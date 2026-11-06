Βινς Νιλ: Συνελήφθη η σύντροφος του frontman των Mötley Crüe για ενδοοικογενειακή βία
Βινς Νιλ: Συνελήφθη η σύντροφος του frontman των Mötley Crüe για ενδοοικογενειακή βία
Η 45χρονη μακιγιέζ συνελήφθη στο Τενεσί, κατέβαλε εγγύηση 5.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερη
Η σύντροφος του Βινς Νιλ, τραγουδιστή των Mötley Crüe συνελήφθη και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.
Η 45χρονη Ρέιν Χάνα, η οποία εργάζεται ως μακιγιέζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ συνελήφθη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου από τις Αρχές της κομητείας Γουίλιαμσον στο Τενεσί. Η ίδια κατέβαλε εγγύηση ύψους 5.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα. Η Χάνα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 3 Δεκεμβρίου.
Ο 65χρονος τραγουδιστής βρίσκεται σε σχέση με τη Χάνα από το 2011. Οι δυο τους δεν έχουν αποκτήσει παιδιά μαζί, ωστόσο για χρόνια είχαν στην οικογένειά τους ένα Γιορκσάιρ τεριέ. Το 2020, η Χάνα είχε αποκαλύψει μέσω Instagram ότι το σκυλάκι τους είχε σκοτωθεί έπειτα από επίθεση δύο σκύλων της γειτονιάς.
Την ίδια χρονιά, το ζευγάρι απέκτησε τρία νέα σκυλιά. Όταν ο Νιλ δεν βρίσκεται σε περιοδεία με το συγκρότημά του, περνά τον χρόνο του μαζί με τη σύντροφό του στο ράντσο τους, όπου διατηρούν άλογα.
Το ζευγάρι κρατά γενικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, παρά τη μακροχρόνια σχέση του, με τις κοινές τους εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι σχετικά σπάνιες. Η τελευταία φορά που η Χάνα εμφανίστηκε στον λογαριασμό του τραγουδιστή στο Instagram ήταν στις 8 Σεπτεμβρίου του 2024. Τότε, ο Νιλ είχε δημοσιεύσει μια selfie στην οποία οι δυο τους χαμογελούσαν φορώντας καπέλα της ομάδας Chicago Bears.
Ο Νιλ βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε περιοδεία με τα υπόλοιπα μέλη των Mötley Crüe: τον μπασίστα Νίκι Σιξ, τον ντράμερ Τόμι Λι και τον κιθαρίστα Τζον 5, ο οποίος εντάχτηκε στο συγκρότημα το 2022, μετά την αποχώρηση του Μικ Μαρς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 45χρονη Ρέιν Χάνα, η οποία εργάζεται ως μακιγιέζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ συνελήφθη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου από τις Αρχές της κομητείας Γουίλιαμσον στο Τενεσί. Η ίδια κατέβαλε εγγύηση ύψους 5.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα. Η Χάνα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 3 Δεκεμβρίου.
😳 Motley Crue frontman Vince Neil's girlfriend arrested for domestic assault.— TMZ (@TMZ) November 5, 2026
Exclusive: https://t.co/IJrPupyb8L pic.twitter.com/Mmy1pvlEsc
Την ίδια χρονιά, το ζευγάρι απέκτησε τρία νέα σκυλιά. Όταν ο Νιλ δεν βρίσκεται σε περιοδεία με το συγκρότημά του, περνά τον χρόνο του μαζί με τη σύντροφό του στο ράντσο τους, όπου διατηρούν άλογα.
Το ζευγάρι κρατά γενικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, παρά τη μακροχρόνια σχέση του, με τις κοινές τους εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι σχετικά σπάνιες. Η τελευταία φορά που η Χάνα εμφανίστηκε στον λογαριασμό του τραγουδιστή στο Instagram ήταν στις 8 Σεπτεμβρίου του 2024. Τότε, ο Νιλ είχε δημοσιεύσει μια selfie στην οποία οι δυο τους χαμογελούσαν φορώντας καπέλα της ομάδας Chicago Bears.
Ο Νιλ βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε περιοδεία με τα υπόλοιπα μέλη των Mötley Crüe: τον μπασίστα Νίκι Σιξ, τον ντράμερ Τόμι Λι και τον κιθαρίστα Τζον 5, ο οποίος εντάχτηκε στο συγκρότημα το 2022, μετά την αποχώρηση του Μικ Μαρς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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