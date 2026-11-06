Το Netflix ανακοίνωσε το prequel του Stranger Things

Το « Other Worlds: A Stranger Things Adventure » θα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1950, με μια ολοκαίνουργια ιστορία, νέους χαρακτήρες και μυστήρια που συνδέονται με την αρχική σειρά

Other Worlds: A Stranger Things Adventure», η οποία θα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1950, με μια ολοκαίνουργια ιστορία, νέους χαρακτήρες και μυστήρια που συνδέονται με την αρχική σειρά.



Η ανακοίνωση για το prequel της δημοφιλούς σειράς έγινε ανήμερα του Stranger Things Day, στις 6 Νοεμβρίου μια ημερομηνία που συνδέεται με την εξαφάνιση του Γουίλ Μπάιερς στην πρώτη σεζόν, το 1983.



Η νέα σειρά θα διαδραματίζεται στη Νεβάδα, περίπου δύο χρόνια πριν από τα γεγονότα του πειράματος που παρουσιάζεται στο «The First Shadow».







Σε συνέντευξή του στο Variety τον περασμένο Νοέμβριο, ο Ματ Ντάφερ είχε αποκαλύψει ότι το νέο spinoff θα εξηγήσει την προέλευση και τη σημασία μιας μυστηριώδους πέτρας, την οποία ο νεαρός Χένρι Κριλ βρίσκει μέσα στον χαρτοφύλακα ενός επιστήμονα, σε σπηλιές της Νεβάδα.



Το βίντεο με την ανακοίνωση





Το συγκεκριμένο αντικείμενο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό «The First Shadow» και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην πέμπτη σεζόν του «Stranger Things». Σύμφωνα με τον δημιουργό της σειράς, η νέα παραγωγή «θα δώσει απαντήσεις σε ορισμένα από τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά».



Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή αναμένεται να φωτίσει μια ανεξερεύνητη πτυχή του σύμπαντος του «Stranger Things», ανατρέχοντας σε γεγονότα που προηγούνται τόσο της αρχικής σειράς όσο και της θεατρικής παράστασης «The First Shadow».



Κλείσιμο



Όπως εξήγησε, η ιστορία θα εξελίσσεται στη δεκαετία του 1950, διατηρώντας τα στοιχεία μυστηρίου, συγκίνησης και θεάματος που συνέβαλαν στην τεράστια επιτυχία της αρχικής σειράς, αλλά με διαφορετική πλοκή και ολοκαίνουργιους χαρακτήρες.



Η ανακοίνωση του «Other Worlds» αποτελεί το επόμενο βήμα στην αξιοποίηση του δημοφιλούς franchise, μετά το φινάλε του «Stranger Things» στα τέλη του 2025. Πρόκειται για την τέταρτη παραγωγή του συγκεκριμένου σύμπαντος, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης η αρχική σειρά, το animation «Stranger Things: Tales from ’85» και το θεατρικό έργο «Stranger Things: The First Shadow». Το τελευταίο εστιάζει στα νεανικά χρόνια του Χένρι Κριλ, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής του προτού μεταμορφωθεί στον Βέκνα, έναν από τους κεντρικούς ανταγωνιστές της ιστορίας.



Το σύμπαν του « Stranger Things » συνεχίζει να επεκτείνεται, καθώς το Netflix ανακοίνωσε επίσημα τη νέα σειρά «», η οποία θα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1950, με μια ολοκαίνουργια ιστορία, νέους χαρακτήρες και μυστήρια που συνδέονται με την αρχική σειρά.Η ανακοίνωση για το prequel της δημοφιλούς σειράς έγινε ανήμερα του Stranger Things Day, στις 6 Νοεμβρίου μια ημερομηνία που συνδέεται με την εξαφάνιση του Γουίλ Μπάιερς στην πρώτη σεζόν, το 1983.Οι δύο αδελφοί είχαν αποκαλύψει ότι η ιδέα γεννήθηκε ήδη από την τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς, η οποία κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2022. «Προχωράμε με το σχέδιο. Το Netflix γνωρίζει επιτέλους περί τίνος πρόκειται», είχε δηλώσει ο Ματ Ντάφερ στο Deadline πριν από έναν χρόνο ακριβώς.Σε συνέντευξή του στο Variety τον περασμένο Νοέμβριο, ο Ματ Ντάφερ είχε αποκαλύψει ότι το νέο spinoff θα εξηγήσει την προέλευση και τη σημασία μιας μυστηριώδους πέτρας, την οποία ο νεαρός Χένρι Κριλ βρίσκει μέσα στον χαρτοφύλακα ενός επιστήμονα, σε σπηλιές της Νεβάδα.Το συγκεκριμένο αντικείμενο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό «The First Shadow» και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην πέμπτη σεζόν του «Stranger Things». Σύμφωνα με τον δημιουργό της σειράς, η νέα παραγωγή «θα δώσει απαντήσεις σε ορισμένα από τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά».Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή αναμένεται να φωτίσει μια ανεξερεύνητη πτυχή του σύμπαντος του «Stranger Things», ανατρέχοντας σε γεγονότα που προηγούνται τόσο της αρχικής σειράς όσο και της θεατρικής παράστασης «The First Shadow».Η Τζίνι Χάου, επικεφαλής των σειρών μυθοπλασίας του Netflix στις ΗΠΑ και τον Καναδά, υπογράμμισε ότι η νέα παραγωγή θα δώσει στους θεατές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μια διαφορετική πλευρά του κόσμου του «Stranger Things».Όπως εξήγησε, η ιστορία θα εξελίσσεται στη δεκαετία του 1950, διατηρώντας τα στοιχεία μυστηρίου, συγκίνησης και θεάματος που συνέβαλαν στην τεράστια επιτυχία της αρχικής σειράς, αλλά με διαφορετική πλοκή και ολοκαίνουργιους χαρακτήρες.Η ανακοίνωση του «Other Worlds» αποτελεί το επόμενο βήμα στην αξιοποίηση του δημοφιλούς franchise, μετά το φινάλε του «Stranger Things» στα τέλη του 2025. Πρόκειται για την τέταρτη παραγωγή του συγκεκριμένου σύμπαντος, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης η αρχική σειρά, το animation «Stranger Things: Tales from ’85» και το θεατρικό έργο «Stranger Things: The First Shadow». Το τελευταίο εστιάζει στα νεανικά χρόνια του Χένρι Κριλ, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής του προτού μεταμορφωθεί στον Βέκνα, έναν από τους κεντρικούς ανταγωνιστές της ιστορίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η νέα σειρά προχωρά σε μια περίοδο κατά την οποία οι αδελφοί Ντάφερ έχουν αλλάξει επαγγελματική στέγη. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας τους με το Netflix τον Απρίλιο του 2026, οι δύο δημιουργοί προχώρησαν σε πολυετή συνεργασία με την Paramount, η οποία περιλαμβάνει κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ.



Παρόλα αυτά, το «Other Worlds» θα προβληθεί από το Netflix, καθώς εντάσσεται στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στο πλαίσιο της προηγούμενης συνεργασίας τους, συνεχίζοντας έτσι τη δημιουργική τους σχέση με την πλατφόρμα που συνέδεσε το όνομά τους με μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.