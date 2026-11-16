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Τέλος και επίσημα ο Κόντσαρ: Προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω, είπε ο Αμερικανός
Τέλος και επίσημα ο Κόντσαρ: Προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω, είπε ο Αμερικανός
Η «ερυθρόλευκη» διοίκηση ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ, μετά από μόλις έναν μήνα παρουσίας στην ομάδα
Πρόωρο τέλος μπήκε στη συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Τζον Κόντσαρ, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος δεν κατάφερε να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στον Πειραιά.
Ο άλλοτε NBAer είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο η παρουσία του στην Ελλάδα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη. Ο ίδιος ζήτησε να αποχωρήσει, καθώς δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κόντσαρ πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις σε δύο αναμετρήσεις της EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο συγκεκριμένο διάστημα δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στην επίθεση, έχοντας 0/6 τρίποντα, ενώ η στατιστική του περιλάμβανε τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο, δύο μπλοκ, έξι φάουλ και ένα λάθος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Κόντσαρ, κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του αθλητή.
Η ομάδα μας τον ευχαριστεί για την παρουσία του στον Ολυμπιακό και του εύχεται κάθε επιτυχία στη καριέρα του».
Σε δήλωσή του, ο Αμερικανός γκαρντ ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέλος ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου, αλλά και για τον απόλυτο σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου να αποχωρήσω. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ένιωσα τη στήριξη και την εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας και αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Δυστυχώς, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την παρουσία μου εδώ. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και φυσικά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Κόντσαρ. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/4R41oRQgGD— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 16, 2026
Ο άλλοτε NBAer είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο η παρουσία του στην Ελλάδα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη. Ο ίδιος ζήτησε να αποχωρήσει, καθώς δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κόντσαρ πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις σε δύο αναμετρήσεις της EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο συγκεκριμένο διάστημα δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στην επίθεση, έχοντας 0/6 τρίποντα, ενώ η στατιστική του περιλάμβανε τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο, δύο μπλοκ, έξι φάουλ και ένα λάθος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Κόντσαρ, κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του αθλητή.
Η ομάδα μας τον ευχαριστεί για την παρουσία του στον Ολυμπιακό και του εύχεται κάθε επιτυχία στη καριέρα του».
Σε δήλωσή του, ο Αμερικανός γκαρντ ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέλος ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου, αλλά και για τον απόλυτο σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου να αποχωρήσω. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ένιωσα τη στήριξη και την εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας και αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Δυστυχώς, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την παρουσία μου εδώ. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και φυσικά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν».
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