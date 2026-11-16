Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι με τη Βίρτους: Πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα και να ελέγξουμε τον ρυθμό
Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι με τη Βίρτους: Πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα και να ελέγξουμε τον ρυθμό
O Παναθηναϊκός καλείται να επιστρέψει την Τρίτη στις νίκες στη Euroleague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξήγησε τον τρόπο
Ο Παναθηναϊκός «πέταξε» για τη Μπολόνια προκειμένου ν' αντιμετωπίσει την Τρίτη την Βίρτους με στόχο φυσικά την επιστροφή στις νίκες στη Euroleague.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι με την Μπολόνια, τον τρόπο που αγωνίζονται οι Ιταλοί και τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός.
Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Για τα χαρακτηριστικά της Βίρτους Μπολόνια: «Παίζουν στο transition. Είναι πρώτοι στην Euroleague στους πόντους που πετυχαίνουν στο transition. Είναι επίσης δεύτεροι στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν πολύ γρήγορους παίκτες και πρέπει να παίξεις έξυπνα, αν δεν θέλεις να τους δώσεις ευκαιρίες να τρέξουν και να πετύχουν εύκολους πόντους».
Για τον τρόπο που πρέπει να παίξει ο ΠΑΟ: «Όπως είπα, πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα, να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».
Για τα λάθη που κάνει η ομάδα κι αν έχει κάποια εξήγηση: «Ναι, το έχω συζητήσει πολλές φορές. Κάθε φορά που κάνουμε λιγότερα λάθη ελέγχουμε το ματς, αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε».
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι με την Μπολόνια, τον τρόπο που αγωνίζονται οι Ιταλοί και τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός.
Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Για τα χαρακτηριστικά της Βίρτους Μπολόνια: «Παίζουν στο transition. Είναι πρώτοι στην Euroleague στους πόντους που πετυχαίνουν στο transition. Είναι επίσης δεύτεροι στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν πολύ γρήγορους παίκτες και πρέπει να παίξεις έξυπνα, αν δεν θέλεις να τους δώσεις ευκαιρίες να τρέξουν και να πετύχουν εύκολους πόντους».
Για τον τρόπο που πρέπει να παίξει ο ΠΑΟ: «Όπως είπα, πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα, να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».
Για τα λάθη που κάνει η ομάδα κι αν έχει κάποια εξήγηση: «Ναι, το έχω συζητήσει πολλές φορές. Κάθε φορά που κάνουμε λιγότερα λάθη ελέγχουμε το ματς, αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα