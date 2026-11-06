Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ερυθραία μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια
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Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ερυθραία μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό - Προβλήματα σε Κησισίας και κέντρο Αθήνας - Σε ισχύ πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ερυθραία μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια
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Μεγάλα είναι τα κυκλοφοριακά προβλήματα το απόγευμα της Παρασκευής στο οδικό δίκτυο της Αττικής με τον Κηφισό και την Αττική Οδό να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφηκε και σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.

Ο Κηφισός παρουσιάζει έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ειδικότερα στην κάθοδο προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Νέα Ερυθραία με τα προβλήματα να φτάνουν μέχρι το ύψος του Αιγάλεω.

Στην άνοδο του ο Κηφισός στο ρεύμα προς Λαμία η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λένορμαν με τα προβλήματα να φτάνουν μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ερυθραία μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια
Χάρτης της κίνησης στις 19:40 το απόγευμα της Παρασκευής



Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα,  10 έως 15 λεπτά από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία).


Κλείσιμο

Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και κέντρο

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, η κυκλοφορία είναι αυξημένη από την πλατεία Καραϊσκάκη έως τον Κηφισό, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Ιερά Οδό, στο ρεύμα προς Αιγάλεω έως τη Θηβών.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί συναντούν αυξημένη κίνηση στην άνοδο, από το Ψυχικό έως το Μαρούσι, καθώς και στην κάθοδο, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Δείτε live την κίνηση 

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, από την Περιφερειακή Υμηττού έως τον Καρέα.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Φιλελλήνων.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της οδού Φραντζή, ενώ επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στις οδούς Αχιλλέως και Μάρνη.

Στα βόρεια προάστια, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη Λεωφόρο Κύμης και στον άξονα Παλαιολόγου - Παπανικολή.


Από τις 15:00 της Παρασκευής έχουν τεθεί σε ισχύ πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
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