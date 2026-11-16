Στα δικαστήρια οι γονείς του παιδιού 18 μηνών στο Ηράκλειο που πέθανε αφού ήπιε βενζίνη, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση
Στα δικαστήρια οι γονείς του παιδιού 18 μηνών στο Ηράκλειο που πέθανε αφού ήπιε βενζίνη, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση
Η κηδεία του αγοριού θα τελεστεί αύριο, Τρίτη, 17 Νοεμβρίου
Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας οι γονείς του αγοριού των 18 μηνών που πέθανε αφού ήπιε βενζίνη.
Σύμφωνα με το cretalive.gr οι δύο γονείς, ηλικίας 31 ετών η μητέρα και 37 ετών ο πατέρας, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση.
Σημειώνεται ότι η κηδεία του μικρού αγοριού θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου.
Πληροφορίες του Cretalive.gr ανέφεραν ότι η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να υποστήριξε ότι πήγε για λίγο στην τουαλέτα και πως όσο εκείνη έπλυνε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι φέρεται να βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι το μπουκαλάκι με την βενζίνη και να ήπιε, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.
Κατά το patris.gr ήταν η μητέρα του παιδιού που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Εκεί οι γιατροί του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το αγοράκι που διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
Όπως ανέφερε η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρινα Ηλία, το παιδί εισήχθηε στην εντατική γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου τρεις ώρες αργότερα κατέληξε.
Σύμφωνα με το cretalive.gr οι δύο γονείς, ηλικίας 31 ετών η μητέρα και 37 ετών ο πατέρας, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση.
Σημειώνεται ότι η κηδεία του μικρού αγοριού θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου.
Πληροφορίες του Cretalive.gr ανέφεραν ότι η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να υποστήριξε ότι πήγε για λίγο στην τουαλέτα και πως όσο εκείνη έπλυνε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι φέρεται να βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι το μπουκαλάκι με την βενζίνη και να ήπιε, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.
Κατά το patris.gr ήταν η μητέρα του παιδιού που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Εκεί οι γιατροί του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το αγοράκι που διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
Όπως ανέφερε η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρινα Ηλία, το παιδί εισήχθηε στην εντατική γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου τρεις ώρες αργότερα κατέληξε.
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