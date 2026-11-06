Μάρθα Καραγιάννη: «Λάμψη χωρίς προσπάθεια και θηλυκότητα με μαγκιά», η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 87 χρόνια από τη γέννησή της
GALA
Μάρθα Καραγιάννη Γενέθλια Φίνος Φιλμ Finos Film

Μάρθα Καραγιάννη: «Λάμψη χωρίς προσπάθεια και θηλυκότητα με μαγκιά», η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 87 χρόνια από τη γέννησή της

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών

Μάρθα Καραγιάννη: «Λάμψη χωρίς προσπάθεια και θηλυκότητα με μαγκιά», η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 87 χρόνια από τη γέννησή της
Γεωργία Κοτζιά
Με μία συγκινητική ανάρτηση τίμησε τη μνήμη της Μάρθας Καραγιάννη η Φίνος Φιλμ, με αφορμή τα 87 χρόνια από την ημέρα της γέννησής της.

Η εταιρεία παραγωγής μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες της Μάρθα Καραγιάννη από τις εμβληματικές της εμφανίσεις και τους ρόλους της, κάνοντας λόγο για την εκρηκτική της παρουσία.

Στη λεζάντα η Φίνος Φιλμ γράφει: «Μάρθα είναι… λάμψη χωρίς προσπάθεια, βλέμμα που καθηλώνει, κίνηση που φυσάει, χιούμορ που τολμά, θηλυκότητα με μαγκιά, και μια παρουσία που, όσα χρόνια κι αν περάσουν, γεμίζει ακόμη την οθόνη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις Μάρθες που αγαπήσαμε».

Δείτε την ανάρτηση


Η Μάρθα Καραγιάννη έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της. Έπειτα από επιθυμία της, η τέφρα της σκορπίστηκε στον Σαρωνικό Κόλπο.
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης