Εντοπίστηκε λέμβος με 40 μετανάστες νότια της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Κρήτη Λιμενικό Σώμα

Εντοπίστηκε λέμβος με 40 μετανάστες νότια της Κρήτης

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Εντοπίστηκε λέμβος με 40 μετανάστες νότια της Κρήτης
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Επιχείρηση περισυλλογής περίπου 40 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όταν εναέριο μέσο της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ανέλαβε την περισυλλογή των επιβαινόντων.

Στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχέραινε την επιχείρηση.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.
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