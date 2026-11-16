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Foo Fighters: Ανακοινώθηκε επίσημα η συναυλία τους στην Αθήνα
Foo Fighters: Ανακοινώθηκε επίσημα η συναυλία τους στην Αθήνα
Που και πότε θα εμφανιστεί η διάσημη αμερικανική μπάντα
Η μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, συναυλιακή είδηση του ερχόμενου καλοκαιριού, επιβεβαιώθηκε σήμερα και επίσημα. Όπως είχε προαναγγείλει το protothema.gr, οι Foo Fighters θα έρθουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα για συναυλία η οποία, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου στο TELEKOM Center (OAKA).
Οι Foo Fighters είναι μια από τις σημαντικότερες αμερικανικές μπάντες των τελευταίων τριών δεκαετιών και έχουν στο ενεργητικό τους πολλές και μεγάλες επιτυχίες μεταξύ των οποίων τα κομμάτια «Everlong», «The Pretender», «My Hero», «Βest of you», «Learn to Fly κ.α. Επίσης, είναι η μπάντα που κάνει μεγάλες συναυλίες. Αλλά κυρίως είναι η μπάντα που έχει καταφέρει να κάνει το ροκ να ακούγεται όπως ακριβώς πρέπει: προσωπικό αλλά και τεράστιο ταυτόχρονα. Για αυτό μόνο αυτοί μπορούσαν να έχουν γράψει τον στίχο “if everything could feel this real forever”, δηλαδή την ουσία της rock μουσικής και live εμπειρίας.
Το συγκρότημα που ξεκίνησε το 1994 ως ένα προσωπικό studio project του Dave Grohl μετά το αναπάντεχο τέλος των Nirvana, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα rock acts του 21ου αιώνα. Μια τεράστια καριέρα με 12 albums και επιστέγασμα τα 15(!) Grammy Awards και το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία Best Rock Album, με τέσσερα βραβεία. Το 2021 μπήκαν στο περίφημο Rock And Roll Hall of Fame, ενώ πήραν και το πρώτο “Global Icon” βραβείο στα 2021 MTV Video Music Awards.
Ο Dave Grohl είναι μια από τους πλέον χαρισματικούς frontmen της γενιάς του, αλλά και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και αγαπητές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής. Έχει δημιουργήσει μια τόσο ιδιαίτερη σχέση με το κοινό που κάνει ακόμη και τις μεγαλύτερες συναυλίες να μοιάζουν προσωπικές. Είναι αυτή η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο stadium-sized rock και την ανθρώπινη, σχεδόν παρέα-με-μια-κιθάρα αίσθηση που έχει κάνει τους Foo Fighters ξεχωριστούς.
Μαζί τους θα εμφανιστούν οι metalcore γίγαντες Architects και η πιο καυτή νέα ελληνική μπάντα Frenzee.
Οι Foo Fighters είναι μια από τις σημαντικότερες αμερικανικές μπάντες των τελευταίων τριών δεκαετιών και έχουν στο ενεργητικό τους πολλές και μεγάλες επιτυχίες μεταξύ των οποίων τα κομμάτια «Everlong», «The Pretender», «My Hero», «Βest of you», «Learn to Fly κ.α. Επίσης, είναι η μπάντα που κάνει μεγάλες συναυλίες. Αλλά κυρίως είναι η μπάντα που έχει καταφέρει να κάνει το ροκ να ακούγεται όπως ακριβώς πρέπει: προσωπικό αλλά και τεράστιο ταυτόχρονα. Για αυτό μόνο αυτοί μπορούσαν να έχουν γράψει τον στίχο “if everything could feel this real forever”, δηλαδή την ουσία της rock μουσικής και live εμπειρίας.
Το συγκρότημα που ξεκίνησε το 1994 ως ένα προσωπικό studio project του Dave Grohl μετά το αναπάντεχο τέλος των Nirvana, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα rock acts του 21ου αιώνα. Μια τεράστια καριέρα με 12 albums και επιστέγασμα τα 15(!) Grammy Awards και το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία Best Rock Album, με τέσσερα βραβεία. Το 2021 μπήκαν στο περίφημο Rock And Roll Hall of Fame, ενώ πήραν και το πρώτο “Global Icon” βραβείο στα 2021 MTV Video Music Awards.
Ο Dave Grohl είναι μια από τους πλέον χαρισματικούς frontmen της γενιάς του, αλλά και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και αγαπητές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής. Έχει δημιουργήσει μια τόσο ιδιαίτερη σχέση με το κοινό που κάνει ακόμη και τις μεγαλύτερες συναυλίες να μοιάζουν προσωπικές. Είναι αυτή η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο stadium-sized rock και την ανθρώπινη, σχεδόν παρέα-με-μια-κιθάρα αίσθηση που έχει κάνει τους Foo Fighters ξεχωριστούς.
Μαζί τους θα εμφανιστούν οι metalcore γίγαντες Architects και η πιο καυτή νέα ελληνική μπάντα Frenzee.
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