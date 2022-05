Η Έμα Στόουν αποχαιρετά το ράντσο της στο Μαλιμπού

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει στην Ελλάδα μαζί με την Έμα Στόουν και αποκαλύπτει τις σκέψεις του για τη νέα του ταινία, που γυρίστηκε στην Τήνο και παρουσιάζεται αύριο σε παγκόσμια πρώτη στη σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τον τίτλο «Βληχή», στο πλαίσιο του project The Artist and the Composer και σε συνεργασία με τον οργανισμό ΝΕΟΝ