Γιώργος Περρής για Eurovision: Νιώθω ενθουσιασμό, συγκίνηση και λίγο φόβο
Γιώργος Περρής για Eurovision: Νιώθω ενθουσιασμό, συγκίνηση και λίγο φόβο
Χρειάστηκα δύο μέρες για να πάρω μια ανάσα και να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί, εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής
Το πρώτο του μήνυμα μετά την ανακοίνωση ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision έστειλε ο Γιώργος Περρής, εκφράζοντας τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του.
Ο τραγουδιστής, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε όσους του εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπηση της χώρας, αλλά και τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που δέχθηκε. Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι μαζί με τη χαρά αισθάνεται και λίγο φόβο μπροστά στη νέα πρόκληση.
«Χρειάστηκα δύο μέρες για να πάρω μια ανάσα και να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Προς την αγαπημένη μου Κύπρο, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που με επιλέξατε για να σας εκπροσωπήσω στη Eurovision. Η εμπιστοσύνη σας είναι στολίδι στην καρδιά μου», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Περρής μέσα από ένα βίντεο στο Instagram.
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής περιέγραψε τα συναισθήματά του για τη συμμετοχή του στον μουσικό διαγωνισμό, τονίζοντας πως είναι αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. «Νιώθω ενθουσιασμό, συγκίνηση και λίγο φόβο αλλά, πάνω απ’ όλα, είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για εσάς. Σας ευχαριστώ για τα άπειρα μηνύματα, τηλεφωνήματα, σχόλια και για όλη σας την αγάπη. Πραγματικά με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ», σημείωσε.
Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Γιώργος Περρής εξέφρασε την ανυπομονησία του για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με τον κόσμο που τον στηρίζει. «Ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το ταξίδι μαζί σας. Μέχρι τότε σας φιλώ, με πολλή αγάπη», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε όσους του εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπηση της χώρας, αλλά και τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που δέχθηκε. Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι μαζί με τη χαρά αισθάνεται και λίγο φόβο μπροστά στη νέα πρόκληση.
«Χρειάστηκα δύο μέρες για να πάρω μια ανάσα και να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Προς την αγαπημένη μου Κύπρο, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που με επιλέξατε για να σας εκπροσωπήσω στη Eurovision. Η εμπιστοσύνη σας είναι στολίδι στην καρδιά μου», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Περρής μέσα από ένα βίντεο στο Instagram.
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής περιέγραψε τα συναισθήματά του για τη συμμετοχή του στον μουσικό διαγωνισμό, τονίζοντας πως είναι αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. «Νιώθω ενθουσιασμό, συγκίνηση και λίγο φόβο αλλά, πάνω απ’ όλα, είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για εσάς. Σας ευχαριστώ για τα άπειρα μηνύματα, τηλεφωνήματα, σχόλια και για όλη σας την αγάπη. Πραγματικά με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ», σημείωσε.
Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Γιώργος Περρής εξέφρασε την ανυπομονησία του για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με τον κόσμο που τον στηρίζει. «Ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το ταξίδι μαζί σας. Μέχρι τότε σας φιλώ, με πολλή αγάπη», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
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