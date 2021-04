Αυτά είναι τα jeans της νέας εποχής

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.

Έχει φωτογραφηθεί για τον οίκο Hermes, έχει περπατήσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου και τον απολαύσαμε ως coach νέων μοντέλων στο τηλεοπτικό GNTM.Πρόκειται για έναν από τους πιο καλοντυμένους Έλληνες, τον Γιώργο Καράβα, ο οποίος διδάσκει για άλλη μια φορά στιλ και κομψότητα αποθεώνοντας εμβληματικά jean κομμάτια της ανδρικής γκαρνταρόμπας και όχι μόνο.Το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο της μόδας γίνεται για άλλη μία φορά πρωταγωνιστής της καμπάνιας της G-star RAW συνδυάζοντας τις νέες hot τάσεις στα ανδρικά jean και άλλα μοναδικά casual κομμάτια της καινούργιας κολεξιόν της γνωστής εταιρείας. Κι επειδή ένα ωραίο, διαχρονικό jean μπορεί να σταθεί σε όλες τις περιστάσεις ο Γιώργος Καράβας προτείνει συνδυασμούς που θα κάνουν τη διαφορά αυτή τη σεζόν. Ταυτόχρονα φοράει με τον δικό του μοναδικό τρόπο άνετα παντελόνια και βερμούδες, σε γήινα χρώματα μαζί με t-shirt που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό τους.Τα army style παντελόνια και οι βερμούδες Rovic, τα all time classic t-shirts, τα slim fit σκούρα jeans και το denim πουκάμισο είναι μόνο μερικά από τα πιο iconic elements της συλλογής Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021 που παρουσιάστηκαν στη digital καμπάνια της G-star RAW. Τα post του Γιώργου Καράβα στο instagram ενθουσίασαν τους followers του αποσπώντας χιλιάδες likes και θετικά comments για το rock casual look του και το super μοντέρνο styling του.Από το 1980, η G-star RAW παραμένει πιστή στο μότο της “Just the Product”. Με αυτή την αφοσίωση στην ποιότητα και την εξέλιξη, το brand αντιπροσωπεύει την πρωτοπορία στη denim βιομηχανία, παράγοντας πρωτοποριακά στυλ για τα standards της βιομηχανίας. Η καινοτομία και η βιωσιμότητα αποτελούν τον πυρήνα του DNA της G-star RAW και το brand δεσμεύεται να ακολουθήσει βιώσιμες λύσεις για το μέλλον της μόδας.

Ο καινούργιος jean κόσμος της G-Star RAW

H νέα σειρά Hardcore Denim εστιάζει για φέτος στις γαλάζιες αποχρώσεις και στα ελαφριά υφάσματα. Οι νέες προσθήκες είναι τα ψηλοκάβαλα jeans για τους άντρες και τα 3D sculpted σχέδια τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Το σχέδιο ειδικά για τις γυναίκες γίνεται μεγαλύτερο και κάποιες φορές oversized αλλά με το σωστό cut για το γυναικείο σώμα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλά items της συλλογής έχουν λάβει πιστοποίηση gold level από το Cradle to Cradle™ Product Innovation Institute.

Το Kate Boyfriend είναι ένα κλασικό best seller σχέδιο σε straight fit. Κυκλοφορεί σε μπλε και λευκό print. Το Deck Ultra High Wide Leg είναι ψηλοκάβαλο jean και έχει ως χαρακτηριστικό το τελείωμά του σε καμπάνα και μπλε print.Αυτή η συλλογή διαθέτει επίσης μία νέα εκδοχή του κλασικού C-Staq, το C-Staq 3D Boyfriend, με 100% ανακυκλώσιμο ύφασμα πλέον, επιτρέποντας την ατελείωτη μετενσάρκωση των jeans και φέρνοντας ως αποτέλεσμα μια πιστοποίηση gold level από το Cradle to Cradle™ Product Innovation Institute, το κορυφαίο ινστιτούτο κυκλικού σχεδιασμού που εφαρμόζει την πιο αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης στον κόσμο. Σε αυτή τη συλλογή, το C-Staq έρχεται σε μια crop έκδοση με χαρακτηριστικό boyfriend fit.Το 3301 Straight Tapered είναι ένα κλασικό κομμάτι σε ίσια εφαρμοστή γραμμή και «ξεβαμμένο» τμήμα στο πάνω μέρος. Το D-Staq 3D Slim είναι ένα slim fit jean σε σκούρο μπλε print. Το Scutar 3D Slim Tapered είναι ένα blueprint για άντρες. Είναι μία διαφορετική εκδοχή του γνωστού G-Star RAW Citishield Jeans, εμπνευσμένο από τα motor cycle pants με ξεθωριασμένο look και ενίσχυση στα γόνατα.

Με οδηγό την καινοτομία και σκοπό τη βιωσιμότητα

Το Cradle to Cradle Products Innovation Institute είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος έχει ως αποστολή να μετατρέψει την παραγωγή σε μια θετική δύναμη για τους ανθρώπους, την οικονομία και τον πλανήτη. Διαχειρίζεται το πρόγραμμα πιστοποιημένων προϊόντων Cradle to Cradle ένα σύστημα καθοδήγησης για την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση προϊόντων που βασίζονται σε πέντε χαρακτηριστικά βιωσιμότητας: υλική υγεία, επαναχρησιμοποίηση υλικών, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση νερού και κοινωνική δικαιοσύνη. Το Ινστιτούτο διαχειρίζεται την πιο αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης στον κόσμο όσον αφορά τον κυκλικό σχεδιασμό.



Info

Denim πουκάμισο 3301 Slim Fit Shirt (hotelshops.gr) και παντελόνι Rovic Zip 3D Straight tapered (hionidis.gr)

Lash Tshirt στο (unity.gr) και παντελόνι DStaq 5 pocket slim jeans (hotelshops.gr)

Logo Shirt (duomo.gr) και Shorts Rovic Zip (r-shop.gr)

@GstarRaw_greece

Κεντρική διάθεση Sport & Fashion Freedom AE, τηλ. 212 0003710