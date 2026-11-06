Αγνοείται 26χρονος δύτης στην Στέρνα Περαχώρας στο Λουτράκι, έρευνες για τον εντοπισμό του
ΕΛΛΑΔΑ
Έρευνες Αγνοούμενος Δύτης Λουτράκι Λιμενικό Σώμα

Αγνοείται 26χρονος δύτης στην Στέρνα Περαχώρας στο Λουτράκι, έρευνες για τον εντοπισμό του

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα αλιευτικό σκάφος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας ιδιώτης δύτης

Αγνοείται 26χρονος δύτης στην Στέρνα Περαχώρας στο Λουτράκι, έρευνες για τον εντοπισμό του
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (6/11) στο Λιμενικό της Κορινθίας, καθώς αγνοείται ένας δύτης στη θαλάσσια περιοχή Στέρνα, κοντά στη Λίμνη Βουλιαγμένης, στην Περαχώρα Λουτρακίου.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα αλιευτικό σκάφος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας ιδιώτης δύτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι και αυτή την ώρα. Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

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