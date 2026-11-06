Ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε «καλή επιτυχία ζωή μου» στη Δέσποινα Βανδή λίγο πριν από την πρεμιέρα της
Ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε «καλή επιτυχία ζωή μου» στη Δέσποινα Βανδή λίγο πριν από την πρεμιέρα της
Η τραγουδίστρια ξεκινάει τις εμφανίσεις της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας
Τη στήριξή του στη Δέσποινα Βανδή εξέφρασε δημόσια ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγο πριν από την πρεμιέρα της.
Το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια αναμένεται να ξεκινήσει τις εμφανίσεις της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ηθοποιός έκανε ένα Instagram story αφιερωμένο στη σύντροφό του, σημειώνοντας πάνω σε μία φωτογραφία της «καλή επιτυχία ζωή μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Η εικόνα που επέλεξε να δημοσιεύσει ο Βασίλης Μπισμπίκης προέρχεται από την επίσημη αφίσα της συνεργασίας των δύο τραγουδιστριών. Σε αυτήν, η Δέσποινα Βανδή εμφανίζεται με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, έχοντας ριγμένο στους ώμους της ένα σακάκι, ενώ την εμφάνισή της συμπληρώνουν ένας μεγάλος φιόγκος και λαμπερά κοσμήματα.
Το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια αναμένεται να ξεκινήσει τις εμφανίσεις της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ηθοποιός έκανε ένα Instagram story αφιερωμένο στη σύντροφό του, σημειώνοντας πάνω σε μία φωτογραφία της «καλή επιτυχία ζωή μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Η εικόνα που επέλεξε να δημοσιεύσει ο Βασίλης Μπισμπίκης προέρχεται από την επίσημη αφίσα της συνεργασίας των δύο τραγουδιστριών. Σε αυτήν, η Δέσποινα Βανδή εμφανίζεται με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, έχοντας ριγμένο στους ώμους της ένα σακάκι, ενώ την εμφάνισή της συμπληρώνουν ένας μεγάλος φιόγκος και λαμπερά κοσμήματα.
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