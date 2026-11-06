Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Θέλω πολύ να κάνω παιδιά, αλλά δεν θέλω να γίνει τυχαία ή υστεροφημικά απλά για να γίνει
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Θέλω πολύ να κάνω παιδιά, αλλά δεν θέλω να γίνει τυχαία ή υστεροφημικά απλά για να γίνει
Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για την απώλεια του πατέρα του - «Δεν αναπληρώνεται το κενό που άφησε», ανέφερε
Την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια εξέφρασε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, τονίζοντας ωστόσο πως δεν θέλει να συμβεί τυχαία ή υστεροφημικά, απλά για να γίνει.
Ο ηθοποιός, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, μίλησε παράλληλα στην εκπομπή «Πρωινό» για την απώλεια του πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2025, εξηγώντας πώς η σχέση τους συνδέεται με το θεατρικό έργο «Φάλαινα».
Η Πυγμαλίων Δαδακαρίδης δεν θέλησε να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, παρόλα αυτά επισήμανε σχετικά με το ζήτημα της οικογένειας: «Δεν έχω κάνει παιδιά ακόμη, θέλω πολύ να κάνω. Αλλά θέλω να το κάνω με αγάπη, δεν θέλω να γίνει για να γίνει, ή τυχαία, ή υστεροφημικά. Θέλω να δω τη σχέση να αναπτύσσεται. Διαβάσα κάπου και είναι και πολύ ωραίο σαν σχόλιο, ότι ευτυχία είναι να φυτέψεις ένα δέντρο όχι για να σε σκιάσει, αλλά για να σκιάσει τους ανθρώπους που θα έρθουν μετά από σένα από κάτω, το οποίο το βρίσκω πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι σε αυτές τις σχέσεις, αν δε βιαστείς, μόνο βιωματικό είναι το ταξίδι».
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Μιλώντας σε άλλο σημείο της συνέντευξης για την παράσταση «Φάλαινα», ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως αισθάνθηκε να ταυτίζεται με το σενάριο, καθώς του θύμιζε το δέσιμο που είχε με τον πατέρα του: «Όταν διάβασα πρώτη φορά τη "Φάλαινα", το θεατρικό έργο, ήταν συνυφασμένο με ένα κομμάτι πολύ προσωπικό μου. Και με έναν μαγικό τρόπο, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε με έναν τρόπο. Ακόμα και η κατάληξη του έργου ήταν ένα κομμάτι της προσωπικής μου ζωής. Έχασα τον πατέρα μου συγκεκριμένα, γιατί ο πατέρας μου ήταν ο λόγος που έκανα τη "Φάλαινα". Την έκανα βιωματικά για τον κάθε πατέρα ο οποίος θα ήθελε να είναι το ιδανικό για τον γιο του και για τους δικούς του λόγους θεώρησε ότι δεν μπορεί να είναι. Γιατί είναι ο ρόλος, η ίδια η σχέση πολύ σημαντική. Άλλοι θα πούνε γιατί είναι εντυπωσιακό ή ο καθένας θα δει ένα πρίσμα ότι η αλλαγή του, η σωματική διάσταση, οτιδήποτε, αλλά η ουσία του έργου ήταν αυτή η σχέση, μπαμπάς-κόρη συγκεκριμένα. Εμένα ήταν στο προσωπικό μου κομμάτι μπαμπάς-γιος».
Και πρόσθεσε: «Εξαρχής ήξερε ο μπαμπάς μου ότι το έκανα γι’ αυτόν. Δεν ήρθε την πρώτη χρονιά. Ήρθε τη δεύτερη χρονιά, γιατί είχαμε διάφορες διαδρομές με την υγεία του και μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Μου λέει “Ώστε για μένα έγινε όλο αυτό”. Και του λέω “Έγινε περισσότερο για μας”. Δηλαδή, ήθελα με έναν τρόπο, γιατί είχα δοκιμάσει όλους τους τρόπους, να επικοινωνήσω κάτι βαθύτερο σε εκείνον. Ότι μου είναι σημαντική η παρουσία του, παρά όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας βάζουν στον καθένα σε ένα κάστρο, σε έναν πύργο και μας κάνουν δεικτικούς ή επικριτικούς ή ανασφαλείς ή ενοχικούς».
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης δήλωσε πως ο πατέρας του του λείπει καθημερινά: «Μου λείπει πάρα πολύ, κάθε μέρα. Είναι σχέση ζωής και ευγνωμονώ πραγματικά τον Θεό που είχα έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μου. Ήταν ένας παράδεισος συναισθημάτων», είπε και όταν ρωτήθηκε πώς αναπληρώνει το κενό του, απάντησε: «Με τα αδέλφια μου που είμαι τυχερός να έχω και εδώ και στην Αγγλία, με τη δεύτερη γυναίκα του πατέρα μου και με τους ανθρώπους που έχω πολύ κοντά μου. Δεν αναπληρώνεται... δεν θα πω ψέματα».
Ο ηθοποιός, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, μίλησε παράλληλα στην εκπομπή «Πρωινό» για την απώλεια του πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2025, εξηγώντας πώς η σχέση τους συνδέεται με το θεατρικό έργο «Φάλαινα».
Η Πυγμαλίων Δαδακαρίδης δεν θέλησε να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, παρόλα αυτά επισήμανε σχετικά με το ζήτημα της οικογένειας: «Δεν έχω κάνει παιδιά ακόμη, θέλω πολύ να κάνω. Αλλά θέλω να το κάνω με αγάπη, δεν θέλω να γίνει για να γίνει, ή τυχαία, ή υστεροφημικά. Θέλω να δω τη σχέση να αναπτύσσεται. Διαβάσα κάπου και είναι και πολύ ωραίο σαν σχόλιο, ότι ευτυχία είναι να φυτέψεις ένα δέντρο όχι για να σε σκιάσει, αλλά για να σκιάσει τους ανθρώπους που θα έρθουν μετά από σένα από κάτω, το οποίο το βρίσκω πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι σε αυτές τις σχέσεις, αν δε βιαστείς, μόνο βιωματικό είναι το ταξίδι».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας σε άλλο σημείο της συνέντευξης για την παράσταση «Φάλαινα», ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως αισθάνθηκε να ταυτίζεται με το σενάριο, καθώς του θύμιζε το δέσιμο που είχε με τον πατέρα του: «Όταν διάβασα πρώτη φορά τη "Φάλαινα", το θεατρικό έργο, ήταν συνυφασμένο με ένα κομμάτι πολύ προσωπικό μου. Και με έναν μαγικό τρόπο, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε με έναν τρόπο. Ακόμα και η κατάληξη του έργου ήταν ένα κομμάτι της προσωπικής μου ζωής. Έχασα τον πατέρα μου συγκεκριμένα, γιατί ο πατέρας μου ήταν ο λόγος που έκανα τη "Φάλαινα". Την έκανα βιωματικά για τον κάθε πατέρα ο οποίος θα ήθελε να είναι το ιδανικό για τον γιο του και για τους δικούς του λόγους θεώρησε ότι δεν μπορεί να είναι. Γιατί είναι ο ρόλος, η ίδια η σχέση πολύ σημαντική. Άλλοι θα πούνε γιατί είναι εντυπωσιακό ή ο καθένας θα δει ένα πρίσμα ότι η αλλαγή του, η σωματική διάσταση, οτιδήποτε, αλλά η ουσία του έργου ήταν αυτή η σχέση, μπαμπάς-κόρη συγκεκριμένα. Εμένα ήταν στο προσωπικό μου κομμάτι μπαμπάς-γιος».
Και πρόσθεσε: «Εξαρχής ήξερε ο μπαμπάς μου ότι το έκανα γι’ αυτόν. Δεν ήρθε την πρώτη χρονιά. Ήρθε τη δεύτερη χρονιά, γιατί είχαμε διάφορες διαδρομές με την υγεία του και μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Μου λέει “Ώστε για μένα έγινε όλο αυτό”. Και του λέω “Έγινε περισσότερο για μας”. Δηλαδή, ήθελα με έναν τρόπο, γιατί είχα δοκιμάσει όλους τους τρόπους, να επικοινωνήσω κάτι βαθύτερο σε εκείνον. Ότι μου είναι σημαντική η παρουσία του, παρά όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας βάζουν στον καθένα σε ένα κάστρο, σε έναν πύργο και μας κάνουν δεικτικούς ή επικριτικούς ή ανασφαλείς ή ενοχικούς».
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης δήλωσε πως ο πατέρας του του λείπει καθημερινά: «Μου λείπει πάρα πολύ, κάθε μέρα. Είναι σχέση ζωής και ευγνωμονώ πραγματικά τον Θεό που είχα έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μου. Ήταν ένας παράδεισος συναισθημάτων», είπε και όταν ρωτήθηκε πώς αναπληρώνει το κενό του, απάντησε: «Με τα αδέλφια μου που είμαι τυχερός να έχω και εδώ και στην Αγγλία, με τη δεύτερη γυναίκα του πατέρα μου και με τους ανθρώπους που έχω πολύ κοντά μου. Δεν αναπληρώνεται... δεν θα πω ψέματα».
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