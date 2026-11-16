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Βίντεο: Γύπας πάλευε μέσα στη θάλασσα στο Ηράκλειο, λουόμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν
Βίντεο: Γύπας πάλευε μέσα στη θάλασσα στο Ηράκλειο, λουόμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν
Ο γύπας ήταν τρομαγμένος και κάθε φορά που κάποιος τον πλησίαζε αντιδρούσε έντονα
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11) στην παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο, όταν ένας γύπας βρέθηκε μέσα στη θάλασσα, εμφανώς εξαντλημένος.
Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν το πτηνό έσπευσαν να βοηθήσουν, προσπαθώντας να το καθοδηγήσουν προς την ακτή. Ωστόσο, ο γύπας ήταν τρομαγμένος και κάθε φορά που κάποιος τον πλησίαζε αντιδρούσε έντονα, δυσκολεύοντας την προσπάθεια.
Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν στο creta24.gr λουόμενοι που βρέθηκαν στην παραλία «περίπου 15 λεπτά το πτηνό πάλευε μέσα στο νερό, μέχρι που τελικά κατάφερε να βγει στην παραλία». Οι ίδιοι παρέμειναν κοντά του και παρακολουθούσαν την κατάστασή του, έτοιμοι να παρέμβουν εάν χρειαζόταν.
Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμενικό και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου υπεύθυνοι αναμένεται να μεριμνήσουν για την περίθαλψη του γύπα.
Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν το πτηνό έσπευσαν να βοηθήσουν, προσπαθώντας να το καθοδηγήσουν προς την ακτή. Ωστόσο, ο γύπας ήταν τρομαγμένος και κάθε φορά που κάποιος τον πλησίαζε αντιδρούσε έντονα, δυσκολεύοντας την προσπάθεια.
Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν στο creta24.gr λουόμενοι που βρέθηκαν στην παραλία «περίπου 15 λεπτά το πτηνό πάλευε μέσα στο νερό, μέχρι που τελικά κατάφερε να βγει στην παραλία». Οι ίδιοι παρέμειναν κοντά του και παρακολουθούσαν την κατάστασή του, έτοιμοι να παρέμβουν εάν χρειαζόταν.
Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο Λιμενικό και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου υπεύθυνοι αναμένεται να μεριμνήσουν για την περίθαλψη του γύπα.
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