Δημητρακόπουλος για Οδυσσέα Δήμα: Τον βασανίζει η συκοφαντία ότι έδωσε εν γνώσει του αναβολικά στον γιο του
Δημητρακόπουλος για Οδυσσέα Δήμα: Τον βασανίζει η συκοφαντία ότι έδωσε εν γνώσει του αναβολικά στον γιο του
«Ο Οδυσσέας περνάει πολύ δύσκολα, του αποδίδουν τη χειρότερη κατηγορία για έναν πατέρα, ότι με πρόθεση έδωσε στον ανήλικο γιο του αναβολικά» - «Ο Πύρρος ο Δήμας έχει αδερφό τον Οδυσσέα, αν έκανε ένα λάθος, θα είναι δίπλα του», τόνισε ο δικηγόρος
Για τον Οδυσσέα Δήμα που κατηγορείται για ντόπινγκ αθλητών της άρσης βαρών μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και ο ανήλικος γιος του προπονητή, μίλησε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Ο 58χρονος προπονητής άρσης βαρών αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου του πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.
«Η αλήθεια είναι ότι ο γιος του χρησιμοποίησε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που κυκλοφορεί στην αγορά και στην ετικέτα του δεν ανέφερε ότι υπήρχαν στοιχεία εφεδρίνης. Πιο πολύ από την κράτηση του Οδυσσέα τον βασανίζει η μεγάλη συκοφαντία ότι εν γνώσει του χορήγησε στον ανήλικο γιο του ενισχυτική της αθλητικής απόδοσης ουσία», ανέφερε ο Δημητρακόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
«Θα αυτοκτονήσω τι είναι αυτά που λένε για εμένα», υποστήριξε πως είπε στον ίδιο ο Οδυσσέας Δήμας, πάνω στην απελπισία του.
«Υπήρχε νομιμότατο συμπλήρωμα διατροφής χωρίς κανένα στοιχείο ότι περιέχει εφεδρίνη. Από μόνος του, ο ίδιος τα πήγε στον ΕΟΦ, αυτός τα αποκάλυψε. Ενισχύεται η άποψή του ότι όχι μόνο δεν είχε δόλο ούτε αμέλεια. Είναι σε απόγνωση, του αποδίδουν τη χειρότερη κατηγορία για έναν πατέρα. Τα σκευάσματα ήταν νόμιμα, το 80% ήταν συμπληρώματα διατροφής και το 20% ήταν τεστοστερόνη, τα 15.000 ευρώ ήταν αναλήψεις από καταθέσεις που έγιναν σε νόμιμο λογαριασμό», υποστήριξε.
Αναφερόμενος στον Πύρρο Δήμα, ο Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε και δεν έχει καμία σύνδεση με την υπόθεση ενώ τόνισε πως «Ο Πύρρος Δήμας είναι ένα εθνικό σύμβολο αλλά ο Πύρρος ο Δήμας έχει αδερφό τον Οδυσσέα. Αν έκανε ένα λάθος, θα είναι δίπλα του. Δεν θα αφήσει τον αδερφό του μόνο του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Ο 58χρονος προπονητής άρσης βαρών αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου του πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.
«Η αλήθεια είναι ότι ο γιος του χρησιμοποίησε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που κυκλοφορεί στην αγορά και στην ετικέτα του δεν ανέφερε ότι υπήρχαν στοιχεία εφεδρίνης. Πιο πολύ από την κράτηση του Οδυσσέα τον βασανίζει η μεγάλη συκοφαντία ότι εν γνώσει του χορήγησε στον ανήλικο γιο του ενισχυτική της αθλητικής απόδοσης ουσία», ανέφερε ο Δημητρακόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
«Θα αυτοκτονήσω τι είναι αυτά που λένε για εμένα»«Ο Οδυσσέας περνάει πολύ δύσκολα, νιώθει τεράστια απογοήτευση, από το πλέον συκοφαντικό για έναν πατέρα, ότι δηλαδή με πρόθεση έδωσε στον ανήλικο γιο του αναβολικά», τόνισε ο δικηγόρος του μιλώντας στον Antenna.
«Θα αυτοκτονήσω τι είναι αυτά που λένε για εμένα», υποστήριξε πως είπε στον ίδιο ο Οδυσσέας Δήμας, πάνω στην απελπισία του.
«Υπήρχε νομιμότατο συμπλήρωμα διατροφής χωρίς κανένα στοιχείο ότι περιέχει εφεδρίνη. Από μόνος του, ο ίδιος τα πήγε στον ΕΟΦ, αυτός τα αποκάλυψε. Ενισχύεται η άποψή του ότι όχι μόνο δεν είχε δόλο ούτε αμέλεια. Είναι σε απόγνωση, του αποδίδουν τη χειρότερη κατηγορία για έναν πατέρα. Τα σκευάσματα ήταν νόμιμα, το 80% ήταν συμπληρώματα διατροφής και το 20% ήταν τεστοστερόνη, τα 15.000 ευρώ ήταν αναλήψεις από καταθέσεις που έγιναν σε νόμιμο λογαριασμό», υποστήριξε.
Αναφερόμενος στον Πύρρο Δήμα, ο Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε και δεν έχει καμία σύνδεση με την υπόθεση ενώ τόνισε πως «Ο Πύρρος Δήμας είναι ένα εθνικό σύμβολο αλλά ο Πύρρος ο Δήμας έχει αδερφό τον Οδυσσέα. Αν έκανε ένα λάθος, θα είναι δίπλα του. Δεν θα αφήσει τον αδερφό του μόνο του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
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