Μέμος Μπεγνής: Επί 20 χρόνια κάπνιζα σχεδόν δύο πακέτα την ημέρα, έλεγα ότι χωρίς το τσιγάρο δεν ζω και την επόμενη ημέρα το έκοψα
Μέμος Μπεγνής: Επί 20 χρόνια κάπνιζα σχεδόν δύο πακέτα την ημέρα, έλεγα ότι χωρίς το τσιγάρο δεν ζω και την επόμενη ημέρα το έκοψα
Κάποια στιγμή λόγω παλινδρόμησης είχα βγάλει ένα οίδημα στις χορδές και μου είπε ο γιατρός ότι οφείλεται και στο τσιγάρο, ανέφερε ο ηθοποιός
Στην απόφασή του να κόψει το κάπνισμα μετά από 20 χρόνια, αναφέρθηκε ο Μέμος Μπεγνής, εξηγώντας πως, παρότι έκανε περίπου δύο πακέτα την ημέρα και πίστευε ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τσιγάρο, κατάφερε να το σταματήσει με ευκολία.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» όπου μίλησε μεταξύ άλλων, για τις συνήθειες που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αναφερόμενος στην αποχή του από το αλκοόλ και τη ζάχαρη, αλλά και στη μακρά περίοδο κατά την οποία κάπνιζε συστηματικά.
Όπως είπε ο Μέμος Μπεγνής, η μοναδική του κατάχρηση, που ήταν το τσιγάρο αποτελεί παρελθόν: «Τους τελευταίους μήνες έχω κόψει τη ζάχαρη τελείως. Έχω κόψει το να πίνω, που δεν πίνω, αλλά ακόμα και ένα ποτήρι κρασί. Έχω να πιω αλκοόλ πάρα πολύ καιρό. Δεν καπνίζω. Κάπνιζα πάρα πoλύ στο παρελθόν, ήταν η μόνη μου κατάχρηση. Επί είκοσι χρόνια κάπνιζα δύο πακέτα την ημέρα σχεδόν. Το είχα παρακάνει. Το έκοψα και αυτό. Μαζί με τη vegetarian διατροφή, πριν 14 χρόνια, έκοψα και το τσιγάρο. Όταν πω ότι κάτι θα κάνω, θα το κάνω. Είμαι σκυλί σε αυτό».
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Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τις φωνητικές του χορδές και τη συμβουλή του γιατρού του να κόψει το κάπνισμα, προκειμένου να συνεχίσει να τραγουδά και να εργάζεται στον χώρο της μουσικής.
Όπως σχολίασε, παρότι θεωρούσε ότι είχε εξάρτηση από το τσιγάρο, πήρε την απόφαση να το σταματήσει από τη μία μέρα στην άλλη: «Κάποια στιγμή λόγω παλινδρόμησης είχα βγάλει ένα οίδημα στις χορδές και μου είπε ο γιατρός ότι οφείλεται και στο τσιγάρο. Μου είπε ότι αν θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω και να είμαι σε αυτή τη δουλειά και ως μουσικός, "πρέπει να κόψεις το τσιγάρο". Δεν τρόμαξα, αλλά είπα "δεν θα με κατακτήσει αυτό". Όταν μου θίγεις τα επαγγελματικά μου, τρελαίνομαι, οπότε είπα ότι θα το κόψω. Είχα εξάρτηση και έλεγα ότι χωρίς το τσιγάρο δεν μπορώ να ζήσω και την επόμενη ημέρα το έκοψα. Δεν ξέρω πώς το έκανα, έκανα ένα κλικ στον εγκέφαλο».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day» όπου μίλησε μεταξύ άλλων, για τις συνήθειες που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αναφερόμενος στην αποχή του από το αλκοόλ και τη ζάχαρη, αλλά και στη μακρά περίοδο κατά την οποία κάπνιζε συστηματικά.
Όπως είπε ο Μέμος Μπεγνής, η μοναδική του κατάχρηση, που ήταν το τσιγάρο αποτελεί παρελθόν: «Τους τελευταίους μήνες έχω κόψει τη ζάχαρη τελείως. Έχω κόψει το να πίνω, που δεν πίνω, αλλά ακόμα και ένα ποτήρι κρασί. Έχω να πιω αλκοόλ πάρα πολύ καιρό. Δεν καπνίζω. Κάπνιζα πάρα πoλύ στο παρελθόν, ήταν η μόνη μου κατάχρηση. Επί είκοσι χρόνια κάπνιζα δύο πακέτα την ημέρα σχεδόν. Το είχα παρακάνει. Το έκοψα και αυτό. Μαζί με τη vegetarian διατροφή, πριν 14 χρόνια, έκοψα και το τσιγάρο. Όταν πω ότι κάτι θα κάνω, θα το κάνω. Είμαι σκυλί σε αυτό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τις φωνητικές του χορδές και τη συμβουλή του γιατρού του να κόψει το κάπνισμα, προκειμένου να συνεχίσει να τραγουδά και να εργάζεται στον χώρο της μουσικής.
Όπως σχολίασε, παρότι θεωρούσε ότι είχε εξάρτηση από το τσιγάρο, πήρε την απόφαση να το σταματήσει από τη μία μέρα στην άλλη: «Κάποια στιγμή λόγω παλινδρόμησης είχα βγάλει ένα οίδημα στις χορδές και μου είπε ο γιατρός ότι οφείλεται και στο τσιγάρο. Μου είπε ότι αν θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω και να είμαι σε αυτή τη δουλειά και ως μουσικός, "πρέπει να κόψεις το τσιγάρο". Δεν τρόμαξα, αλλά είπα "δεν θα με κατακτήσει αυτό". Όταν μου θίγεις τα επαγγελματικά μου, τρελαίνομαι, οπότε είπα ότι θα το κόψω. Είχα εξάρτηση και έλεγα ότι χωρίς το τσιγάρο δεν μπορώ να ζήσω και την επόμενη ημέρα το έκοψα. Δεν ξέρω πώς το έκανα, έκανα ένα κλικ στον εγκέφαλο».
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