Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: Ήταν πολύ σκληρό, όταν ξεκίνησε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το υλικό μου
Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: Ήταν πολύ σκληρό, όταν ξεκίνησε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το υλικό μου
Με απείλησαν, ήθελα να αυτοκτονήσω, εκμυστηρεύτηκε η πρώην παίκτρια του Survivor
Στη δύσκολη περίοδο, όταν προσωπικό της υλικό άρχισε να διαδίδεται στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της, ανέτρεξε η Έλενα Κρεμλίδου. Η πρώην παίκτρια του Survivor εξήγησε ότι δέχτηκε απειλές και έφτασε στο σημείο να σκεφτεί την αυτοκτονία. Όπως είπε, το υλικό προερχόταν από την εποχή που ήταν μόλις 16 ετών, αλλά δημοσιοποιήθηκε όταν έγινε γνωστή, σε ηλικία 22 ετών.
«Το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι ως άνθρωποι είναι ότι ως γυναίκα νιώθεις παραπάνω ότι είσαι εκτεθειμένη και υπάρχει μια ανασφάλεια γύρω από το να υπάρχεις. Δηλαδή δεν μπορείς να υπάρχεις ακόμα και ντυμένη πλήρως», σχολίασε αρχικά η Έλενα Κρεμλίδου στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω-Κάτω», την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
«Πιο παλιά υπήρχε όλη αυτή η πεποίθηση που λέγανε ότι “Εσύ γιατί έστειλες τη φωτογραφία; Τι θα πούμε για όλους αυτούς που μπορεί να έβγαλαν υλικό, χωρίς τη γνώση του άλλου ατόμου;», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Η πρώην παίκτρια του Survivor διευκρίνισε ότι το υλικό άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όταν εκείνη ήταν 22 ετών, και είχε ήδη κερδίσει κάποια αναγνωρισιμότητα. «Το υλικό το δικό μου ήταν όταν ήμουν 16 ετών αλλά βγήκε όταν έγινα γνωστή, όταν ήμουν 22. Με απείλησαν. Ήθελα να αυτοκτονήσω. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ήταν πολύ σκληρό όταν ξεκίνησε να διαδίδεται όλο αυτό», πρόσθεσε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει η ίδια χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της για τη δημιουργία πορνογραφικού υλικού, το οποίο αναρτήθηκε σε σχετικές ιστοσελίδες. Όπως εξήγησε, με τη χρήση της τεχνολογίας μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και βίντεο, χρησιμοποιώντας μόνο το πρόσωπο κάποιου.
«Παίρνουν οποιοδήποτε υλικό μπορεί να έχουν ανεβάσει, μια οποιαδήποτε φωτογραφία, και πέρα από το να σου αφαιρέσουν τα ρούχα, μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Πολλές φορές μπορούν να την κάνουν και βίντεο. Δηλαδή απλά χρειάζονται μόνο το πρόσωπό σου. Πήραν δικές μου φωτογραφίες που τις έχω δημοσιεύσει και τις ανέβασαν σε site με πορνογραφικό υλικό. Έχουμε ήδη κάνει μήνυση, οπότε θα προχωρήσει», τόνισε.
«Το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι ως άνθρωποι είναι ότι ως γυναίκα νιώθεις παραπάνω ότι είσαι εκτεθειμένη και υπάρχει μια ανασφάλεια γύρω από το να υπάρχεις. Δηλαδή δεν μπορείς να υπάρχεις ακόμα και ντυμένη πλήρως», σχολίασε αρχικά η Έλενα Κρεμλίδου στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω-Κάτω», την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
«Πιο παλιά υπήρχε όλη αυτή η πεποίθηση που λέγανε ότι “Εσύ γιατί έστειλες τη φωτογραφία; Τι θα πούμε για όλους αυτούς που μπορεί να έβγαλαν υλικό, χωρίς τη γνώση του άλλου ατόμου;», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Η πρώην παίκτρια του Survivor διευκρίνισε ότι το υλικό άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όταν εκείνη ήταν 22 ετών, και είχε ήδη κερδίσει κάποια αναγνωρισιμότητα. «Το υλικό το δικό μου ήταν όταν ήμουν 16 ετών αλλά βγήκε όταν έγινα γνωστή, όταν ήμουν 22. Με απείλησαν. Ήθελα να αυτοκτονήσω. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ήταν πολύ σκληρό όταν ξεκίνησε να διαδίδεται όλο αυτό», πρόσθεσε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει η ίδια χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της για τη δημιουργία πορνογραφικού υλικού, το οποίο αναρτήθηκε σε σχετικές ιστοσελίδες. Όπως εξήγησε, με τη χρήση της τεχνολογίας μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και βίντεο, χρησιμοποιώντας μόνο το πρόσωπο κάποιου.
«Παίρνουν οποιοδήποτε υλικό μπορεί να έχουν ανεβάσει, μια οποιαδήποτε φωτογραφία, και πέρα από το να σου αφαιρέσουν τα ρούχα, μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Πολλές φορές μπορούν να την κάνουν και βίντεο. Δηλαδή απλά χρειάζονται μόνο το πρόσωπό σου. Πήραν δικές μου φωτογραφίες που τις έχω δημοσιεύσει και τις ανέβασαν σε site με πορνογραφικό υλικό. Έχουμε ήδη κάνει μήνυση, οπότε θα προχωρήσει», τόνισε.
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