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Ταύρος: 19χρονος έριξε στο έδαφος 91χρονο για να του αρπάξει την αλυσίδα από τον λαιμό
Ταύρος: 19χρονος έριξε στο έδαφος 91χρονο για να του αρπάξει την αλυσίδα από τον λαιμό
Ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ ο συνεργός του έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται – Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία
Θύμα ληστείας έπεσε ένας 91χρονος το πρωί της Κυριακής (15/11) στην περιοχή του Ταύρου, όταν δύο άτομα τον πλησίασαν και του άρπαξαν με τη βία την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο και ο ένας από αυτούς, ένας 19χρονος αλλοδαπός, τον έριξε στο έδαφος προκειμένου να του αφαιρέσει την αλυσίδα. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, κινητοποιήθηκαν άμεσα και συνέλαβαν τον 19χρονο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Ο δεύτερος δράστης έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και αναζητείται. Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο και ο ένας από αυτούς, ένας 19χρονος αλλοδαπός, τον έριξε στο έδαφος προκειμένου να του αφαιρέσει την αλυσίδα. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, κινητοποιήθηκαν άμεσα και συνέλαβαν τον 19χρονο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Ο δεύτερος δράστης έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και αναζητείται. Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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