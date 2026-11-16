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Εργατικό ατύχημα στη Γλυφάδα: 68χρονος έπεσε από σκαλωσιά και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ
Εργατικό ατύχημα στη Γλυφάδα: 68χρονος έπεσε από σκαλωσιά και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ
Στην περιοχή έσπευσαν οχτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα και μετέφεραν τον άνδρα σε ασφαλές σημείο
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) σε περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένας 68χρονος έπεσε από σκαλωσιά οικοδομής με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή έσπευσαν οχτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα και μετέφεραν τον άνδρα σε ασφαλές σημείο.
Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή έσπευσαν οχτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα και μετέφεραν τον άνδρα σε ασφαλές σημείο.
Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.
Ολοκληρώθηκε μεταφορά σε ασφαλές σημείο άνδρα, ύστερα από πτώση του και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 16, 2026
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