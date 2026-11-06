Νίκος Ορφανός: Πολλές φορές ένιωθα ότι δεν «κουμπώνω» με τους γονείς μου, το θέατρο μου έσωσε τη ζωή γιατί βρήκα αγάπη και αποδοχή
Νίκος Ορφανός: Πολλές φορές ένιωθα ότι δεν «κουμπώνω» με τους γονείς μου, το θέατρο μου έσωσε τη ζωή γιατί βρήκα αγάπη και αποδοχή
Καμιά φορά τυχαίνει τα παιδιά να μην ταιριάζουν με τους γονείς, αλλά πάντα στο τέλος αυτό που πρέπει να μένει είναι η αγάπη, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Μία εξομολόγηση για τη σχέση που είχε με τους γονείς του έκανε ο Νίκος Ορφανός, εξηγώντας πως πολλές φορές στο παρελθόν αισθανόταν πως δεν «κούμπωνε» μαζί τους. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε, βρήκε την αγάπη και την αποδοχή που έψαχνε στο θέατρο.
Ο ηθοποιός την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και πέρα από τα παιδικά του χρόνια, αναφέρθηκε στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αλλά και στην ενδεχόμενη επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο.
Ο Νίκος Ορφανός, όσον αφορά στην οικογένειά του, δήλωσε πως υπήρχαν πολλές συγκρούσεις στο περιβάλλον όπου μεγάλωσε, ιδιαίτερα στην εφηβεία αλλά και στα χρόνια των σπουδών του: «Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα μου, αλλά όποια και να είναι, φαντάζομαι όλοι μας λίγο πολύ έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας με τους γονείς μας. Πάντα στο τέλος αυτό που πρέπει να μένει είναι η αγάπη. Είχαμε πολλές αντιθέσεις και συγκρουσιακές καταστάσεις όταν ήμουν στην εφηβεία και στα πρώτα μου σπουδαστικά χρόνια. Μετά έστρωσε το πράγμα, βρήκαμε τα πατήματά μας. Όπως πολύ ωραία μου είπε μια συνάδελφός σας, ότι καμιά φορά τυχαίνει τα παιδιά να μην ταιριάζουν με τους γονείς. Συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, να νιώθω ότι δεν "κουμπώνω" με τους γονείς μου. Ευτυχώς το θέατρο μου έσωσε τη ζωή διότι με έβαλε σε έναν κόσμο που βρήκα πολύ μεγάλη αποδοχή και συνεννόηση και επικοινωνία και αγάπη».
Δείτε το βίντεο
Εκφράζοντας, στη συνέχεια, την άποψή του για τις απάτες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο ηθοποιός τόνισε πως τον σοκάρει η εκμετάλλευση που υπάρχει: «Είναι πολύ άσχημο, σχεδόν σοκαριστικό με τι καρδιά εκμεταλλεύεται κάποιος τον πόνο του άλλου. Εγώ δεν έτυχε ποτέ να ξεγελαστώ από κάτι τέτοιο, γιατί όποτε έδινα ενισχύσεις σε πολύ αναγνωρισμένες και σοβαρές εταιρείες ή κατευθείαν στους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη και κυρίως στα ζώα, τα οποία είναι επίσης πολύ μεγάλη μου αγάπη... Η φιλανθρωπία δεν έχει όρια. Όπου μπορεί ο καθένας να ενισχύσει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί διότι δεν είναι η πρώτη φιλανθρωπική οργάνωση που αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτή που έλεγε ότι είναι. Ιδίως όταν βλέπουμε εκστρατείες που ξεκινούν από το διαδίκτυο», είπε.
Σχετικά με τα σενάρια που θέλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη να επιστρέφει με ρόλο στη θεατρική σκηνή, ο Νίκος Ορφανός σημείωσε, τέλος, πως είναι δικαίωμά του, ενώ ανέφερε πως δεν μπορεί να απαντήσει εάν θα έλεγε «ναι» σε μία συνεργασία μαζί του: «Εφόσον ξεμπερδέψει με τις δικαστικές του περιπέτειες, όπως κάθε άνθρωπος που ξεμπερδεύει από μια δικαστική περιπέτεια, έχει δικαίωμα βάσει του νόμου να βιοποριστεί με όποιο τρόπο κρίνει. Εγώ δεν το κρίνω αυτό. Είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω αν θα συνεργαζόμουν μαζί του, γιατί εγώ δεν λέω "ναι" αυτομάτως από το πρόσωπο ενός πρωταγωνιστή. Παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Η παραγωγή, ο ρόλος, η ομάδα. Δεν έχει τύχει να συνεργαστώ με τον Πέτρο, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό».
Ο ηθοποιός την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και πέρα από τα παιδικά του χρόνια, αναφέρθηκε στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αλλά και στην ενδεχόμενη επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο.
Ο Νίκος Ορφανός, όσον αφορά στην οικογένειά του, δήλωσε πως υπήρχαν πολλές συγκρούσεις στο περιβάλλον όπου μεγάλωσε, ιδιαίτερα στην εφηβεία αλλά και στα χρόνια των σπουδών του: «Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα μου, αλλά όποια και να είναι, φαντάζομαι όλοι μας λίγο πολύ έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας με τους γονείς μας. Πάντα στο τέλος αυτό που πρέπει να μένει είναι η αγάπη. Είχαμε πολλές αντιθέσεις και συγκρουσιακές καταστάσεις όταν ήμουν στην εφηβεία και στα πρώτα μου σπουδαστικά χρόνια. Μετά έστρωσε το πράγμα, βρήκαμε τα πατήματά μας. Όπως πολύ ωραία μου είπε μια συνάδελφός σας, ότι καμιά φορά τυχαίνει τα παιδιά να μην ταιριάζουν με τους γονείς. Συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, να νιώθω ότι δεν "κουμπώνω" με τους γονείς μου. Ευτυχώς το θέατρο μου έσωσε τη ζωή διότι με έβαλε σε έναν κόσμο που βρήκα πολύ μεγάλη αποδοχή και συνεννόηση και επικοινωνία και αγάπη».
Δείτε το βίντεο
Εκφράζοντας, στη συνέχεια, την άποψή του για τις απάτες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο ηθοποιός τόνισε πως τον σοκάρει η εκμετάλλευση που υπάρχει: «Είναι πολύ άσχημο, σχεδόν σοκαριστικό με τι καρδιά εκμεταλλεύεται κάποιος τον πόνο του άλλου. Εγώ δεν έτυχε ποτέ να ξεγελαστώ από κάτι τέτοιο, γιατί όποτε έδινα ενισχύσεις σε πολύ αναγνωρισμένες και σοβαρές εταιρείες ή κατευθείαν στους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη και κυρίως στα ζώα, τα οποία είναι επίσης πολύ μεγάλη μου αγάπη... Η φιλανθρωπία δεν έχει όρια. Όπου μπορεί ο καθένας να ενισχύσει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί διότι δεν είναι η πρώτη φιλανθρωπική οργάνωση που αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτή που έλεγε ότι είναι. Ιδίως όταν βλέπουμε εκστρατείες που ξεκινούν από το διαδίκτυο», είπε.
Σχετικά με τα σενάρια που θέλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη να επιστρέφει με ρόλο στη θεατρική σκηνή, ο Νίκος Ορφανός σημείωσε, τέλος, πως είναι δικαίωμά του, ενώ ανέφερε πως δεν μπορεί να απαντήσει εάν θα έλεγε «ναι» σε μία συνεργασία μαζί του: «Εφόσον ξεμπερδέψει με τις δικαστικές του περιπέτειες, όπως κάθε άνθρωπος που ξεμπερδεύει από μια δικαστική περιπέτεια, έχει δικαίωμα βάσει του νόμου να βιοποριστεί με όποιο τρόπο κρίνει. Εγώ δεν το κρίνω αυτό. Είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω αν θα συνεργαζόμουν μαζί του, γιατί εγώ δεν λέω "ναι" αυτομάτως από το πρόσωπο ενός πρωταγωνιστή. Παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Η παραγωγή, ο ρόλος, η ομάδα. Δεν έχει τύχει να συνεργαστώ με τον Πέτρο, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό».
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