Απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας για τα αναβολικά, στο πλευρό του ο αδερφός του Πύρρος
Απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας για τα αναβολικά, στο πλευρό του ο αδερφός του Πύρρος
Ο 58χρονος Οδυσσέας Δήμας κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρίσκεται ο Πύρρος Δήμας, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του αδελφού του, Οδυσσέα, ο οποίος απολογείται σε ανακριτή για την υπόθεση των αναβολικών.
Ειδικότερα, ο 58χρονος Οδυσσέας Δήμας κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Πρόκειται για κατηγορίες που είναι σε βαθμό κακουργήματος και για τις οποίες δίνει εξηγήσεις ανακριτή αυτή την ώρα ο 58χρονος προπονητής.
Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι ο 58χρονος φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.
Ο 58χρονος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.
Ειδικότερα, ο 58χρονος Οδυσσέας Δήμας κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Πρόκειται για κατηγορίες που είναι σε βαθμό κακουργήματος και για τις οποίες δίνει εξηγήσεις ανακριτή αυτή την ώρα ο 58χρονος προπονητής.
Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι ο 58χρονος φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.
Ο 58χρονος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.
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