Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Στους δρόμους του Βόλου βγαίνουν την Τρίτη αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι
Στους δρόμους του Βόλου βγαίνουν την Τρίτη αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι
Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου, με τελικό προορισμό το λιμάνι της πόλης, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19:00
Σε κοινή κινητοποίηση προχωρούν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι της Μαγνησίας, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου, με τελικό προορισμό το λιμάνι της πόλης, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19:00.
Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου, με τελικό προορισμό το λιμάνι της πόλης, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19:00.
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