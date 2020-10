Το Hollywood στην Ελλάδα: Οι «50 αποχρώσεις του γκρι» στις Σπέτσες

Ένα life style αντικείμενο καθημερινής χρήσης και ταυτόχρονα μια μικρή επανάσταση, η Triflex είναι μία κατηγορία από μόνη της: Έξυπνη, ευέλικτη και πανίσχυρη, είναι η πρώτη ηλεκτρική σκούπα χειρός χωρίς καλώδιο στη γκάμα της Miele, που προορίζεται για καθημερινή, απαιτητική χρήση, προσφέροντας μια σειρά επιλογών που την τοποθετούν στην πρώτη θέση της wish list κάθε νοικοκυριού.

Η οσκαρική Ολίβια Κόλμαν υποδύεται στην ταινία μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που φτάνει σε έναν παραθαλάσσιο προορισμό αποφασισμένη να απολαύσει την ελευθερία της

Η Μάγκι Τζίλενχαλ, η μεγάλη αδελφή του Τζέικ Τζίλενχαλ, με την ταινία αυτή κάνει το ντεμπούτο της στη σκηνοθεσία

Ο Πολ Μεσκάλ, πρωταγωνιστής του «Normal People», συμμετέχει στο καστ της «Χαμένης κόρης»

Δεν έχει περάσει ούτε μήνας από την πρεμιέρα της κατασκοπικής σειράς «» στο. Πριν ακόμα προλάβουμε χωνέψουμε την παραπάνω από πειστική απεικόνιση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ως Αεροδρομίου «» και την ακόμα πειστικότερη μετατροπή των αθηναϊκών γειτονιών σε προάστια της Τεχεράνης για τις ανάγκες των γυρισμάτων, μια νέα χολιγουντιανή παραγωγή ρίχνει άγκυρα στα μέρη μας. 3Η «», ένα από τα δημοφιλέστερα μυθιστορήματα της, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της(ναι, της μεγαλύτερης αδελφής του, μα πάνω απ’ όλα σημαντικής ηθοποιού) στη σκηνοθεσία. Αν μάλιστα προσθέσει κανείς στην εξίσωση το σπουδαίο καστ της ταινίας, το οποίο απαρτίζουν, μεταξύ άλλων, η οσκαρική, η(κόρη της Μέλανι Γκρίφιθ και του Ντον Τζόνσον και φυσικά μούσα των κινηματογραφικών «») και ο, πρωταγωνιστής του απόλυτου τηλεοπτικού hit του 2020 «», καταλαβαίνει ότι οι προθέσεις είναι παραπάνω από τίμιες και το εγχείρημα τουλάχιστον κατ’ όνομα φιλόδοξο.Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου στις Σπέτσες οι οποίες θα καμουφλαριστούν -κατά το παράδειγμα της Αθήνας που έγινε Τεχεράνη- στο μικρό παραθαλάσσιο θέρετρο του ιταλικού Νότου, όπου η Φεράντε τοποθετεί τις συντεταγμένες της δράσης του -εννοείται best seller- βιβλίου της που κυκλοφόρησε το 2006 (στα ελληνικά το 2018 από τις εκδόσεις Πατάκη).«Οταν διάβασα τη “Χαμένη κόρη” της Φεράντε ένιωσα ότι κάτι κρυφό αλλά τόσο αληθινό είχε ακουστεί δυνατά. Ενιωσα ενόχληση και ανακούφιση μαζί. Σκέφτηκα αμέσως πόσο πιο έντονη θα ήταν αυτή η εμπειρία σε έναν κινηματογράφο μαζί με άλλους θεατές γύρω. Και ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτή την προσαρμογή. Το σενάριο αμέσως προσέλκυσε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις ανείπωτες αλήθειες για τη μητρότητα, τη σεξουαλικότητα, τη θηλυκότητα και την επιθυμία. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με τόσο γενναίους και τόσο συναρπαστικούς ηθοποιούς», έλεγε ησε συνέντευξή της τον Φεβρουάριο, όταν ανακοινώθηκε ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα αναλάβει ηΟκτώ μήνες αργότερα, η περίφημη Βρετανίδα ηθοποιός, η δύσθυμη, καταπονημένη και προβληματική Βασίλισσα Αννα στο «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου, ρόλος για τον οποίο τιμήθηκε με το Οσκαρ Α’ Ρόλου, η θαλερή Βασίλισσαστο «» τουπου κλέβει τις εντυπώσεις άμα τη εμφανίσει της βρίσκεται στις Σπέτσες.Αυτή τη φορά μεταμορφώνεται σε μια γυναίκα από τον αληθινό κόσμο, τη Λήδα, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που φτάνει σε έναν παραθαλάσσιο προορισμό αποφασισμένη να απολαύσει την ελευθερία της. Είναι διαζευγμένη, οι κόρες της έχουν μετοικήσει στον Καναδά για να ζήσουν με τον πατέρα τους, κι εκείνη έχει μια τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσει τον χαμένο χρόνο.Θα ήταν όλα ειδυλλιακά αν εκεί δεν γνώριζε μια μυστηριώδη γυναίκα -αυτήν που υποδύεται η-, η οποία της πυροδοτεί μια πρωτόγνωρη και μάλλον ανυπέρβλητη εμμονή και την οδηγεί σε ένα σπιράλ υπαρξιακών αναζητήσεων. Μπορεί το διάσημο καστ και το πολυπληθές συνεργείο να βρίσκονται στην Ελλάδα για περισσότερο από έναν μήνα, όμως η αλήθεια είναι ότι αποφεύγουν μεθοδικά και συστηματικά την πολλή συνάφεια του κόσμου.Λίγες πληροφορίες και ακόμα λιγότερα φωτογραφικά ντοκουμέντα υπάρχουν από το σετ των γυρισμάτων που προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς - βοηθούντος και του εξόχως αυγουστιάτικου για Οκτώβρη καιρού στα μέρη μας. Πάντως, στις ημέρες ειδικά της Τζίλενχαλ στην Ελλάδα εκτός από δουλειά χωρά και μια ιδέα αναψυχής.Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν τα στιγμιότυπα όπου απαθανατίστηκε να ποδηλατεί στην παραλία τωνμαζί με τον επί έντεκα έτη σύζυγό της, ηθοποιό και πρωταγωνιστή της «Χαμένης κόρης». Μια μικρή χαραμάδα στα ενδότερα του κινηματογραφικού μικρόκοσμου που έχει στηθεί στο νησί του Αργοσαρωνικού δίνει με τον ενθουσιασμό του, που μάλλον μεταφράζεται σε φλυαρία στα κοινωνικά δίκτυα, οΟ 24χρονος Ιρλανδός ηθοποιός είχε δηλώσει εκστασιασμένος για τη συμμετοχή του στην ταινία μέσω Twitter - «I’m a very excited boy» έγραψε στα τέλη Αυγούστου. Πώς αλλιώς, αφού για εκείνον το εν λόγω φιλμ συνιστά το κινηματογραφικό του βάπτισμα του πυρός. Ενώ το 2020 είναι μια στην καλύτερη περίπτωση αμήχανη, στη χειρότερη καταστροφική χρονιά για τη βιομηχανία του θεάματος, για τον Μεσκάλ τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο.Η ερμηνεία του στη σειρά «» (προβάλλεται στην Ελλάδα από το Fox) ανέδειξε το υποκριτικό ταλέντο του -εντάξει, και κάθε σπιθαμή του σμιλεμένου σώματός του-, του χάρισε την πρώτη υποψηφιότητά του για βραβείο Emmy, ενώ λίγο πριν από την έλευσή του στην Ελλάδα πρωταγωνίστησε στο βιντεοκλίπ τωνγια το τραγούδι «».Ο Ιρλανδός, αφού πέρασε δεκατέσσερις ημέρες σε καραντίνα, από τις 9 Οκτωβρίου εντάχθηκε στα γυρίσματα της «». «Πιστεύω ότι είναι από εκείνες τις στιγμές στη ζωή που πιστεύεις πως αν κλείσεις έστω και για μια στιγμή τα μάτια σου θα χάσεις την εμπειρία. Δουλεύω για πρώτη φορά μαζί με τα ινδάλματά μου και θα προσπαθήσω να μάθω και να απορροφήσω όσα περισσότερα μπορώ», είπε σε διαδικτυακή συνέντευξή του λίγες ημέρες νωρίτερα.Πάντως, η μυστικοπάθεια δεν είναι πρωτόγνωρη για το σύμπαν της Φεράντε, το οποίο περιβάλλει ιερουργικά ένα πέπλο μυστηρίου εδώ και τρεις δεκαετίες. Μπορεί να είναι με διαφορά η διασημότερη σύγχρονη συγγραφέας της, μπορεί να έχει πουλήσει περισσότερα από 16 εκατομμύρια αντίτυπα από το 1992, όταν πρωτοεμφανίστηκε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων με τη «», μπορεί να έχουν κυκλοφορήσει απειράριθμες φήμες, εικασίες και διαδόσεις αναφορικά με την αληθινή ταυτότητά της, γεγονός όμως παραμένει ότι κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι στην πραγματικότητα η δημιουργός που υπογράφει ωςΕίναι τουλάχιστον ερεθιστικό σε έναν κόσμο που πασχίζει για τη φήμη, την αναγνωρισιμότητα και την αυτοναφορικότητα, ένας λαοπρόβλητος συγγραφέας να διαφυλάσσει την ιδιωτικότητά του ως τον πιο πολύτιμο και απροσπέλαστο από τους άλλους θησαυρό. «Μ’ αρέσει να σκέφτομαι τον εαυτό μου σαν ένα σφιχτά δεμένο κόμπο. Μ’ αρέσουν οι σφιχτά δεμένοι κόμποι», συνόψιζε τον αυτοπροσδιορισμό της σε συνέντευξη που έδωσε το 2015 στο αμερικανικό περιοδικό «», ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του βιβλίου της «Η ιστορία της χαμένης κόρης» ή αλλιώς της κατακλείδας της Τετραλογίας της Νάπολης, δηλαδή του magnum opus της.Τότε είχε απαντήσει για μία ακόμα φορά στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Γιατί έχει επιλέξει την ανωνυμία, έχοντας μάλιστα θέσει αυστηρούς σχετικούς όρους στον εκδοτικό οίκο της στην Ιταλία, τον μόνο που γνωρίζει ποια είναι στην πραγματικότητα η γυναίκα χωρίς πρόσωπο. «Απλώς το αποφάσισα. Για να ελευθερώσω τον εαυτό μου από το άγχος της φήμης και την πίεση να γίνω κι εγώ μία από αυτούς τους επιτυχημένους ανθρώπους που πιστεύουν ότι έχουν κερδίσει κι εγώ δεν ξέρω τι». Φυσικά, η Φεράντε παραχωρεί πάντα τις ελάχιστες συνεντεύξεις της μέσω email με ενδιάμεσο τον εκδοτικό οίκο της. Στην πραγματικότητα δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τα media, ούτε τους βιβλιοκριτικούς.Οι θεωρείς συνωμοσίας που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί γύρω από το όνομα της Φεράντε είναι πολλές, κάποιες μοιάζουν ακόμα και πειστικές. Καμία όμως δεν έχει επαληθευτεί, καλλιεργώντας έτσι ακόμα περισσότερο τη μυθολογία γύρω από το αληθινό πρόσωπό της. Ωστόσο, βάσει της συστηματικής μελέτης των βιβλίων της κάποιοι έχουν συλλάβει τα βασικά στοιχεία του προφίλ της. Είναι πιθανότατα γυναίκα, έχει ζήσει για χρόνια στη Νάπολη αλλά και στην Πίζα, η μητέρα της ήταν μοδίστρα, γνωρίζει πολύ καλά -μάλλον βιωματικά- τη νεότερη ιταλική ιστορία, έχει ακαδημαϊκό τίτλο, υπήρξε παντρεμένη και πιθανότατα είναι μητέρα.Πλέον το φαινόμενο Φεράντε έχει υπερβεί τα όρια της βιβλιοπαραγωγής και έχει γίνει σάρκα από τη σάρκα της ποπ κουλτούρας. Πριν από τη «Χαμένη κόρη» της Τζίλενχαλ, η Φεράντε έχει δώσει τα χέρια και με την τηλεόραση, αφού η μεταφορά της Τετραλογίας της Νάπολης από τοκαι τη RAI είναι γεγονός, ενώ το σύμπαν της ερέθισε και το Netflix. Η αμερικανική on demand πλατφόρμα έχει ήδη εξασφαλίσει από τον περασμένο Μάιο τα δικαιώματα για την τηλεοπτική μεταφορά του πιο πρόσφατου βιβλίου της. Οσο για την ταινία που γυρίζεται αυτό τον καιρό στις Σπέτσες, η προβολή της αναμένεται περίπου σε έναν χρόνο, το φθινόπωρο του 2021. Με την προϋπόθεση πάντα ότι τα σινεμά θα είναι ανοιχτά.