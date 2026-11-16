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Εξάρχεια: Ένοπλος λήστεψε φαρμακείο στη Χαριλάου Τρικούπη, τον αναγνώρισαν από το τατουάζ του
Εξάρχεια: Ένοπλος λήστεψε φαρμακείο στη Χαριλάου Τρικούπη, τον αναγνώρισαν από το τατουάζ του
Ο 50χρονος απείλησε με όπλο την 27χρονη υπάλληλο και άρπαξε 500 ευρώ – Της ζήτησε να ανέβει στο πατάρι πριν διαφύγει – Συνελήφθη και προφυλακίστηκε
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε φαρμακείο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια, με δράστη έναν 50χρονο, ο οποίος απείλησε με όπλο την υπάλληλο και αφαίρεσε 500 ευρώ από το κατάστημα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 50χρονος εισέβαλε στο φαρμακείο και ακινητοποίησε υπό την απειλή όπλου την 27χρονη υπάλληλο, η οποία διακρίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να του παραδίδει το χρηματικό ποσό.
Στη συνέχεια, ο δράστης ζήτησε από την υπάλληλο να ανέβει στο πατάρι του φαρμακείου και διέφυγε από το σημείο. Τον αναγνώρισαν από το τατουάζ του Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 50χρονο από το τατουάζ του και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Ο δράστης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Όπως προέκυψε, ήταν ήδη σεσημασμένος, καθώς υπήρχε φάκελος σε βάρος του και σε αστυνομικά τμήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο 50χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 50χρονος εισέβαλε στο φαρμακείο και ακινητοποίησε υπό την απειλή όπλου την 27χρονη υπάλληλο, η οποία διακρίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να του παραδίδει το χρηματικό ποσό.
Στη συνέχεια, ο δράστης ζήτησε από την υπάλληλο να ανέβει στο πατάρι του φαρμακείου και διέφυγε από το σημείο. Τον αναγνώρισαν από το τατουάζ του Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 50χρονο από το τατουάζ του και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Ο δράστης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Όπως προέκυψε, ήταν ήδη σεσημασμένος, καθώς υπήρχε φάκελος σε βάρος του και σε αστυνομικά τμήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο 50χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
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