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Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Πειραιά
Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Πειραιά
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες - Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου
Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και καθυστερήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
Ειδικότερα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου, στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, λόγω τροχαίου ατυχήματος.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, προβλήματα καταγράφονται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Δείτε live την κίνηση
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισού με επιβαρυμένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο, οι καθυστερήσεις εντοπίζονται κυρίως στο τμήμα από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών.
Προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Αττική Οδό, ενώ κατά τόπους αυξημένη είναι η κίνηση σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας και στα νότια προάστια.
Ειδικότερα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου, στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, λόγω τροχαίου ατυχήματος.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, προβλήματα καταγράφονται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Δείτε live την κίνηση
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισού με επιβαρυμένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο, οι καθυστερήσεις εντοπίζονται κυρίως στο τμήμα από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών.
Προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Αττική Οδό, ενώ κατά τόπους αυξημένη είναι η κίνηση σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας και στα νότια προάστια.
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