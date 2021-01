Αττική: Επιστροφή σε click away και ραντεβού στα καταστήματα από αύριο - Κλειστά τα λύκεια - Όλα τα μέτρα

Στις λεγόμενες «κίτρινες περιοχές» οι αγορά θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί και σήμερα. Επιπλέον θα ανοίξουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ , φυσικά βάσει όλων των υγειονομικών κανόνων.

Στις λεγόμενες «κόκκινες περιοχές», όπως η Αττική, το σύνολο της αγοράς θα λειτουργήσει με τη μέθοδο του click away. Εξαίρεση τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα βιβλιοχαρτοπωλεία που θα λειτουργήσουν με click inside, δηλαδή με ραντεβού και παραλαβή εντός του καταστήματος. Κομμωτήρια, καταστήματα μανικιούρ-πεντικιούρ και ΚΤΕΟ θα λειτουργούν επίσης με ραντεβού.

Τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν στην «» Αττική από αύριο το πρωί (Σάββατο) συγκεκριμενοποίησαν ο υπουργός Ανάπτυξηςκαι ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας,, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής.Τα, αλλά και στις υπόλοιπες «κόκκινες» περιοχές , με την Αττική να διαφοροποιείται ως προς το ωράριο στην απαγόρευση κυκλοφορίας. Ηστην Αττική θα εξακολουθήσει να είναι από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες «κόκκινες» περιοχές, στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα, έως τις 5 το πρωί.Όσο αφορά στα, από Δευτέρα θα ανοίξουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τις «κόκκινες» περιοχές, άρα και την Αττική, όπου θα ανοίξουν μόνο τα Γυμνάσια. Οι κανόνες που θα ισχύσουν είναι οι ίδιοι, δηλαδή μάσκες σε όλους τους χώρους, αποστάσεις στα διαλείμματα, αντισηπτικά και χωρίς εξωσχολικούς μέσα στο σχολικό χώρο.Οι 6 περιοχές που παρουσιάζουν επιβαρυμένη κατάσταση στα νοσοκομεία είναι η Βοιωτία, η Δυτική Αττική, η Εύβοια, η Θήρα, η Λέσβος και η Χαλκιδική. Άλλες 10, και συγκεκριμένα οι Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Αιτωλιακαρνανία, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Μαγνησία και Ρέθυμνο βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης.Όσον αφορά στα, στην Αττική επανέρχεται το click away, με εξαίρεση ένδυση, υπόδηση και κοσμηματοπωλεία, τα οποία θα λειτουργούν με ραντεβού. Ανοιχτά θα παραμείνουν επίσης τα κομμωτήρια και τα νυχάδικα, ενώ ανοίγουν και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ για όλες τις περιοχές, εκτός από τις «κόκκινες». Αυτό σημαίνει ότι στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας.Αναλυτική παρουσίαση για το πώς θα λειτουργήσει η αγορά έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «θέλουμε να αποφύγουμε τις εικόνες συνωστισμού στους δρόμους». Ο μόνος τρόπος για να λειτουργεί η αγορά είναι με υγειονομική ασφάλεια, πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι αν δεν τα καταφέρουμε θα υπάρξουν πιο αυστηρά μέτρα και «άρα χρειαζόμαστε την απόλυτη συνεργασία των πολιτών».«Τα σημερινά μέτρα είναι υπό τη σημερινή επιδημιολογική εικόνα, οι αποφάσεις θα επαναξιολογούνται» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας ότι «κύριο μέλημα είναι να μην υπάρξει τρίτο κύμα της πανδημίας, πίεση στο σύστημα υγείας και να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών».Δείτε αναλυτικά τα μέτρα που θα ισχύσουν από το πρωί του Σαββάτου:Πιο αναλυτικά ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:«Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η υγειονομική προστασία των πολιτών. Ως εκ τούτου, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Είμαστε σε οριακό σημείο σε πολλές περιοχές.Επανερχόμαστε στο χάρτη επιδημιολογικής κατάστασης. Επίπεδο Α (κίτρινο) και επίπεδο Β (κόκκινο). Και στα δύο επίπεδα ισχύουν οριζόντια μέτρα, όπως τα γνωρίζουμε. Στο επίπεδο Β θα ισχύουν επιπλέον μέτρα.Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο Β είναι οι εξής:Ο δήμος Εορδαίας Κοζάνης παραμένει στο Β.Ο δήμος Κρόκου ΚΟζάνης και Σιάτιστας μπαίνουν στο Α από τη Δευτέρα. Ως εκ τούτου τα επιπλέον μέτρα δεν ισχύουν.Οι Δήμοι Θήβας και Τανάγρας στη Βοιωτία παραμένουν στο επίπεδο Β. Οι δήμοι Αλιάρτου, Διστόμου και Λιβαδέων μεταφέρονται στο επίπεδο Α.Η Λέσβος παραμένει στο επίπεδο Β. Η Σπάρτη παραμένει στο επίπεδο Β, καθώς παρουσίασε αύξηση των κρουσμάτων. Κάνουμε έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων.Οικισμός Ρομά στο Αλιβέρι παραμένει στο επίπεδο Β.Αύξηση φορτίου παρουσίασαν οι Χαλκίδα, Πάτρα, Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, Θήρας, Μύκονος και Αττική, πλην των νήσων. 2.597 ενεργά κρούσματα. Οι παραπάνω περιοχές από αύριο το πρωί μπαίνουν στο επίπεδο Β.Ιδιαίτερος προβληματισμός για τον Δήμο Αχαρνών, που είναι πολλές εβδομάδες σε lockdown και παρόλα αυτά παρατηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων, που θα οδηγήσει σε επιπλέον μέτρα.Στις περιοχές του επιπέδου Β τα επιπλέον μέτρα που θα ισχύσουν είναι τα εξής:-Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, πλην της Αττικής, όπου η απαγόρευση, λόγω μητροπολιτικότητας, θα ξεκινά από τις 9 το βράδυ και θα λήγει στις 5 το πρωί.-Δια ζώσης μόνο τα Γυμνάσια-Καταστήματα με click away και click in shop για ένδυση, υπόδηση και κοσμηματοπωλεία-Εκκλησίες μέχρι εννέα άτομα