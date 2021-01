Πέθανε η πρωτοπόρος μαύρη Αμερικανίδα ηθοποιός Σίσιλι Τάισον

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Σίσιλι Τάισον, ηγια τον ρόλο της στο «Sounder», κέρδισε βραβείο Tony το 2013 σε ηλικία 88 ετών και άγγιξε τις καρδιές των τηλεθεατών στην τηλεταινία «The Autobiography of Miss Jane Pittman» πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών. Ο θάνατος της Τάισον ανακοινώθηκε από την οικογένειά της, μέσω του μάνατζέρ της Λάρι Τόμπσον, ο οποίος δεν προέβη σε επιπλέον λεπτομέρειες.«Ήμουν μάνατζερ της κ. Τάισον για περισσότερα από 40 χρόνια και κάθε χρόνος ήταν προνόμιο και ευλογία για εμένα. Η Σίσιλι θεωρούσε ότι η νέα της βιογραφία ήταν σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο διακοσμημένο με όλα τα στολίδια της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής. Σήμερα, τοποθέτησε το τελευταίο στολίδι, ένα αστέρι στην κορυφή του δέντρου» ανέφερε σε δήλωσή του στο Variety.Η Σίσιλι Τάισον γεννήθηκε στο Χάρλεμ, στη, από γονείς από το νησί της Καραϊβικής Νέβις, άρχισε την καριέρα της ως μοντέλο και στη συνέχεια εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη σε μικρούς ρόλους, αλλά έγινε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν μαύρες ηθοποιοί επιλέγονταν πλέον σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.Εκτός από την υποψηφιότητά της για Όσκαρ, για την ερμηνεία της ως Ρεμπέκα Μόργκαν στην ταινία «Sounder»κέρδισε δύο Emmys για τον ρόλο της ως 110χρονη πρώην σκλάβα στο τηλεοπτικό δράμα του 1974 «The Autobiography of Miss Jane Pittman».Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα της απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας το 2016 επισημαίνοντας ότι εκτός από τα επιτεύγματά της ως ηθοποιός, διαμόρφωσε επίσης την πορεία της ιστορίας.Τακυκλοφόρησαν την Τρίτη και το Vulture δημοσίευσε αποσπάσματα από το βιβλίο, μεταξύ άλλων ότι κατά λάθος θα έκλεινε το τηλέφωνο, όταν την κάλεσε η βοηθός του Μπαράκ Ομπάμα για να της ανακοινώσει την παρασημοφόρηση με το μετάλλιο.«Ω σας παρακαλώ» είπα γελώντας, σίγουρη ότι ήταν φάρσα. «Πώς βρήκατε αυτόν τον αριθμό;» ρώτησα.«Προσπαθούσε να με πείσει ότι όσα μου έλεγε ήταν αληθινά, αλλά δεν την άκουγα» αναφέρεται στο βιβλίο. Αφού απέτισε φόρο τιμής στη Σίσιλι Τάισον, η Αμερικανίδα μεγιστάνας των ΜΜΕ, παρουσιάστρια και ηθοποιός Όπρα Γουίνφρεϊ τόνισε:«Αξιοποίησε την καριέρα της για να φωτίσει την ανθρωπιά των μαύρων. Οι ρόλοι που έπαιζε αντικατόπτριζαν τις αξίες της, ποτέ δεν συμβιβάστηκε».Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα ανέφερε ότι «θα της λείψει πάρα πολύ». «Χαμογελάω γνωρίζοντας πόσους ανθρώπους ενέπνευσε, όπως και εμένα, να έχω λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση, να μιλώ λίγο πιο ελεύθερα και να ζω λίγο περισσότερο όπως θέλει ο Θεός».χαρακτήρισε την ηθοποιό «βασίλισσα που τίμησε τον κόσμο με την ομορφιά, τη δύναμη και το ταλέντο της», ενώ η ηθοποιός Τζάντα Πίνκετ Σμιθ χαρακτήρισε την Τάισον «θρύλο».Η Τάισον ήταν νονά του τραγουδιστή Λένι Κράβιτζ, της κόρης του Ντένζελ Ουάσινγκτον, Κάτια και του γιου του σκηνοθέτη, παραγωγού και ηθοποιού, Τάιλερ Πέρι, Αμάν. To 2018 η Σίσιλ Τάισον έγινε η πρώτη Αφρο-Αμερικανίδα γυναίκα που παρέλαβε τιμητικό Όσκαρ.