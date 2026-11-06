Μέμος Μπεγνής: Επί 20 χρόνια κάπνιζα σχεδόν δύο πακέτα την ημέρα, έλεγα ότι χωρίς το τσιγάρο δεν ζω και την επόμενη ημέρα το έκοψα

η μοναδική του κατάχρηση, που ήταν





Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τις φωνητικές του χορδές και τη συμβουλή του γιατρού του να κόψει το κάπνισμα, προκειμένου να συνεχίσει να τραγουδά και να εργάζεται στον χώρο της μουσικής.



Όπως σχολίασε, παρότι θεωρούσε ότι είχε εξάρτηση από το τσιγάρο, πήρε την απόφαση να το σταματήσει από τη μία μέρα στην άλλη: « Κάποια στιγμή λόγω παλινδρόμησης είχα βγάλει ένα οίδημα στις χορδές και μου είπε ο γιατρός ότι οφείλεται και στο τσιγάρο. Μου είπε ότι αν θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω και να είμαι σε αυτή τη δουλειά και ως μουσικός, "πρέπει να κόψεις το τσιγάρο". Δεν τρόμαξα, αλλά είπα "δεν θα με κατακτήσει αυτό". Όταν μου θίγεις τα επαγγελματικά μου, τρελαίνομαι, οπότε είπα ότι θα το κόψω. Είχα εξάρτηση και έλεγα ότι χωρίς το τσιγάρο δεν μπορώ να ζήσω και την επόμενη ημέρα το έκοψα. Δεν ξέρω πώς το έκανα, έκανα ένα κλικ στον εγκέφαλο ».