Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα τιμηθεί με το Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα τιμηθεί με το Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2027 στο Μπέβερλι Χίλτον
Με τέσσερις ταινίες στο ενεργητικό του για το 2026, οι οποίες απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και το «The Batman Part II» να βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής, ο Ρόμπερτ Πάτινσον διανύει μια εξαιρετική χρονιά ενώ η συνέχεια διαγράφεται ακόμη πιο λαμπρή.
Ο διάσημος ηθοποιός θα τιμηθεί με το 40ό Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης (American Cinematheque Award) σε μια τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2027 στο Μπέβερλι Χίλτον.
«Ο Ρομπ έχει χτίσει μια εξαιρετική καριέρα που χαρακτηρίζεται από την αμείωτη προσήλωσή του στην τέχνη του, τις άφοβες δημιουργικές επιλογές και μια αξιοσημείωτη ερμηνευτική ποικιλομορφία. Από τις συνεργασίες του με μερικούς από τους πιο οραματιστές σκηνοθέτες μέχρι την ικανότητά του να καθηλώνει το κοινό σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, ο Ρομπ προκαλεί συνεχώς τις προσδοκίες, αποδεικνύοντας τη δύναμη της σπουδαίας αφηγηματικής τέχνης», ανέφερε σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Ρικ Νισίτα.
«Ο Ρομπ αποτελεί την ιδανική επιλογή για να παραλάβει αυτό το βραβείο και να ενταχθεί στη διακεκριμένη λίστα των καλλιτεχνών μας που όχι μόνο αγαπούν το σινεμά, αλλά συνεχίζουν να επηρεάζουν βαθιά τη βιομηχανία μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το πρόγραμμα των γυρισμάτων του μας δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε την εξαιρετική προσφορά του στον κινηματογράφο και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε τις συνεχείς επιτυχίες του», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με το Deadline, για τέσσερις δεκαετίες το Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης απονέμεται σε καλλιτέχνες των οποίων το ταλέντο, το όραμα και η συνολική προσφορά έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έβδομη τέχνη.
Μεταξύ των προηγούμενων ηθοποιών που έχουν λάβει τη διάκριση περιλαμβάνονται οι Έντι Μέρφι, Τζόντι Φόστερ, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Νικόλ Κίντμαν, Τζορτζ Κλούνεϊ, καθώς και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο οποίος τιμήθηκε πέρυσι, πριν κερδίσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο διάσημος ηθοποιός θα τιμηθεί με το 40ό Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης (American Cinematheque Award) σε μια τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2027 στο Μπέβερλι Χίλτον.
«Ο Ρομπ έχει χτίσει μια εξαιρετική καριέρα που χαρακτηρίζεται από την αμείωτη προσήλωσή του στην τέχνη του, τις άφοβες δημιουργικές επιλογές και μια αξιοσημείωτη ερμηνευτική ποικιλομορφία. Από τις συνεργασίες του με μερικούς από τους πιο οραματιστές σκηνοθέτες μέχρι την ικανότητά του να καθηλώνει το κοινό σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, ο Ρομπ προκαλεί συνεχώς τις προσδοκίες, αποδεικνύοντας τη δύναμη της σπουδαίας αφηγηματικής τέχνης», ανέφερε σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Ρικ Νισίτα.
Robert Pattinson will be honored as the 40th recipient of the American Cinematheque Award on Feb. 9, 2027.— Variety (@Variety) November 5, 2026
“Rob has built an extraordinary career defined by his unwavering dedication to his craft, fearless creative choices and remarkable versatility as an actor,” said American… pic.twitter.com/nYF5yWk9Bc
«Ο Ρομπ αποτελεί την ιδανική επιλογή για να παραλάβει αυτό το βραβείο και να ενταχθεί στη διακεκριμένη λίστα των καλλιτεχνών μας που όχι μόνο αγαπούν το σινεμά, αλλά συνεχίζουν να επηρεάζουν βαθιά τη βιομηχανία μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το πρόγραμμα των γυρισμάτων του μας δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε την εξαιρετική προσφορά του στον κινηματογράφο και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε τις συνεχείς επιτυχίες του», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με το Deadline, για τέσσερις δεκαετίες το Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης απονέμεται σε καλλιτέχνες των οποίων το ταλέντο, το όραμα και η συνολική προσφορά έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έβδομη τέχνη.
Μεταξύ των προηγούμενων ηθοποιών που έχουν λάβει τη διάκριση περιλαμβάνονται οι Έντι Μέρφι, Τζόντι Φόστερ, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Νικόλ Κίντμαν, Τζορτζ Κλούνεϊ, καθώς και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο οποίος τιμήθηκε πέρυσι, πριν κερδίσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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