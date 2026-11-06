Η ανάρτηση του Ετεοκλή Παύλου για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του: Πόσο δύσκολο να γράφεις αυτή τη λέξη
Η ανάρτηση του Ετεοκλή Παύλου για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του: Πόσο δύσκολο να γράφεις αυτή τη λέξη
Ο παρουσιαστής τίμησε τη μνήμη του πατέρα του με αφορμή την επέτειο του θανάτου του
Τη μνήμη του πατέρα του τίμησε ο Ετεοκλής Παύλου με μια ανάρτηση στα social media, με αφορμή τα τριάντα χρόνια από τον θάνατό του.
Ο παρουσιαστής εξέφρασε δημόσια την αγάπη του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του προς τη μητέρα του, η οποία στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια, αναλαμβάνοντας και τους δύο γονεϊκούς ρόλους. Τα λόγια αυτά συνόδευσε με μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία μαζί με τον πατέρα του.
«Τριάντα χρόνια χωρίς εσένα, αλλά με μια Μαμά που στάθηκε δίπλα μας και σαν Μητέρα και σαν Πατέρας! Σε Αγαπάμε Μπαμπά Πόσο δύσκολο να γράφεις αυτή την λέξη, ενώ έχεις να την προφέρεις 30 χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο παρουσιαστής εξέφρασε δημόσια την αγάπη του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του προς τη μητέρα του, η οποία στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια, αναλαμβάνοντας και τους δύο γονεϊκούς ρόλους. Τα λόγια αυτά συνόδευσε με μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία μαζί με τον πατέρα του.
«Τριάντα χρόνια χωρίς εσένα, αλλά με μια Μαμά που στάθηκε δίπλα μας και σαν Μητέρα και σαν Πατέρας! Σε Αγαπάμε Μπαμπά Πόσο δύσκολο να γράφεις αυτή την λέξη, ενώ έχεις να την προφέρεις 30 χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή του
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