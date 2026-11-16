«Δεν θέλει πολλή ώρα να γίνει το κακό»: Συγκλονίζουν οι συγγενείς για τον θάνατο του 18 μηνών Ζαχαρία που ήπιε βενζίνη στην Κρήτη
«Δεν θέλει πολλή ώρα να γίνει το κακό»: Συγκλονίζουν οι συγγενείς για τον θάνατο του 18 μηνών Ζαχαρία που ήπιε βενζίνη στην Κρήτη
Η κηδεία του 18 μηνών αγοριού θα γίνει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού
Θρήνος στην Κρήτη για τον θάνατο του 18 μηνών Ζαχαρία – Ευάγγελου που άφησε την τελευταία του πνοή μετά την κατάποση βενζίνης. Σε βάρος των γονιών ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Συγγενείς περιέγραψαν τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της οικογένειας, όταν το αγοράκι άνοιξε το ντουλάπι με την βενζίνη.
Συγγενής της οικογένειας μίλησε στο MEGA και περιέγραψε πως το αγοράκι «έφυγε από τα μάτια της μητέρας. Η μητέρα ήταν στο μπάνιο και έπιασε την βενζίνη και την ήπιε. Και όταν είδε το παιδί ότι δεν ήταν καλά, έπαθε πανικό η κοπέλα. Η κοπέλα είναι σε άθλια κατάσταση. Σε μηδέν χρόνο έγιναν αυτά. Στο μπουκαλάκι ήταν. Πόση ώρα θέλει το παιδί; Ένα παιδί να πάρει ένα μπουκαλάκι να το ανοίξει και να πιει;».
«Έχω βγάλει καθαρά παιδιά, καλά παιδιά. Δεν έχουν πειράξει άνθρωπο. Δεν έχουν ενοχλήσει πουθενά, τίποτα, απολύτως. Τους έκανα επιχειρηματίες, καθαροί επιχειρηματίες. Η μοίρα όμως έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Όλοι δεν έχουμε στο σπίτι μας βενζίνη; Τα μάτια της δεν ήταν πάνω στο παιδί εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να είναι τα μάτια του γονιού πάνω στο παιδί συνέχεια», συμπλήρωσε.
«Είναι μια τραγική κατάσταση. Έχουμε αναστατωθεί όλο το σόι. Οι γονείς είναι συντετριμμένοι. Δεν θέλει πολλή ώρα να γίνει το κακό. Δεν θέλει πολλή ώρα. Μήπως το ήθελαν και αυτοί; Αυτά είναι μαθήματα για τους νέους γονείς. Να προσέχουν πολύ», δήλωσε ο θείος.
Το τραγικό περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), όταν κατά την κατάθεση της μητέρας ήταν στο μπάνιο μαζί με τον Ζαχαρία και λόγω λίγων δευτερολέπτων απροσεξίας, το παιδί άνοιξε το ντουλάπι του νιπτήρα και ήπιε καθαρή βενζίνη. Το μωρό λιποθύμησε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, εισήχθη στη ΜΕΘ και κατέληξε. Η κηδεία του 18 μηνών αγοριού θα γίνει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.
Συγγενής της οικογένειας μίλησε στο MEGA και περιέγραψε πως το αγοράκι «έφυγε από τα μάτια της μητέρας. Η μητέρα ήταν στο μπάνιο και έπιασε την βενζίνη και την ήπιε. Και όταν είδε το παιδί ότι δεν ήταν καλά, έπαθε πανικό η κοπέλα. Η κοπέλα είναι σε άθλια κατάσταση. Σε μηδέν χρόνο έγιναν αυτά. Στο μπουκαλάκι ήταν. Πόση ώρα θέλει το παιδί; Ένα παιδί να πάρει ένα μπουκαλάκι να το ανοίξει και να πιει;».
«Έχω βγάλει καθαρά παιδιά, καλά παιδιά. Δεν έχουν πειράξει άνθρωπο. Δεν έχουν ενοχλήσει πουθενά, τίποτα, απολύτως. Τους έκανα επιχειρηματίες, καθαροί επιχειρηματίες. Η μοίρα όμως έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Όλοι δεν έχουμε στο σπίτι μας βενζίνη; Τα μάτια της δεν ήταν πάνω στο παιδί εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να είναι τα μάτια του γονιού πάνω στο παιδί συνέχεια», συμπλήρωσε.
«Είναι μια τραγική κατάσταση. Έχουμε αναστατωθεί όλο το σόι. Οι γονείς είναι συντετριμμένοι. Δεν θέλει πολλή ώρα να γίνει το κακό. Δεν θέλει πολλή ώρα. Μήπως το ήθελαν και αυτοί; Αυτά είναι μαθήματα για τους νέους γονείς. Να προσέχουν πολύ», δήλωσε ο θείος.
Το τραγικό περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής (15/11), όταν κατά την κατάθεση της μητέρας ήταν στο μπάνιο μαζί με τον Ζαχαρία και λόγω λίγων δευτερολέπτων απροσεξίας, το παιδί άνοιξε το ντουλάπι του νιπτήρα και ήπιε καθαρή βενζίνη. Το μωρό λιποθύμησε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, εισήχθη στη ΜΕΘ και κατέληξε. Η κηδεία του 18 μηνών αγοριού θα γίνει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.
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