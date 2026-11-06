Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών και αναβολικών με κέρδη 100.000 ευρώ στο Αιγάλεω, βρέθηκαν 10 ράβδοι ασημιού

Συνελήφθη νεαρή γυναίκα, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο – Κατασχέθηκαν 15.000 ευρώ, κοκαΐνη, αναβολικά και δύο οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση





Κατά την αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (3/11), συνελήφθη μία νεαρή γυναίκα 23 ετών, μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.







Ράβδοι ασημιού, μετρητά και αναβολικά στο σπίτι Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε σπίτι στο Αιγάλεω, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:



- 10 ράβδοι ασημιού και ψήγματα εργαστηριακού ασημιού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 43.000 ευρώ.



- Ποσότητα κοκαΐνης.

- Μεγάλος αριθμός φιαλιδίων με αναβολικές ουσίες.

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- Ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο.

- Δύο οχήματα που χρησιμοποιούσε η εγκληματική ομάδα.



Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά και αναβολικά στην Αττική προχώρησαν αστυνομικοί, εντοπίζοντας σε σπίτι στο Αιγάλεω ράβδους και ψήγματα ασημιού αξίας 43.000 ευρώ, καθώς και μετρητά ύψους 15.000 ευρώ.Κατά την αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (3/11), συνελήφθη μία νεαρή γυναίκα 23 ετών, μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα που χρησιμοποιούσε συγκεκριμένα οχήματα για τη μεταφορά και διακίνηση εξαρτησιογόνων και αναβολικών ουσιών, με σκοπό την εξασφάλιση παράνομων εσόδων.Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε σπίτι στο Αιγάλεω, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:- 10 ράβδοι ασημιού και ψήγματα εργαστηριακού ασημιού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 43.000 ευρώ.- Μετρητά ύψους 15.000 ευρώ.- Ποσότητα κοκαΐνης.- Μεγάλος αριθμός φιαλιδίων με αναβολικές ουσίες.- Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.- Ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο.- Δύο οχήματα που χρησιμοποιούσε η εγκληματική ομάδα.





Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται σε 100.000 ευρώ.



Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.



Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορουμένου.