Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οδυσσέας Δήμας, του απαγόρευσαν να ασχοληθεί με την άρση βαρών - Τι είπε ο δικηγόρος του
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οδυσσέας Δήμας, του απαγόρευσαν να ασχοληθεί με την άρση βαρών - Τι είπε ο δικηγόρος του
Ο 58χρονος προπονητής φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι μόνο ένα μέρος από τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του ανήκουν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών από τη WADA
Ελεύθερος αφέθηκε μετά τη σημερινή του απολογία στην ανακρίτρια για την υπόθεση των αναβολικών ο Οδυσσέας Δήμας. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να μην τον προφυλακίσουν επιβάλλοντας όμως τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών.
Κατά την απολογία του ο 58χρονος προπονητής φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι μόνο ένα μέρος από τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του ανήκουν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών από τη WADA, ωστόσο δεν προορίζονταν για ενίσχυση των επιδόσεων αθλητών αλλά για προσωπική του χρήση.
Να σημειωθεί ότι σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως όταν σήμερα όταν ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την ανακρίτρια για τον γιο του ξέσπασε σε κλάματα. Επιπρόσθετα, ο 58χρονος προπονητής κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Νωρίτερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε και ο Πύρρος Δήμας προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του αδελφού του.
«Ο Οδυσσέας Δήμας, όπως νομίζω γνωρίζετε, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να μην ασχολείται καθόλου με τον αθλητισμό. Και εδώ βάζω μια τελεία. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω, εσείς που είστε δημοσιογράφοι και διαμορφώνετε την κοινή γνώμη και να θυμίσω ότι τους ολυμπιονίκες στην αρχαία Ελλάδα γκρεμίζαν τα τείχη για να περάσουν στην πόλη», είπε ο δικηγόρος του κ. Δήμα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Δημητρακόπουλος, δεν πρέπει να πληγεί η υστεροφημία του Πύρρου Δήμα εξαιτίας της δικαστικής περιπέτειας του αδελφού του: «Εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες τους Ολυμπιονίκες θέλουμε τελικά να τους γκρεμίσουμε για ένα παράπτωμα που έκανε ένας αδελφός. Κάνω έκκληση σεβαστείτε το όνομα του Πύρρου Δήμα. Είναι ένας άνθρωπος που μας έκανε να κλάψουμε από συγκίνηση και χαρά πολλές φορές ακούγοντας τον εθνικό ύμνο και έχοντας το χρυσό μετάλλιο που έλεγε Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να σας παρακαλώ. Ο αδελφός ο Οδυσσέας μπήκε σε μια περιπέτεια. Θα πάρει τον δρόμο της. Αλλά όμως να μην γκρεμίσουμε το όνομα Πύρρος Δήμας. Αυτό σας παρακαλώ. Τίποτα άλλο».
Ερωτηθείς για τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε και τη συναισθηματική φόρτιση του Οδυσσέα Δήμα μέσα στο ανακριτικό γραφείο, ο ποινικολόγος περιέγραψε τη στιγμή που η διαδικασία διεκόπη προσωρινά: «Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν άκουσε την κυρία ανακρίτρια να του λέει τι έχετε να απολογηθείτε. Τι έχετε να απολογηθείτε για το αδίκημα που σας προσάπτουν, ότι δηλαδή δώσατε αναβολικά στο παιδί σας. Εκείνη τη στιγμή κατέρρευσε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει».
Συνεχίζοντας την περιγραφή του για την αντίδραση του προπονητή και τη διακοπή της ανάκρισης, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Το μόνο που μπόρεσε να αρθρώσει ήταν: είμαι 15 χρόνια προπονητής και δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα στους αθλητές μου και θα δώσω αναβολικά στο παιδί μου; Αυτό δεν το αντέχω. Προτιμώ, δεν μιλάω με λόγια τώρα. Προτιμώ να αυτοκτονήσω. Αυτή ήταν η αντίδρασή του. Διεκόπη η ανάκριση μέχρι να μπορέσει να επανέλθει πάλι και να τη συνεχίσει. Ήταν μια εμπειρία που δεν φανταζόμουν ότι ένας βράχος, όπως ήταν ο Οδυσσέας ο Δήμας, θα γινόταν εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυστυχισμένος. Αυτές είναι οι στιγμές που μένουν στη ζωή μας και αυτή είναι και η δυσκολία, αν θέλετε και η ομορφιά του ποινικού δικαίου».
Κατά την απολογία του ο 58χρονος προπονητής φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι μόνο ένα μέρος από τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του ανήκουν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών από τη WADA, ωστόσο δεν προορίζονταν για ενίσχυση των επιδόσεων αθλητών αλλά για προσωπική του χρήση.
Να σημειωθεί ότι σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως όταν σήμερα όταν ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την ανακρίτρια για τον γιο του ξέσπασε σε κλάματα. Επιπρόσθετα, ο 58χρονος προπονητής κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Νωρίτερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε και ο Πύρρος Δήμας προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του αδελφού του.
«Ο Οδυσσέας Δήμας, όπως νομίζω γνωρίζετε, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να μην ασχολείται καθόλου με τον αθλητισμό. Και εδώ βάζω μια τελεία. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω, εσείς που είστε δημοσιογράφοι και διαμορφώνετε την κοινή γνώμη και να θυμίσω ότι τους ολυμπιονίκες στην αρχαία Ελλάδα γκρεμίζαν τα τείχη για να περάσουν στην πόλη», είπε ο δικηγόρος του κ. Δήμα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Να μην γκρεμίσουμε το όνομα Πύρρος Δήμας
Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Δημητρακόπουλος, δεν πρέπει να πληγεί η υστεροφημία του Πύρρου Δήμα εξαιτίας της δικαστικής περιπέτειας του αδελφού του: «Εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες τους Ολυμπιονίκες θέλουμε τελικά να τους γκρεμίσουμε για ένα παράπτωμα που έκανε ένας αδελφός. Κάνω έκκληση σεβαστείτε το όνομα του Πύρρου Δήμα. Είναι ένας άνθρωπος που μας έκανε να κλάψουμε από συγκίνηση και χαρά πολλές φορές ακούγοντας τον εθνικό ύμνο και έχοντας το χρυσό μετάλλιο που έλεγε Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να σας παρακαλώ. Ο αδελφός ο Οδυσσέας μπήκε σε μια περιπέτεια. Θα πάρει τον δρόμο της. Αλλά όμως να μην γκρεμίσουμε το όνομα Πύρρος Δήμας. Αυτό σας παρακαλώ. Τίποτα άλλο».
Ερωτηθείς για τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε και τη συναισθηματική φόρτιση του Οδυσσέα Δήμα μέσα στο ανακριτικό γραφείο, ο ποινικολόγος περιέγραψε τη στιγμή που η διαδικασία διεκόπη προσωρινά: «Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν άκουσε την κυρία ανακρίτρια να του λέει τι έχετε να απολογηθείτε. Τι έχετε να απολογηθείτε για το αδίκημα που σας προσάπτουν, ότι δηλαδή δώσατε αναβολικά στο παιδί σας. Εκείνη τη στιγμή κατέρρευσε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει».
Συνεχίζοντας την περιγραφή του για την αντίδραση του προπονητή και τη διακοπή της ανάκρισης, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Το μόνο που μπόρεσε να αρθρώσει ήταν: είμαι 15 χρόνια προπονητής και δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα στους αθλητές μου και θα δώσω αναβολικά στο παιδί μου; Αυτό δεν το αντέχω. Προτιμώ, δεν μιλάω με λόγια τώρα. Προτιμώ να αυτοκτονήσω. Αυτή ήταν η αντίδρασή του. Διεκόπη η ανάκριση μέχρι να μπορέσει να επανέλθει πάλι και να τη συνεχίσει. Ήταν μια εμπειρία που δεν φανταζόμουν ότι ένας βράχος, όπως ήταν ο Οδυσσέας ο Δήμας, θα γινόταν εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυστυχισμένος. Αυτές είναι οι στιγμές που μένουν στη ζωή μας και αυτή είναι και η δυσκολία, αν θέλετε και η ομορφιά του ποινικού δικαίου».
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