Μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο πυροσβεστών-θυμάτων στην πυρκαγιά στο Ζεφύρι από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο πυροσβεστών-θυμάτων στην πυρκαγιά στο Ζεφύρι από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αποφάσισαν να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των θανόντων και να προβούν στην διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πυροσβεστών
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους, κατά την εκτέλεση του έργου τους, σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη των δύο πυροσβεστών Ηλία Βαλατσού και Γεωργίου Ζυμπίδη αποφάσισαν:
1. Να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των θανόντων
2. Να προβούν στην έναντι των τραπεζών μελών της ΕΕΤ διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πυροσβεστών.
Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που θα υλοποιήσει την παραπάνω πρωτοβουλία και συγκεκριμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hba@hba.gr, υπόψη acting Γενικής Διευθύντριας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη των δύο πυροσβεστών Ηλία Βαλατσού και Γεωργίου Ζυμπίδη αποφάσισαν:
1. Να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των θανόντων
2. Να προβούν στην έναντι των τραπεζών μελών της ΕΕΤ διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πυροσβεστών.
Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που θα υλοποιήσει την παραπάνω πρωτοβουλία και συγκεκριμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hba@hba.gr, υπόψη acting Γενικής Διευθύντριας.
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