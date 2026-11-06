Σάλμα Χάγιεκ για τα 60 της χρόνια: Παλιά μου φαίνονταν τρομακτικά, τώρα απολαμβάνω τη ζωή
Σάλμα Χάγιεκ για τα 60 της χρόνια: Παλιά μου φαίνονταν τρομακτικά, τώρα απολαμβάνω τη ζωή
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός περιέγραψε πώς νιώθει έχοντας μπει στη νέα δεκαετία της ζωής της
Με αισιοδοξία και χωρίς κανέναν φόβο για το πέρασμα του χρόνου αντιμετωπίζει η Σάλμα Χάγιεκ τη συμπλήρωση των 60 της χρόνων. Η διάσημη ηθοποιός, που γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλώνει πως η νέα δεκαετία της ζωής της δεν είναι καθόλου τρομακτική, όπως φανταζόταν όταν ήταν νεότερη.
Αντίθετα, συνεχίζει να απολαμβάνει την οικογένειά της, να κάνει όνειρα και να αναζητά νέες δημιουργικές προκλήσεις, έχοντας μάλιστα πραγματοποιήσει πρόσφατα το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.
Μιλώντας στο PEOPLE, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Women in Film (WIF) Honors 2026, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα 60ά γενέθλιά της, επιμένοντας ότι η είσοδος σε μια νέα δεκαετία της ζωής της δεν είναι «καθόλου άσχημη».
Η Χάγιεκ περιέγραψε πώς αισθάνεται σήμερα: «Είμαι πολύ αισιόδοξη. Τα 60 ακούγονταν τόσο τρομακτικά όταν ήμουν στα 20, στα 30, στα 40, ακόμη και στα 50. Όμως δεν είναι καθόλου τρομακτικά. Μόλις φτάσεις σε αυτή την ηλικία, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι καθόλου άσχημα. Εξακολουθώ να κάνω αυτό που αγαπώ και έχω την ευλογία να διαθέτω οικογένεια, φίλους, υγεία, ενέργεια και όνειρα. Πάμε λοιπόν!».
Στη διάρκεια των χρόνων, η Χάγιεκ έχει αποδεχθεί τη φυσική διαδικασία της γήρανσης, απορρίπτοντας το μπότοξ και προβάλλοντας το σώμα της, τόσο στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί όσο και στις διακοπές της σε ιδιωτικό νησί.
Οι δηλώσεις της στο PEOPLE σχετικά με τη συμπλήρωση των 60 της χρόνων ήρθαν μετά τη δημοσίευση μιας σειράς φωτογραφιών στο Instagram, στις οποίες εμφανιζόταν να κολυμπά γυμνή, με αφορμή τα γενέθλιά της.
Η Χάγιεκ είχε μοιραστεί δύο στιγμιότυπα για την περίσταση. Στο πρώτο εμφανιζόταν χαμογελαστή, χωρίς το επάνω μέρος του μαγιό της, ξαπλωμένη σε ρηχά νερά, ενώ στο δεύτερο αναδυόταν από το νερό, με το κεφάλι γερμένο προς τα πίσω και την πλάτη στραμμένη προς τον φωτογραφικό φακό. Στη δημοσίευση της 7ης Σεπτεμβρίου είχε γράψει στη λεζάντα: «60 και ευγνώμων».
Οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει
Αντίθετα, συνεχίζει να απολαμβάνει την οικογένειά της, να κάνει όνειρα και να αναζητά νέες δημιουργικές προκλήσεις, έχοντας μάλιστα πραγματοποιήσει πρόσφατα το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.
Μιλώντας στο PEOPLE, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Women in Film (WIF) Honors 2026, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα 60ά γενέθλιά της, επιμένοντας ότι η είσοδος σε μια νέα δεκαετία της ζωής της δεν είναι «καθόλου άσχημη».
Η Χάγιεκ περιέγραψε πώς αισθάνεται σήμερα: «Είμαι πολύ αισιόδοξη. Τα 60 ακούγονταν τόσο τρομακτικά όταν ήμουν στα 20, στα 30, στα 40, ακόμη και στα 50. Όμως δεν είναι καθόλου τρομακτικά. Μόλις φτάσεις σε αυτή την ηλικία, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι καθόλου άσχημα. Εξακολουθώ να κάνω αυτό που αγαπώ και έχω την ευλογία να διαθέτω οικογένεια, φίλους, υγεία, ενέργεια και όνειρα. Πάμε λοιπόν!».
Salma Hayek Says She’s Feeling ‘Very Optimistic’ After Turning 60: ‘Still Doing What I Love, Let’s Go’ (Exclusive) https://t.co/6LpbxB3Zhs— People (@people) November 6, 2026
Οι δηλώσεις της στο PEOPLE σχετικά με τη συμπλήρωση των 60 της χρόνων ήρθαν μετά τη δημοσίευση μιας σειράς φωτογραφιών στο Instagram, στις οποίες εμφανιζόταν να κολυμπά γυμνή, με αφορμή τα γενέθλιά της.
Η Χάγιεκ είχε μοιραστεί δύο στιγμιότυπα για την περίσταση. Στο πρώτο εμφανιζόταν χαμογελαστή, χωρίς το επάνω μέρος του μαγιό της, ξαπλωμένη σε ρηχά νερά, ενώ στο δεύτερο αναδυόταν από το νερό, με το κεφάλι γερμένο προς τα πίσω και την πλάτη στραμμένη προς τον φωτογραφικό φακό. Στη δημοσίευση της 7ης Σεπτεμβρίου είχε γράψει στη λεζάντα: «60 και ευγνώμων».
Οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει
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