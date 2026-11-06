Ο Νίκολας Κέιτζ ξεκαθάρισε για τη δήλωση ότι «είναι λίγο άστεγος αυτή την περίοδο»: Πρέπει να προσέχω πολύ τα λόγια μου, είμαστε εντάξει
Ο Νίκολας Κέιτζ ξεκαθάρισε για τη δήλωση ότι «είναι λίγο άστεγος αυτή την περίοδο»: Πρέπει να προσέχω πολύ τα λόγια μου, είμαστε εντάξει
Δεν είμαστε σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης, τόνισε ο ηθοποιός
Για τη δήλωσή του πως «είναι λίγο άστεγος αυτή την περίοδο» απάντησε ο Νίκολας Κέιτζ, επισημαίνοντας πως πρέπει να προσέχει τα λόγια του, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως ο ίδιος και η οικογένειά του είναι καλά και δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Ο 62χρονος ηθοποιός είχε προκαλέσει αίσθηση το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν ανέφερε ότι ζει σε ξενοδοχεία, καθώς το σπίτι του στο Μαλιμπού έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την τρύπα στο έδαφος όπου βυθίστηκε και κατά την παρουσία του στην πρεμιέρα της ταινίας «Madden» θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε.
«Πήγα στο Comic-Con και αυτοσχεδίαζα με έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, ο οποίος έπρεπε να ρωτήσει, επειδή ήταν η βραδιά του Χάλογουιν "Τι θα κάνεις για το Χάλογουιν;". Όταν το είπα αυτό, εννοούσα ότι το σπίτι μου δεν είναι διαθέσιμο για παιδιά που θα έρχονταν για "φάρσα ή κέρασμα"», δήλωσε ο Κέιτζ στο Associated Press και πρόσθεσε: «Τώρα πρέπει να προσέχω τόσο πολύ τα λόγια μου, κατά γράμμα. Είμαστε καλά. Είμαστε μια χαρά. Δεν είμαστε σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης. Είμαστε εντάξει».
Η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με τον ηθοποιό να αναφέρει στον δημοσιογράφο πως δεν θα μπορούσε να γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο: «Είμαι λίγο άστεγος αυτή την περίοδο», είπε για να συμπληρώσει: «Κάτι συνέβη στο σπίτι μου στο Μαλιμπού, οπότε απλώς μένω σε ξενοδοχεία».
Η παραθαλάσσια κατοικία του Κέιτζ, την οποία αγόρασε το 2024 έναντι 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων, υπέστη εκτεταμένες ζημιές τον Σεπτέμβριο, λόγω της διάβρωσης της ακτής σε συνδυασμό με ισχυρές καταιγίδες που προκάλεσαν την υποχώρηση τμημάτων του ακινήτου.
Το σπίτι του ηθοποιού, όπως και πολλά ακόμη σπίτια της περιοχής κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν.
Ο 62χρονος ηθοποιός είχε προκαλέσει αίσθηση το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν ανέφερε ότι ζει σε ξενοδοχεία, καθώς το σπίτι του στο Μαλιμπού έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την τρύπα στο έδαφος όπου βυθίστηκε και κατά την παρουσία του στην πρεμιέρα της ταινίας «Madden» θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε.
«Πήγα στο Comic-Con και αυτοσχεδίαζα με έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, ο οποίος έπρεπε να ρωτήσει, επειδή ήταν η βραδιά του Χάλογουιν "Τι θα κάνεις για το Χάλογουιν;". Όταν το είπα αυτό, εννοούσα ότι το σπίτι μου δεν είναι διαθέσιμο για παιδιά που θα έρχονταν για "φάρσα ή κέρασμα"», δήλωσε ο Κέιτζ στο Associated Press και πρόσθεσε: «Τώρα πρέπει να προσέχω τόσο πολύ τα λόγια μου, κατά γράμμα. Είμαστε καλά. Είμαστε μια χαρά. Δεν είμαστε σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης. Είμαστε εντάξει».
Nicolas Cage awkwardly walks back claim he was left 'homeless' by sinkhole threatening to swallow his mansion https://t.co/LPUv0gzWVV— Daily Mail (@DailyMail) November 5, 2026
Η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με τον ηθοποιό να αναφέρει στον δημοσιογράφο πως δεν θα μπορούσε να γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο: «Είμαι λίγο άστεγος αυτή την περίοδο», είπε για να συμπληρώσει: «Κάτι συνέβη στο σπίτι μου στο Μαλιμπού, οπότε απλώς μένω σε ξενοδοχεία».
Η παραθαλάσσια κατοικία του Κέιτζ, την οποία αγόρασε το 2024 έναντι 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων, υπέστη εκτεταμένες ζημιές τον Σεπτέμβριο, λόγω της διάβρωσης της ακτής σε συνδυασμό με ισχυρές καταιγίδες που προκάλεσαν την υποχώρηση τμημάτων του ακινήτου.
Το σπίτι του ηθοποιού, όπως και πολλά ακόμη σπίτια της περιοχής κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν.
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