Ντέμης Νικολαΐδης: Τέλος η Κατερίνα, καλώς ήρθε η Φανή

Λένε ότι όσα δεν φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η στιγμή, και το περασμένο Σαββατοκύριακο έμελλε να «σημαδέψει» ποικιλοτρόπως τον Ντέμη Νικολαΐδη, σε μια έξοδο με φίλους του και με μια ξανθιά συνοδό δίπλα του, μια ζεστή ανοιξιάτικη μέρα στο Πέραμα. Κι ήταν αυτή η ώριμη ηλικιακά ξανθιά που φέρεται να έβαλε την οριστική τελεία στην σχέση του με την δημοσιογράφο του MEGA Κατερίνα Παναγοπούλου, την οποία δεν παραδέχθηκε ποτέ ο ίδιος.Μέχρι στιγμής όμως δεν φαίνεται να αντιδράει καθόλου στα δημοσιεύματα που του χρεώνουν μια νέα σχέση με την Φανή Σπυριδάκη , μια επιτυχημένη επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης, με σπουδές στην υποκριτικής αλλά και επικοινωνίας και ΜΜΕ στη Σορβόνη.Συνιδιοκτήτρια του Noel και εσχάτως του Blue Oyster στο Σύνταγμα η ξανθιά κυρία ήρθε πολύ κοντά με τον Ντεμίνιο όπως αποκαλούν συχνά τον πρώην επιθετικό φίλοι και γνωστοί. Το contact-η κοινωνική δηλαδή επαφή υπήρχε-αφού ο Ντέμης τιμάει πολύ συχνά το νέο μαγαζί τηςπου εντρυφεί στα οστρακοειδή και τα θαλασσινά. Ενίοτε παίζει και μουσική στο μέρος όπου φέρεται να εκτυλίχθηκε η νέα αρχή στην προσωπική του ζωή, αφού πρώτα τελείωσε η σχέση του με την Κατερίνα Παναγοπούλου.Μια σχέση που πέρασε από χίλια μύρια κύματα, σε μια περίοδο της ζωής του, που ούτως ή άλλως θα έκανε κάποια στιγμή έναΑυτή έκανε πρώτη την επανεκκίνηση στην ζωή της με τον Βασίλη Μπισμπίκη με μια σχέση που βαίνει από το καλό στο καλύτερο, αφήνοντας τον Ντέμη να πορεύεται μόνος του μέχρι την στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν οι φωτό με την Κατερίνα Παναγοπούλου.Γνωστός για την αποστροφή του σε τέτοιου είδους δημοσιότητα ο Νικολαΐδης διέψευσε αυτό που είχαν δει αρκετοί, ενώ η δημοσιογράφος προτίμησε την σιωπή. «Πρέπει κανείς να έχει έναν έρωτα, έναν μεγάλο έρωτα για να του εξασφαλίζει άλλοθι στις αδικαιολόγητες απελπισίες που κυριεύουν όλους μας» είχε γράψει ο Αλμπέρ Καμί.Και ίσως να μην είναι τελικά αυτές οι απελπισίες αλλά απλά η αδιόρατη έλξη που εμφανίζεται έτσι ξαφνικά, η οποία κάνει δύο ανθρώπους να νιώσουν ερωτευμένοι μετά τις πρώτες τους συναντήσεις. Οι πρωταγωνιστές του συγκεκριμένου ειδυλλίου έτυχε να είναι δύο επώνυμα πρόσωπα και όσοι ξέρουν καλά τον Ντέμη Νικολαΐδη κατάλαβαν με την δημοσίευση των επίμαχων φωτογραφιών θα άρχιζαν τα όργανα.Κάτι αναμενόμενο, αφού ο πρώην στράικερ είναι ένας πολύ κλειστός και ιδιαίτερος χαρακτήρας που ποτέ δεν τα πήγαινε ιδιαίτερα καλά με την δημοσιότητα ακόμη και τις εποχές που ήταν super star του ποδοσφαίρου. Η πρώην πλέον σύντροφος του-παρά τις διαψεύσεις-Κατερίνα Παναγοπούλου ήταν σαφώς πιο εξοικειωμένη με τις κάμερες και τα φλας λόγω ιδιότητας αλλά σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο και όχι σε ότι αφορά την ιδιωτική της ζωή.Πάντως η ιδιωτική ζωή του πρώην της εισήλθε λένε οι έχοντες γνώση των γεγονότων σε μια νέα φάση με την Φανή Σπυριδάκη, κάτι που αντιλήφθηκαν ουκ ολίγοι στην γνωστή ψαροταβέρνα «Ο Τάκης» στο Πέραμα. Η διαχυτικότητα «περίσσευε» ανάμεσα στους δύο και μάλλον θα πρέπει να αισθάνονται τυχεροί, που δεν φωτογραφήθηκαν σε πιο τρυφερά στιγμιότυπα.Κάποιοι απλά σεβάστηκαν το γεγονός ότι και ο Ντέμης άνθρωπος είναι στην τελική, που κουβαλάει μάλιστα μια ιδιαίτερη mentalite στις κοινωνικές του εξόδους και απέτρεψαν περισσότερες φωτό παίρνοντας ακόμη και κινητά τηλέφωνα από τους κατόχους τους. Μέχρι στιγμής ο ίδιος δεν έχει πει τίποτε για το νέο του καθαρά προσωπικό βήμα και πολύ δύσκολα θα πει, όντας ένας πολύ κλειστός άνθρωπος σε ότι αφορά τον ιδιωτικό του βίο.Στην παρέα του εκείνη την ημέρα, εκτός από την ξανθιά Φανή ήταν επίσης ο κολλητός και κουμπάρος του Θοδωρής μαζί με την σύζυγο του Άντζελα και άλλος ένας κοινός φίλος. Τα αποκαλυπτήρια της νέας σχέσης έγιναν στην εκπομπή «Happy Day» και μετά ακολούθησαν τα site και τα ταμπλόιντ, που αναπαρήγαγαν το θέμα, αρχικά χωρίς να γίνει γνωστό το όνομα της φερόμενης νέας συντρόφου του Ντεμίνιο.Έγινε και αυτό μετά μια μέρα, με το who is who της ξανθιάς, χωρίς μέχρι τώρα να έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον Νικολαΐδη, εν αντιθέσει με την πρώην πλέον Κατερίνα Παναγοπούλου. Να απορήσουμε ή όχι; Το ερώτημα είναι ρητορικό γιατί μια τέτοια στιγμή ή μάλλον κάποιες στιγμές που αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες τον περασμένο Μάρτιο οι οποίες αποκάλυψαν την τότε τρυφερή σχέση της παρουσιάστριας ειδήσεων με τον ποδοσφαιριστή, σε ένα εστιατόριο του Ψυχικού, τον έκαναν έξαλλο. Όταν κυκλοφόρησε το περιοδικό με τις φωτογραφίες, δεν χρειάστηκαν παρά λίγες ώρες για να γίνει ο χαμός με την αναδημοσίευση τους σε site, εφημερίδες και περιοδικά. Ο Ντέμης το είχε ξαναζήσει αυτό, η Κατερίνα πάλι όχι.Τότε ο Ντέμης διέψευσε ότι είναι μαζί με την δημοσιογράφο και μίλησε για μια τυχαία συνάντηση και τίποτε παραπάνω, ίσως θέλοντας να προστατέψει μια νέα σχέση στην ζωή του και μια γυναίκα που ήταν μόλις τρεις μήνες δίπλα του, όπως επέμεναν καλά πληροφορημένες πηγές.Η διάψευση έγινε γιατί έπρεπε να γίνει ώστε να μην εγκλωβιστεί η σχέση σε μια δίνη δημοσιότητας και κυνηγητού από τους παπαράτσι που μετά τηνκαι τον, βρήκαν νέο θέμα στην εγχώρια σόου μπιζ πουγια καινούργια love story.Έκτοτε το πρώην πλέον ζευγάρι «εξαφανίστηκε» μετά από τοβράδυ στο εστιατόριο του Ψυχικού, θέλοντας προφανώς να μείνουν μακριά από τον χαμό που ξέσπασε, μέχρι τον οριστικό χωρισμό τους. Τώρα ο Ντέμης θα πρέπει αργά ή γρήγορα να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει με τον τρόπο του την νέα του σχέση με την γοητευτική κυρία, η οποία έχει δύο γάμους που τελείωσαν στο ενεργητικό της και φέρεται να ζει μαζί του κάτι κάτι πολύ φρέσκο και όμορφο.Σε ότι έχει να κάνει με την δημοσιότητα δεν φαίνεται να έχει κάποιο θέμα αφού έχει εμφανιστεί στο Master Chef, ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής μετο 2014 και έχει εμφανιστεί και σε τηλεοπτική σειρά. Πριν από οχτώ χρόνια ήταν μια μελαχρινή με κοντά μαλλιά αλλά πολύ άνετη με την τηλεοπτική κάμερα έχοντας απέναντί της τονΑπό την άλλη οδεν ήταν ποτέ αυτό που λέμε επικοινωνιακός. Εκτός από κάποιους δημοσιογράφους με τους οποίους είχε αναπτύξει πολύ στενούς δεσμούς ήταν πάντα απόμακρος από τα ΜΜΕ και οι συνεντεύξεις που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι ελάχιστες.Το διαζύγιο του με την Δέσποινα τον επανέφερε στο προσκήνιο με τον πλέον λάθος τρόπο κατά τον ίδιο και παραμένει ένας άνθρωπος που δεν επιθυμεί να εκτίθεται, ειδικά στον ιδιωτικό του βίο. Έναν βίο που μόνο ανθόσπαρτος δεν ήταν μετά τον χωρισμό του, αφού εντρύφησε σε μια νέα ζωή μετά από δεκαετίες, με ότι αυτό συνεπάγεται για έναν άνδρα που γίνεται ξανά εργένης, μέχρι να προκύψει ένας νέος έρωτας.