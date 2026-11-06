Μάρθα Καραγιάννη: «Λάμψη χωρίς προσπάθεια και θηλυκότητα με μαγκιά», η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 87 χρόνια από τη γέννησή της
Μάρθα Καραγιάννη: «Λάμψη χωρίς προσπάθεια και θηλυκότητα με μαγκιά», η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 87 χρόνια από τη γέννησή της
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών
Με μία συγκινητική ανάρτηση τίμησε τη μνήμη της Μάρθας Καραγιάννη η Φίνος Φιλμ, με αφορμή τα 87 χρόνια από την ημέρα της γέννησής της.
Η εταιρεία παραγωγής μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες της Μάρθα Καραγιάννη από τις εμβληματικές της εμφανίσεις και τους ρόλους της, κάνοντας λόγο για την εκρηκτική της παρουσία.
Στη λεζάντα η Φίνος Φιλμ γράφει: «Μάρθα είναι… λάμψη χωρίς προσπάθεια, βλέμμα που καθηλώνει, κίνηση που φυσάει, χιούμορ που τολμά, θηλυκότητα με μαγκιά, και μια παρουσία που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, γεμίζει ακόμη την οθόνη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις Μάρθες που αγαπήσαμε».
Δείτε την ανάρτηση
Η Μάρθα Καραγιάννη έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της. Έπειτα από επιθυμία της, η τέφρα της σκορπίστηκε στον Σαρωνικό Κόλπο.
Η εταιρεία παραγωγής μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες της Μάρθα Καραγιάννη από τις εμβληματικές της εμφανίσεις και τους ρόλους της, κάνοντας λόγο για την εκρηκτική της παρουσία.
Στη λεζάντα η Φίνος Φιλμ γράφει: «Μάρθα είναι… λάμψη χωρίς προσπάθεια, βλέμμα που καθηλώνει, κίνηση που φυσάει, χιούμορ που τολμά, θηλυκότητα με μαγκιά, και μια παρουσία που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, γεμίζει ακόμη την οθόνη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις Μάρθες που αγαπήσαμε».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Μάρθα Καραγιάννη έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της. Έπειτα από επιθυμία της, η τέφρα της σκορπίστηκε στον Σαρωνικό Κόλπο.
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