπέλφορτ, ότι μετά τη θεαματική αγορά της Τσέλσι και τις εντυπωσιακά επιτυχημένες επενδύσεις του τα τελευταία χρόνια, ο Μπόλι θεωρείται ο νέος «Λύκος των αγορών» - έστω και χωρίς ταινία με τον Λεονάρντο ντι Κάπριο και τη Μάργκοτ Ρόμπι ακόμα.Αφού εντυπωσιάστηκε από τις εγκαταστάσεις και το πρότζεκτ του «Nammos» -χωρίς μάλιστα να είναι… Αραβας και δίχως να σπάσει πιάτα στον Ρέμο-, έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τον ξενοδοχειακό τομέα και τις real estate business, θεωρώντας προφανώς ότι η αγορά της Μυκόνου, παρότι υπερφορτωμένη σε αυτό το κομμάτι, έχει ακόμα προοπτικές, αφού η μπράντα του νησιού είναι παγκοσμίως ασυναγώνιστη και η δυνατότητα προσέλευσης τουριστών ανεξάντλητη.Το γεγονός δε ότι βρέθηκε στη Μύκονο με τον επιχειρηματία Πέτρο Στάθη κάνει τους πιο υποψιασμένους να περιμένουν επενδυτικές κινήσεις από τον πολυμήχανο Αμερικανό με τη γερμανική καταγωγή. O δαιμόνιος, με τις πολυσχιδείς δραστηριότητες και το βαρύ χαρτοφυλάκιο επιχειρηματίας, πέρα από τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία, τις υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας και τη βιομηχανία, κινείται πολύ έντονα και στον κλάδο των ακινήτων, και φάνηκε να ψάχνει ευκαιρίες για επενδύσεις στον πιο διάσημο ελληνικό τουριστικό προορισμό.Ο Τομ Μπόλι είναι από τους ανθρώπους που εντοπίζουν τις ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπουν (ή και βιώνουν) καταστροφές. Εγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο μόλις πρόσφατα, παρότι έχει διαγράψει μία εντυπωσιακή πορεία προς τις πάνω αράδες στον κατάλογο του περιοδικού «Forbes» με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, εδώ και τουλάχιστον μια εξαετία. Το όνομά του φιγουράρισε τον περασμένο Μάιο σε όλα τα διεθνή μέσα όταν αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι, εκμεταλλευόμενος αστραπιαία το γεγονός ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία σε Ρώσους ολιγάρχες για τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, ανάγκαζαν τον Ρομάν Αμπράμοβιτς να πουλήσει τον σύλλογο του Λονδίνου.Ακολουθώντας τον δρόμο που έχουν ανοίξει κι άλλοι Αμερικανοί επενδυτές στην Πρέμιερ Λιγκ, όπως οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ ή της Λίβερπουλ, στην οποία μετοχές έχει ακόμα και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Μπόλι κινήθηκε αποφασιστικά και κατάφερε να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας. Και μάλιστα με ένα εντυπωσιακό ποσοστό ως αντάλλαγμα. Η μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε ο Αμπράμοβιτς κόστισε στον Μπόλι και την κοινοπραξία που εκπροσωπεί γύρω στα 4,25 δισ. λίρες! Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της αγοραπωλησίας, αρκεί να το συγκρίνει με τα 790 εκατ. που πλήρωσε η οικογένεια Γκλέιζερ πριν από κάποια χρόνια για να αποκτήσει τον έλεγχο της Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ.Η κοινοπραξία της οποίας ηγήθηκε ο Τοντ Μπόλι, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας Clearlake Capital, για να πετύχει την αγορά της Τσέλσι διέθετε ισοπεδωτική «δύναμη πυρός» από άποψη κεφαλαίων, αλλά πιθανόν και διασυνδέσεων στα κέντρα αποφάσεων.Πέραν του δαιμόνιου Μπόλι, στο σχήμα που απέκτησε τον σύλλογο μετέχουν ο Ελβετός μεγιστάνας Χανσγιόργκ Βις, ο διευθύνων σύμβουλος της Guggenheim Partners, Μαρκ Γουόλτερ, και ο επενδυτής ακινήτων Τζόναθαν Γκολντστέιν. Το σχήμα είχε και την υποστήριξη του Ντάνιελ Φίνκελσταϊν, ο οποίος είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του Συντηρητικού Κόμματος και μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου!Στη δημοπρασία που οργάνωσε τον Μάιο η αμερικανική εμπορική τράπεζα Raine Group, το σχήμα του Μπόλι επικράτησε του πολυεκατομμυριούχου και πλουσιότερου ανθρώπου στη Βρετανία, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος έχει στην κατοχή του τη γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα Νις, αλλά και μερίδιο της Mercedes στη Formula 1.Κατάφερε επίσης να προσπεράσει και την κοινοπραξία των πανίσχυρων Στιβ Παλιούκα και Σερ Μάρτιν Μπρόουτον, στην οποία επικεφαλής ήταν ο πρώην πρόεδρος της Λίβερπουλ και της British Airways, Σερ Μάρτιν, ενώ μετείχαν και οι δισεκατομμυριούχοι Ντέιβ Μπλίτζερ και Τζος Χάρις, έχοντας ως συμμάχους τον πιλότο της F1 Λούις Χάμιλτον και την τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς.Η αλλαγή ιδιοκτησίας της Τσέλσι ήταν από τα πιο συνταρακτικά γεγονότα των τελευταίων ετώνστα παγκόσμια ποδοσφαιρικά πράγματα, καθώς ο Αμπράμοβιτς ήταν στο τιμόνι της επί 19 χρόνια και σε αυτό το διάστημα ο σύλλογος κέρδισε πέντε πρωταθλήματα στην Premier League και δύο φορές το Champions League.Πάντως, από τα 4,25 δισ. λίρες της αγοράς, τα 2,5 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, προκειμένου να στηριχθούν πληγέντες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε επενδύσεις προς όφελος του συλλόγου.Ο Τοντ Μπόλι το «είχε» πάντα με τον αθλητισμό. Καριέρα δεν κατάφερε ή δεν επέλεξε να κάνει, παρότι πρωταθλητής στην πάλη στα γυμνασιακά του χρόνια, καθώς προτίμησε τον οικονομικό κλάδο, αλλά γρήγορα συνέδεσε αυτά τα δύο πεδία. Πολύ πριν αποκτήσει την Τσέλσι είχε αγοράσει το 20% των Los Angeles Dodgers, μιας δημοφιλούς ομάδας μπέιζμπολ, και είναι επίσης συνιδιοκτήτης της γυναικείας ομάδας μπάσκετ Los Angeles Sparks.Από τον Ιούλιο του 2021 έχει μαζί με τον συνοδοιπόρο του στα επενδυτικά και επικεφαλής της Guggenheim Partners, Μαρκ Γουόλτερ, το 27% των Λος Αντζελες Λέικερς.Δεν δίστασε μάλιστα να αγοράσει το ποσοστό αυτό σε μια στιγμή που η αξία της ομάδας ήταν σε πολύ υψηλό σημείο, εκτιμώμενη στα 5,14 δισ. δολάρια, τρίτη σε όλο το NBA των τριάντα οργανισμών. Ισως παρασύρθηκε από την ντριμ τιμ που συγκροτούσε, έστω στα χαρτιά, εκείνη την περίοδο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φέρνοντας στην Πόλη των Αγγέλων να παίξουν στο πλευρό του και δίπλα στον Αντονι Ντέιβις, τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, τον Καρμέλο Αντονι και άλλα αστέρια, που όμως δεν έδεσαν ποτέ ως ομάδα, κάνοντας τελικά μια απογοητευτική χρονιά.Οι δραστηριότητές του στον αθλητισμό αλλά και στην ψυχαγωγία είναι εκτενείς πάντως. Είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Draft Kings και του οργανισμού esports Cloud9, αλλά και πρόεδρος του MRC, στον οποίο ανήκει η Dick Clark Productions και το Billboard-Hollywood Reporter Media Group.Πριν από δύο χρόνια η Boehly's MRC και η Penske Media Corporation συγχωνεύτηκαν με σκοπό την κοινή διαχείριση των εκδόσεών τους, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τίτλοι όπως οι «Billboard», «Rolling Stone», «The Hollywood Reporter» και «Variety». Η MRC και η Penske ανακοίνωσαν σχέδια για τη διαχείριση περιεχομένου, όπως τηλεοπτικές σειρές, ταινίες και ζωντανές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του South by Southwest.Ο Τομ Μπόλι δεν φαίνεται να είναι ένας τυχαίος επενδυτής που απλά του πήγαν όλα καλά και ευνοϊκά σε μια δεδομένη συγκυρία. Τουναντίον δείχνει μια σταθερά ανοδική πορεία, με προσεκτικά βήματα και λελογισμένο ρίσκο προς το παρόν και αυτό έχει σημασία για το πού μπορεί να φτάσει το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον εκφράσει τελικά για την Ελλάδα, είτε στη Μύκονο είτε αλλού. Αλλωστε, τώρα που οι Ρώσοι κροίσοι τα βρίσκουν σκούρα στη Δύση, φαίνεται ότι μια γενιά Αμερικανών επιχειρηματιών ξανοίγεται προς νέες αγορές.Η επιτυχία του Μπόλι δείχνει να είναι αποτέλεσμα μιας καταλυτικής διασταύρωσης: από τη μια ο στυγνός προγραμματισμός, η εξοντωτική μεθοδικότητα και η εκνευριστική σχολαστικότητα που κληρονόμησε από τη γερμανική καταγωγή του -οι παππούδες του μετανάστευσαν μετά τον Πόλεμο στις ΗΠΑ- και από την άλλη το «αμερικάνικο όνειρο», πασπαλισμένο όμως με σοβαρή οικογενειακή οικονομική στήριξη και πολλές σπουδές και όχι απλώς θήραμα ενός άκρατου τυχοδιωκτισμού, όπως έκαναν χιλιάδες Ευρωπαίοι που έφτασαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με όπλο μόνο την ελπίδα και την τύχη.Γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1973, ο Μπόλι αποφοίτησε το 1991 από το Landon School στην Bethesda του Μέριλαντ. Διέπρεψε, εκτός των άλλων, και ως μέλος της ομάδας πάλης του σχολείου και προς τιμήν του, καθώς κέρδισε τότε και δύο πρωταθλήματα, κάποια χρόνια αργότερα, το 2014, η αίθουσα πάλης μετονομάστηκε σε «Boehly Family Wrestling Room» - βοήθησε σε αυτό και η τακτική των δωρεών του απόφοιτου προς το σχολείο.Το 1996 απέκτησε πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Οικονομικά από το College of William & Mary, ενώ σπούδασε και στο London School of Economics.Αρχισε να εργάζεται σε τράπεζες, όπως η Citibank, η CS First Boston, η Credit Suisse First Boston και η JH Whitney & Company, ενώ το 2001 εντάχθηκε στην Guggenheim Partners, μια εταιρεία επενδύσεων στην οποία έφτασε μέχρι και στη θέση του προέδρου.Η έφεσή του στον τομέα του αθλητισμού τον οδήγησε σε μεγάλα deals που τον καθιέρωσαν. Η πρώτη μεγάλη συμφωνία αυτού του είδους ήταν η σύμπραξη ανάμεσα στην Time Warner Cable και τους Los Angeles Dodgers of Major League Baseball, μέσα από την οποία δημιουργήθηκε το SportsNet LA, ένα περιφερειακό δίκτυο για τη μετάδοση όλων των παιχνιδιών και των προγραμμάτων των Dodgers.Η εκτόξευση του Μπόλι ήρθε μετά το 2015. Τότε αγόρασε μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία της Guggenheim, όπως τα σχήματα «The Hollywood Reporter», Dick Clark Productions και Security Benefit, για να ιδρύσει την Eldridge Industries, μια ιδιωτική εταιρεία χαρτοφυλακίου που επενδύει σε διάφορους κλάδους. Η Eldridge αναπτύχθηκε γρήγορα, έχοντας έδρα στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ, αλλά και γραφεία στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και το Μπέβερλι Χιλς. Δραστηριοποιείται κυρίως στον ασφαλιστικό κλάδο, στις ψηφιακές τεχνολογίες, στα κτηματομεσιτικά και άλλους δυναμικούς τομείς.Διαθέτει τεχνολογική πλατφόρμα για ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και πλατφόρμες ψηφιακής υγείας, ενώ επενδύει σε ομίλους φιλοξενίας, όπως το Aurify Brands, που κατέχει αλυσίδες εστιατορίων, μεταξύ αυτών και το «Le Pain Quotidien». Επένδυσε επίσης στο «Chuck E. Cheese», ένα αμερικανικό οικογενειακό κέντρο ψυχαγωγίας και αλυσίδα εστιατορίων πίτσας που ιδρύθηκε το 1977. Πρόσφατα ο Μπόλι συμπεριλήφθηκε στη λίστα του «Los Angeles Business Journal» με τα 500 άτομα με τη μεγαλύτερη επιρροή από το 2017 έως το 2021.