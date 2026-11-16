Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα, ξέσπασε σε κλάματα όταν ρωτήθηκε για τα αναβολικά στον γιο του
Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα, ξέσπασε σε κλάματα όταν ρωτήθηκε για τα αναβολικά στον γιο του
Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση
Την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση αναμένει πλέον ο Οδυσσέας Δήμας, ο οποίος πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του για την υπόθεση των αναβολικών.
Να σημειωθεί ότι σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως όταν ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την ανακρίτρια για τα αναβολικά στον γιο του ξέσπασε σε κλάματα.
Επιπρόσθετα, ο 58χρονος προπονητής κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.
Νωρίτερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε και ο Πύρρος Δήμας προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του αδελφού του.
Να σημειωθεί ότι σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά) στον ανήλικο γιο του. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως όταν ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την ανακρίτρια για τα αναβολικά στον γιο του ξέσπασε σε κλάματα.
Επιπρόσθετα, ο 58χρονος προπονητής κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.
Νωρίτερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε και ο Πύρρος Δήμας προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του αδελφού του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα