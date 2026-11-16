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Συνέλαβαν 25χρονο στα Άνω Λιόσια με ηχοσύστημα 20 ηχείων και 3 ενισχυτών στο αυτοκίνητο του
Συνέλαβαν 25χρονο στα Άνω Λιόσια με ηχοσύστημα 20 ηχείων και 3 ενισχυτών στο αυτοκίνητο του
Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος είχε αφαιρεθεί από τις 21 Οκτωβρίου
Στην σύλληψη ενός 25χρονου στα Άνω Λιόσια προχώρησαν οι αστυνομικοί τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας καθώς διατάρασσε την κοινή ησυχία με το ηχοσύστημα υψηλής ισχύος που είχε εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό του.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στην περιοχή, ενώ το ηχοσύστημα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, προκαλώντας έντονη ηχορύπανση.
Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον 25χρονο οδηγό. Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν 20 ηχεία και τρεις ενισχυτές, που ήταν εγκατεστημένοι στο όχημα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας.
Παράλληλα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είχε ήδη αφαιρεθεί από τις 21 Οκτωβρίου 2026, λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα στην περιοχή, ενώ το ηχοσύστημα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, προκαλώντας έντονη ηχορύπανση.
Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τον 25χρονο οδηγό. Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν 20 ηχεία και τρεις ενισχυτές, που ήταν εγκατεστημένοι στο όχημα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας.
Παράλληλα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είχε ήδη αφαιρεθεί από τις 21 Οκτωβρίου 2026, λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
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