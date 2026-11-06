Ο Λιούις Χάμιλτον ψάχνει σπίτι στο Λος Άντζελες για να είναι κοντά στην Κιμ Καρντάσιαν
Ο Λιούις Χάμιλτον ψάχνει σπίτι στο Λος Άντζελες για να είναι κοντά στην Κιμ Καρντάσιαν
Ο οδηγός της Formula 1, που έχει ως έδρα το Μονακό, εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ή να νοικιάσει ένα ακίνητο στην Καλιφόρνια
Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 φέρεται να αναζητά πολυτελή κατοικία στο Λος Άντζελες, προκειμένου να βρίσκεται πιο κοντά στη νέα του σύντροφο.
Ο Χάμιλτον, που έχει ως μόνιμη βάση του το Μονακό, εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ή να νοικιάσει ένα ακίνητο στην Καλιφόρνια, όπου η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας ζει μαζί με τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ζητήσει από μεσίτες να του βρουν μια έπαυλη στο Λος Άντζελες, χωρίς να έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει σε αγορά ή ενοικίαση. Ανάμεσα στις περιοχές που προτιμά βρίσκονται το Μαλιμπού, οι λόφοι του Χόλιγουντ και το Πασίφικ Παλισέιντς.
Η κατοικία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση του κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής διακοπής της Formula 1, επιτρέποντας στο ζευγάρι να περνά περισσότερο χρόνο μαζί. Σήμερα, άλλωστε, ο Χάμιλτον ζει στο Μονακό, σε απόσταση μεγαλύτερη των 9.600 χιλιομέτρων από το Λος Άντζελες.
Πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν ότι ο οδηγός της Formula 1 είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη σχέση τους και κυρίως με το πόσο αβίαστα επικοινωνούν μεταξύ τους, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο.
«Είναι εντυπωσιασμένος από το πόσο φυσικά έχει αναπτυχθεί η σχέση του με την Κιμ και από το πώς καταφέρνουν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, παρά τα εξαιρετικά απαιτητικά προγράμματά τους», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.
Μάλιστα, ορισμένοι φίλοι της Καρντάσιαν φέρονται να την αποκαλούν ήδη, χαριτολογώντας, «Λαίδη Κιμ», λόγω της σχέσης της με τον Χάμιλτον, ο οποίος φέρει τον τίτλο του σερ.
Η Καρντάσιαν άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, μέσα από ένα επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians».
Η τοποθέτησή της θεωρήθηκε η πιο σαφής μέχρι στιγμής ένδειξη ότι η σχέση της με τον Χάμιλτον εξελίσσεται θετικά. Οι δυο τους ήρθαν κοντά για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι ο άνδρας που βρίσκεται πλέον στη ζωή της ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις που είχε θέσει για τον ιδανικό σύντροφο.
Μιλώντας με την 42χρονη κωμικό Νίκι Γκλέιζερ, στα γυρίσματα της ταινίας «The Fifth Wheel», αναφέρθηκε σε μια λίστα με περισσότερα από 50 χαρακτηριστικά που αναζητούσε σε έναν σύντροφο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει επιτέλους βρει κάποιον που τα συγκεντρώνει όλα.
Όταν οι παραγωγοί προσπάθησαν να την κάνουν να αποκαλύψει περισσότερα για τον μυστηριώδη άνδρα, εκείνη απάντησε χαμογελώντας: «Α, προσπαθείτε πραγματικά να μου αποσπάσετε αυτή την πληροφορία. Θα πω μόνο αυτό: Είμαι πραγματικά, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Αυτό είναι το μόνο που θα πω προς το παρόν».
Ο Χάμιλτον, που έχει ως μόνιμη βάση του το Μονακό, εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ή να νοικιάσει ένα ακίνητο στην Καλιφόρνια, όπου η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας ζει μαζί με τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ζητήσει από μεσίτες να του βρουν μια έπαυλη στο Λος Άντζελες, χωρίς να έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει σε αγορά ή ενοικίαση. Ανάμεσα στις περιοχές που προτιμά βρίσκονται το Μαλιμπού, οι λόφοι του Χόλιγουντ και το Πασίφικ Παλισέιντς.
Η κατοικία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση του κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής διακοπής της Formula 1, επιτρέποντας στο ζευγάρι να περνά περισσότερο χρόνο μαζί. Σήμερα, άλλωστε, ο Χάμιλτον ζει στο Μονακό, σε απόσταση μεγαλύτερη των 9.600 χιλιομέτρων από το Λος Άντζελες.
Πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν ότι ο οδηγός της Formula 1 είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη σχέση τους και κυρίως με το πόσο αβίαστα επικοινωνούν μεταξύ τους, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο.
Lewis Hamilton is house-hunting in LA to be closer to Kim Kardashian and her four children as he plans to spend the F1 off-season near his girlfriend https://t.co/DIq7jdQOt5— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2026
Μάλιστα, ορισμένοι φίλοι της Καρντάσιαν φέρονται να την αποκαλούν ήδη, χαριτολογώντας, «Λαίδη Κιμ», λόγω της σχέσης της με τον Χάμιλτον, ο οποίος φέρει τον τίτλο του σερ.
Η Καρντάσιαν άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, μέσα από ένα επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians».
Η τοποθέτησή της θεωρήθηκε η πιο σαφής μέχρι στιγμής ένδειξη ότι η σχέση της με τον Χάμιλτον εξελίσσεται θετικά. Οι δυο τους ήρθαν κοντά για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι ο άνδρας που βρίσκεται πλέον στη ζωή της ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις που είχε θέσει για τον ιδανικό σύντροφο.
Μιλώντας με την 42χρονη κωμικό Νίκι Γκλέιζερ, στα γυρίσματα της ταινίας «The Fifth Wheel», αναφέρθηκε σε μια λίστα με περισσότερα από 50 χαρακτηριστικά που αναζητούσε σε έναν σύντροφο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει επιτέλους βρει κάποιον που τα συγκεντρώνει όλα.
Όταν οι παραγωγοί προσπάθησαν να την κάνουν να αποκαλύψει περισσότερα για τον μυστηριώδη άνδρα, εκείνη απάντησε χαμογελώντας: «Α, προσπαθείτε πραγματικά να μου αποσπάσετε αυτή την πληροφορία. Θα πω μόνο αυτό: Είμαι πραγματικά, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Αυτό είναι το μόνο που θα πω προς το παρόν».
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