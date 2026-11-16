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Κλειστοί τρεις σταθμοί του Μετρό την Τρίτη 17 Νοεμβρίου
Κλειστοί τρεις σταθμοί του Μετρό την Τρίτη 17 Νοεμβρίου
Από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση
Σε προσωρινό κλείσιμο τριών σταθμών του Μετρό της Αθήνας θα προχωρήσουν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 οι αρμόδιες αρχές, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.
Ειδικότερα, από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής, ενώ οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.
Ειδικότερα, από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής, ενώ οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.
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