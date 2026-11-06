Ο Τζάστιν Τριντό δοκίμασε ωμό σολομό με τους γιους του στη Νορβηγία, δείτε βίντεο
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Τζάστιν Τριντό Παιδιά Σολομός Νορβηγία

Ο Τζάστιν Τριντό δοκίμασε ωμό σολομό με τους γιους του στη Νορβηγία, δείτε βίντεο

Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επισκέφτηκε τον 19χρονο Ξαβιέ στη χώρα που εγκαταστάθηκε πρόσφατα, μαζί με το μικρότερο παιδί του, τον 12χρονο Έιντριεν

Ο Τζάστιν Τριντό δοκίμασε ωμό σολομό με τους γιους του στη Νορβηγία, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
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Ωμό σολομό δοκίμασε ο Τζάστιν Τριντό μαζί με τους γιους του στη Νορβηγία, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ο 19χρονος Ξαβιέ.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επισκέφτηκε τον μεγάλο του γιο ο οποίος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στη χώρα, μαζί με τον μικρότερο γιο του τον 12χρονο Έιντριεν και θέλησε να δοκιμάσει μαζί τους την τοπική λιχουδιά.

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι τρεις τους μέσα στο αυτοκίνητο, με τον Τριντό να κόβει σε κομμάτια τον σολομό και έπειτα να τον μοιράζει. «Περίμενα τόσο πολύ για να το δοκιμάσω», παραδέχεται ο 12χρονος και αφού δοκιμάζουν ταυτόχρονα το πρώτο κομμάτι, φαίνονται έκπληκτοι καθώς δεν περίμεναν ότι θα ήταν πράγματι γευστικός.

Δείτε βίντεο με τις αντιδράσεις τους



Σε ανάρτησή του στο Instagram στις 18 Σεπτεμβρίου, ο 19χρονος είχε αποκαλύψει πως είχε ήδη δοκιμάσει τη νορβηγική «σπεσιαλιτέ», δηλώνοντας στην κάμερα πως «είναι απίστευτη», πείθοντας έτσι τον πατέρα και τον αδελφό του να γευτούν τη λιχουδιά και οι ίδιοι.

Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

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