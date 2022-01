Γκστααντ vs Aράχωβας: Εσώκλειστοι στα σαλέ με επιτραπέζια στις Άλπεις, λαϊκά πανηγύρια στον Παρνασσό

O Φίλιππος Νιάρχος χαμογελάει και η κόρη του Ευγενία τον φωτογραφίζει στο σαλέ της οικογένειας στο Σεν Μόριτς

Το χιονοδρομικό του Παρνασσού είχε αναμφίβολα την τιμητική του λόγω του συνωστισμού που προκλήθηκε στην πίστα παρά τις απαγορεύσεις

Στο διάσημο ελβετικό θέρετρο την Πρωτοχρονιά κυριαρχούσαν οι Ρώσοι ολιγάρχες και οι εντυπωσιακές συνοδοί τους

Σεν Μόριτς, ένατα πιο διάσημα θέρετρα του σκι στις Αλπεις

O νεαρός Eλληνας που φιλοξενήθηκε στο σαλέ γνωστότατης εφοπλιστικής οικογένειας κοιτούσε τις νιφάδες του χιονιού και τις χιονισμένες σκεπές στα ξύλινα σπίτια που απλώνονται στο Γκστάαντ. Αυτά τα Χριστούγεννα ήταν τελικά διαφορετικά, αφού η παρέα του έβγαινε από το σαλέ μόνο για δείπνο στο «Alpina» και επέστρεφε στην ασφάλεια του σπιτιού.Μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πήγαν σε ένα κλαμπ για να ξενυχτήσουν κάπως αυτή τη γιορτινή μέρα, ενώ πολλά βράδια πέρασαν παίζοντας επιτραπέζια. Η Monopoly ειδικά έκανε θραύση στις παρέες των νεαρών γόνων που άλλαζαν τα ψεύτικα εκατομμύρια και τα κτίρια του θρυλικού παιχνιδιού σαν να ήταν αληθινά.Η πανδημία, και ιδίως η επέλαση της μετάλλαξης Omicron, φόβισε πολύ τους ισχυρούς Eλληνες, οι περισσότεροι εκ των οποίων επέλεξαν να μην ταξιδέψουν στις Aλπεις. Στην Κουρσεβέλ και το Σεν Μόριτς η ερώτηση που κυριαρχούσε φέτος ήταν «μα, πού πήγαν όλοι οι Ελληνες;» και η απάντηση ήταν εύκολη: Στην Αράχωβα! Εκεί όπου την περασμένη Κυριακή 2 του μήνα το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού επισκέφτηκαν 6.000 άτομα από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ οι ταβέρνες στο Λιβάδι είχαν ουρές και αναμονή μέχρι μία ώρα!Η «Μύκονος του χειμώνα» μετατράπηκε σε ένα μικρό εμιράτο, με shisa, ναργιλέδες και τσιμπημένες τιμές, όμως αυτό δεν πτόησε τους εκδρομείς. Σημείο αναφοράς ήταν το χιονοδρομικό για διάφορους λόγους. Ο κυριότερος; Ηταν το μοναδικό μέρος στην Αράχωβα όπου ακουγόταν μουσική στη διαπασών από τα εξωτερικά ηχεία, και μάλιστα νόμιμα, όσο κι αν κάποιοι απόρησαν με αυτό. Αντίθετα, στη βόλτα που έκανε νεαρός επιχειρηματίας στο διάσημο χωριό Γκστάαντ, πέρασε πάνω από μία ώρα μέχρι να ακούσει ελληνικά από την παρέα γνωστού γιου Ελληνα εφοπλιστή που λατρεύει το real estate εδώ και χρόνια.Στο οικογενειακό σαλέ φιλοξένησε μια παρέα οκτώ ατόμων, ενώ ο πατέρας και η μητέρα του δεν πήγαν στο διάσημο ελβετικό θέρετρο, αφού επέλεξαν να μην ταξιδέψουν. Η κίνηση, σε ό,τι αφορά το ελληνικό στοιχείο και με εξαίρεση μια-δυο πολύ γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες, ήταν πολύ χαλαρή για ανθρώπους που παραδοσιακά αυτές τις γιορτινές ημέρες πηγαίνουν στις Αλπεις. Ετσι, στις σουίτες του «Gstaad Palace» κυριαρχούσαν οι Ρώσοι ολιγάρχες και οι εντυπωσιακές συνοδοί τους, ενώ στα σαλέ του Σεν Μόριτς φέτος έλειψαν αρκετά τα ελληνικά gatherings.Λίγοι ήταν και οι συμπατριώτες μας που κατέβηκαν τις «μαύρες» πίστες στα χιονοδρομικά της Κουρσεβέλ και της Κορτίνα, αφού οι παραδοσιακά ισχυροί οικονομικά Ελληνες και οι οικογένειες με βαριά επίθετα απέφυγαν τις αποδράσεις στο εξωτερικό λόγω της πανδημίας. Το ίδιο συνέβη και στο Ντουμπάι, που τα τελευταία χρόνια έχει την τιμητική του τα Χριστούγεννα. Μάλιστα μετά το άνοιγμα του μυκονιάτικου «Nammos», όλο και πιο πολλοί επώνυμοι Ελληνες ταξιδεύουν εκεί για τις γιορτές - κάτι όμως που φέτος δεν συνέβη.Η Omicron χτύπησε και το εμιράτο, μολονότι ο πληθυσμός του είναι εμβολιασμένος σε ποσοστό 100%, με αποτέλεσμα να υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων και να ληφθούν περιοριστικά μέτρα για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Ετσι, οι αποδράσεις και τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έγιναν στη σκιά της συγκεκριμένης μετάλλαξης, που έχει φοβίσει πολύ κόσμο λόγω της τρομερής μεταδοτικότητας. Λόγος που ήταν αρκετός για να φοβίσει και πάρα πολλούς επώνυμους από το να ταξιδέψουν στις Αλπεις ή στα Εμιράτα, επιλέγοντας να μείνουν στην Ελλάδα και να τιμήσουν εγχώρια θέρετρα ή να κάνουν πριβέ ρεβεγιόν σε κάποιες βίλες γνωστών οικογενειών, με τα απαραίτητα τεστ και τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.Το sold-out καλά κρατεί ακόμη στη «Μύκονο του χειμώνα», που φέτος ζει ένα momentum πρωτόγνωρο ακόμη και για τους ντόπιους που έζησαν μια πραγματική επιδρομή χιλιάδων επισκεπτών. Στη γιορτινή περίοδο δεν έβρισκες πουθενά δωμάτιο αφού γέμισαν και τα παρακείμενα χωριά, ενώ οι τιμές εκτοξεύτηκαν και έπεσαν μόνο όταν ανακοινώθηκαν τα νέα περιοριστικά μέτρα. Το χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής είχε αναμφίβολα την τιμητική του με τιμές όμως τσουχτερές, αφού μόνο για να ανέβεις πλήρωνες 15 ευρώ, ενώ αν ήθελες να κάνεις σκι η τιμή ήταν 35 ευρώ κατ’ άτομο.Οι τιμές θύμιζαν αυτές του «Nammos» της Μυκόνου, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ξαπλώστρες του ανακαινισμένου χιονοδρομικού, όπου, σημειωτέον, δεν σερβιριζόταν ο καφές που τιμάται σχεδόν 6 ευρώ! Στην παρέα επιχειρηματία μια κοπέλα που ήθελε καφέ αναγκάστηκε να πάει μέσα και να περιμένει γύρω στα σαράντα λεπτά προκειμένου να παραγγείλει. Οι υπόλοιποι διαπίστωσαν ότι το ροζέ Miraval των 750 ml κοστίζει 85 ευρώ - όσο και στο Νησί των Ανέμων. Ο καλός καιρός ήταν σύμμαχος, κι έτσι την περασμένη Κυριακή κόπηκαν περίπου 6.000 εισιτήρια και οι ουρές ήταν απίστευτες, ενώ οι ξαπλώστρες που τιμώνται 50 ευρώ έκαστη ελάχιστη κατανάλωση δεν έμειναν ούτε λεπτό άδειες.Ομως το χιονοδρομικό είχε ένα επιπλέον ατού, έναν κρυφό μεν αλλά απολύτως νόμιμο άσο στο μανίκι του. Ηταν το μοναδικό μέρος όπου ακουγόταν μουσική στη διαπασών, αφού, σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί τοπόσημο, ώστε σε περίπτωση ομίχλης οι σκιέρ να οδηγούνται εκεί από τους ήχους των τραγουδιών που επιβάλλεται να ακούγονται δυνατά. Πάντως οι ουρές των παρκαρισμένων αυτοκινήτων έφταναν μέχρι τα τούνελ, ενώ στις γνωστές ταβέρνες δινόταν μάχη για να βρεις τραπέζι αν δεν είχες κράτηση. Την ίδια στιγμή, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πολλά μαγαζιά κατάργησαν το μενού των 150 και 160 ευρώ από τη στιγμή που δεν μπορούσαν με τα νέα μέτρα να παίξουν μουσική, ενώ άλλα το χρέωσαν λίγο πιο πάνω από τη μισή τιμή. Η περίφημη «Παναγιώτα», αυτή η μικρή ταβέρνα με τα λίγα τραπέζια που κλείνονται εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, ανήμερα την Πρωτοχρονιά δεν ήταν γεμάτη, αφού όλοι την έχουν συνδυάσει με τα ελληνικά πάρτυ που ξεκινάνε μετά το φαγητό.Πάντως, η Αράχωβα, που σαφώς δεν έχει την αίγλη μιας Κουρσεβέλ, είναι στα πολύ πάνω της σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την πανδημία του COVID-19 και τις μεταλλάξεις του. Ο φόβος κυριαρχεί ακόμη σε μεγάλο βαθμό και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους που μπήκε στην Ελλάδα χωρίς μουσικές, με κλειστές τις μεγάλες πίστες και με τα ρεβεγιόν στα εστιατόρια που τέλειωσαν στις 2 το πρωί.Οι άνθρωποι που τελικά επέλεξαν τα θέρετρα των Αλπεων είναι αυτοί που διαθέτουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και δεν φοβήθηκαν αν θα νοσήσουν με COVID-19. Εχουν την άνεση να πληρώσουν κάποιες χιλιάδες ευρώ στην Ελβετία, σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτούν για κάποιες ημέρες, αν και σχεδόν όλοι πρόσεχαν πάρα πολύ. Αυτοί που αδιαφορούσαν ήταν τα εστιατόρια και τα κλαμπ στα διάσημα θέρετρα των Αλπεων, τα οποία απλά δεν έλεγχαν κανέναν, δεν ζητούσαν πιστοποιητικά εμβολιασμού, δεν έκαναν ταυτοποίηση και γενικότερα ακολουθούσαν τη λογική του «μπάτε, σκύλοι, αλέστε...». Ισχυροί επιχειρηματίες και εφοπλιστές οι οποίοι πραγματοποίησαν τις καθιερωμένες αποδράσεις τους στις Γαλλικές και τις Ελβετικές Αλπεις απόρησαν αρχικά, αφού κανείς δεν τους ζητούσε πιστοποιητικά.Οι ίδιοι πάντως και οι παρέες τους ακολούθησαν πιο χαλαρούς ρυθμούς σε Κουρσεβέλ, Γκστάαντ και Σεν Μόριτς, τα πιο διάσημα θέρετρα του σκι στις Αλπεις. To χιόνι είναι το κύριο στοιχείο που προσδίδει γοητεία σε μικρά χωριουδάκια όπως το Σεν Μόριτς και η Κουρσεβέλ αυτές τις ημέρες και έπεσε άφθονο. Η διαδρομή; Πολύ γνωστή και οριοθετείται από τις Ιταλικές Αλπεις με επίκεντρο τη διάσημη Κορτίνα, η οποία πάντως δεν προτιμάται από πολλούς, τις Ελβετικές με κυρίαρχα θέρετρα το Σεν Μόριτς των Νιάρχων και το Γκστάαντ και τις Γαλλικές όπου δεσπόζει η Κουρσεβέλ. Η κόρη του Φίλιππου Νιάρχου, Ευγενία, απαθανάτισε στο σαλέ της οικογένειας στο Σεν Μόριτς τον πατέρα της να χαμογελάει, ενώ φωτογραφία ανέβασαν ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα.Οι Νιάρχοι γιόρτασαν και φέτος όλοι μαζί την έλευση του νέου έτους με λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους, όπως το συνηθίζουν άλλωστε, ενώ άλλοι Ελληνες στο Γκστάαντ το έριξαν στη Monopoly αρκετά βράδια, με το χιόνι να πέφτει πυκνό χαρίζοντας μοναδικής ομορφιάς εικόνες.Ολα ανάποδα πήγαν στα σχέδια των Ελλήνων που θέλησαν να περάσουν τις γιορτές στο Ντουμπάι, ειδικά αυτοί που σκόπευαν να υποδεχτούν τον νέο χρόνο εκεί. Μπορεί το διάσημο εμιράτο να είναι ένας από τους πιο θελκτικούς προορισμούς τα Χριστούγεννα, ειδικά γι’ αυτούς που λατρεύουν τα ζεστά κλίματα και τους συμπατριώτες μας που βρίσκουν εκεί έντονο άρωμα Ελλάδας κάθε χρόνο, όμως η Omicron χτύπησε κι εκεί.Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου που ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη Τετάρτη στο «Nammos» ακυρώθηκε οριστικά, ενώ το «Made in Mykonos» πάρτυ του Βασίλη Τσιλιχρήστου δόθηκε όχι την Πρωτοχρονιά, αλλά την επομένη. Τα κρούσματα ανάγκασαν τις Αρχές στο εμιράτο να λάβουν περιοριστικά μέτρα και έτσι ο «Τσίλι» ανέβηκε στα ντεκ του «Nammos» για να βάλει φωτιά με τις μουσικές του λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής.Με σαφώς λιγότερο κοινό λόγω των μέτρων, τα έδωσε όλα κάνοντας τους θαμώνες να λικνίζονται στους λευκούς καναπέδες που είχαν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο χώρο. Η ασφάλεια επέτρεπε την είσοδο μόνο σε αυτούς που είχαν κάνει κράτηση, ενώ η πανδημία και τα κρούσματα στο εμιράτο μαζί με τις ακυρώσεις πολλών Ελλήνων άλλαξαν τα αρχικά σχέδια του event.Xωρίς ουσιαστική διαφήμιση, ο «Τσίλι» έπαιξε για περίπου 600 άτομα, τα οποία πέρασαν την είσοδο του «Nammos» μετά από τεστ και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το πάρτυ του με τίτλο «Made in Mykonos» ξεσήκωσε τελικά τους τυχερούς θαμώνες που δεν άργησαν να έρθουν σε κέφι, με τον Τσιλιχρήστο να τους κρατά όρθιους τέσσερις ώρες, αφού με τα νέα μέτρα δεν του επετράπη να παίξει περισσότερο για να μην ξεφύγει η κατάσταση και το πάρτυ μεταβληθεί σε αυτό που λέμε «παρτάρα». Ο μοναδικός Ελληνας που εθεάθη μαζί με κάποιες καλλίπυγες νεαρές ήταν ο πρώην πλέον στυλίστας Χάρης Σιανίδης, ο οποίος τελευταία ειδικεύεται στις δημόσιες σχέσεις.Ούτε αυτός όμως ανέβασε κάποιο story στο Instagram ενθυμούμενος μάλλον την περσινή Πρωτοχρονιά στο Ντουμπάι, όταν χάρη στα post του αρκετοί εγχώριοι διάσημοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, την ώρα που η Ελλάδα ζούσε άλλο ένα lockdown. Την ίδια στιγμή, το «Nammos» στο Ντουμπάι εξακολουθεί να πηγαίνει «τρένο», ενώ ειδικά τον τελευταίο μήνα έφτασε να κάνει 2.500 κουβέρ την ημέρα, αφού αλλάζει τραπέζια δύο φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας.Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν ημέρες που οι εισπράξεις ξεπέρασαν κατά πολύ το 1 εκατ. ευρώ από πελάτες που δεν τους ενδιαφέρει πόσες Armand de Brignac ή Cristal των 10.000 ευρώ θα ανοίξουν. Αλλωστε στον συγκεκριμένο τεχνητό παράδεισο αυτό που κυριαρχεί είναι μια συνεχής επίδειξη πλούτου και ισχύος σε όλα τα επίπεδα της ζωής και της εξτραβαγκάντζα διασκέδασης.