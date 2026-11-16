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Η «Κιβωτός του Νώε» βγήκε στους δρόμους της Μακεδονίας, το ταξίδι από την Καβάλα στη Δράμα: Δείτε βίντεο
Η «Κιβωτός του Νώε» βγήκε στους δρόμους της Μακεδονίας, το ταξίδι από την Καβάλα στη Δράμα: Δείτε βίντεο
Μια «σύγχρονη Κιβωτός», φτιαγμένη από ξύλο και όνειρα, άφησε πίσω της την θάλασσα και το ναυπηγείο για να τραβήξει τα βλέμματα σε ένα απρόσμενο ταξίδι από την Καβάλα προς τη Δράμα
Μια εικόνα που σπάνια αντικρίζει κανείς σε σύγχρονο εθνικό οδικό δίκτυο εκτυλίχθηκε στους δρόμους της ανατολικής Μακεδονίας, αφήνοντας άφωνους οδηγούς, ταξιδιώτες και περαστικούς. Μια «σύγχρονη Κιβωτός», φτιαγμένη από ξύλο και όνειρα, άφησε πίσω της την θάλασσα και το ναυπηγείο για να τραβήξει τα βλέμματα σε ένα απρόσμενο ταξίδι από την Καβάλα προς την Δράμα.
Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου οκτώ μήνες στο ιστορικό Καρνάγιο της Καβάλας. Εκεί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά με μεράκι και σεβασμό στην παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη, πήρε σάρκα και οστά ένα μοναδικό στο είδος του εγχείρημα.
Ένα εντυπωσιακό ξύλινο αντίγραφο της βιβλικής «Κιβωτού του Νώε» ναυπηγήθηκε εξ ολοκλήρου από ανθεκτικό ξύλο πεύκου. Το μήκος του σκάφους αγγίζει τα 17 μέτρα, ενώ το συνολικό του βάρος φτάνει τους 30 τόνους. Πρόκειται για παραγγελία γνωστού επιχειρηματία της Δράμας, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα και σε τομείς κοινωνικής προσφοράς. Τελικός προορισμός της Κιβωτού ήταν κοινωφελές ίδρυμα κοντά στην Πετρούσα της Δράμας.
Η μεταφορά ενός πλοίου 30 τόνων από την ακτή στην ενδοχώρα δεν ήταν φυσικά μια απλή υπόθεση. Στήθηκε μια τιτάνια επιχείρηση μεταφοράς, με τη χρήση ειδικών βαρέων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και γερανών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και απολύτως ασφαλής διέλευση του γιγάντιου σκάφους μέσα από το εθνικό οδικό δίκτυο, η τροχαία ενεργοποίησε ειδικά μέτρα και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καθώς η «Κιβωτός» διέσχιζε την Εθνική οδό από την Καβάλα προς τη Δράμα, οδηγοί και πεζοί που βρέθηκαν στον δρόμο δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους απαθανατίζοντας με τα κινητά τους τηλέφωνα το ασυνήθιστο θέαμα.
Πάντως, σε μια εποχή που οι οθόνες μας κατακλύζονται από γκρίζες ειδήσεις από τα πολεμικά μέτωπα ανά τον πλανήτη, η εικόνα ενός τεράστιου ξύλινου καραβιού, μια σύγχρονης «Κιβωτού» να κυλά μεγαλοπρεπώς πάνω σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, λειτούργησε σαν μια σύγχρονη αλληγορία. Μια Κιβωτός που, αντί να «παλεύει» με τα κύματα μιας βιβλικής καταιγίδας, ταξίδεψε στους δρόμους της Ανατολικής Μακεδονίας για να βρει το μόνιμο λιμάνι της, φέρνοντας μαζί της μια αύρα παραμυθιού, φροντίδας και ελπίδας.
Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου οκτώ μήνες στο ιστορικό Καρνάγιο της Καβάλας. Εκεί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά με μεράκι και σεβασμό στην παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη, πήρε σάρκα και οστά ένα μοναδικό στο είδος του εγχείρημα.
Ένα εντυπωσιακό ξύλινο αντίγραφο της βιβλικής «Κιβωτού του Νώε» ναυπηγήθηκε εξ ολοκλήρου από ανθεκτικό ξύλο πεύκου. Το μήκος του σκάφους αγγίζει τα 17 μέτρα, ενώ το συνολικό του βάρος φτάνει τους 30 τόνους. Πρόκειται για παραγγελία γνωστού επιχειρηματία της Δράμας, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα και σε τομείς κοινωνικής προσφοράς. Τελικός προορισμός της Κιβωτού ήταν κοινωφελές ίδρυμα κοντά στην Πετρούσα της Δράμας.
Η μεταφορά ενός πλοίου 30 τόνων από την ακτή στην ενδοχώρα δεν ήταν φυσικά μια απλή υπόθεση. Στήθηκε μια τιτάνια επιχείρηση μεταφοράς, με τη χρήση ειδικών βαρέων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και γερανών.
Μια κινηματογραφική επιχείρηση μεταφοράς
Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και απολύτως ασφαλής διέλευση του γιγάντιου σκάφους μέσα από το εθνικό οδικό δίκτυο, η τροχαία ενεργοποίησε ειδικά μέτρα και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καθώς η «Κιβωτός» διέσχιζε την Εθνική οδό από την Καβάλα προς τη Δράμα, οδηγοί και πεζοί που βρέθηκαν στον δρόμο δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους απαθανατίζοντας με τα κινητά τους τηλέφωνα το ασυνήθιστο θέαμα.
Πάντως, σε μια εποχή που οι οθόνες μας κατακλύζονται από γκρίζες ειδήσεις από τα πολεμικά μέτωπα ανά τον πλανήτη, η εικόνα ενός τεράστιου ξύλινου καραβιού, μια σύγχρονης «Κιβωτού» να κυλά μεγαλοπρεπώς πάνω σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, λειτούργησε σαν μια σύγχρονη αλληγορία. Μια Κιβωτός που, αντί να «παλεύει» με τα κύματα μιας βιβλικής καταιγίδας, ταξίδεψε στους δρόμους της Ανατολικής Μακεδονίας για να βρει το μόνιμο λιμάνι της, φέρνοντας μαζί της μια αύρα παραμυθιού, φροντίδας και ελπίδας.
Βίντεο και φωτογραφίες: ENA Channel, proininews.gr
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